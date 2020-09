První sestřel 312. československé stíhací perutě slavil celý Liverpool

První čs. velitel 312. perutě se narodil v Bulharsku Ján Ambruš patří mezi významné osobnosti historie československého letectví s přesahem ze sféry vojenské i do sféry civilní. Paradoxem zůstává, že kvůli nešťastným náhodám naakumulovaným do podzimního období roku 1940, se stalo jeho velitelské působení u 312. perutě takovým, na které ze své bohaté profesní kariéry asi nejméně rád vzpomínal. Ač národností Slovák, narodil se Ján Ambruš roku 1899 v bulharské Gorné Mitropolji. Není to zas až tak nic divného, po vzniku Bulharského knížectví v roce 1878 tam přivítali řadu Slováků (a Čechů též) z Rakouska-Uherska, aby jim tito pomohli s kulturním i ekonomickým rozvojem do té doby pod Turky úpícím. Za Velké války začal Ambruš studovat důstojnickou školu v rakouském Traiskirchenu. Dohodové mocnosti tomuto studijnímu úsilí moc nepřály, válku stihly vyhrát dříve, než Ambruš stihl dostudovat. Ten studium dokončil krátce po válce jako důstojník horského dělostřelectva, ale to už bylo v Hranicích na Moravě. Přelomový bod v jeho kariéře představoval kurz na leteckého dělostřeleckého pozorovatele v polovině 20. let. Ve vzduchu si uvědomil, jakému živlu se chce následně upsat, a tak se krátce nato přetransformoval na klasického leteckého pozorovatele. V roce 1929 absolvoval na vlastní žádost pilotní výcvik a stal se stíhačem. U letectva zastával různé velitelské funkce. Velel například letce 43 se stíhačkami Avia Ba.33, tehdy tato jednotka spadala do sestavy Leteckého pluku 6, který se později stal čistě bombardovacím. V různých obdobích působil i na ministerstvu národní obrany, v rámci stáže se také podíval k letectvu polskému. Asi nemálo dobrodružství si užil jako velitel pokusné letky 1 Vojenského technického a leteckého ústavu v Letňanech, kde ho nakonec zastihl i Mnichov. Před Mnichovem však stihl řadu dalších věcí. Nebyla mu cizí ani letecká akrobacie, což prokázal na neoficiálním mistrovství světa ve francouzském Vincennes v roce 1934 nebo o dva roky později na akrobatické soutěži v Berlíně konané před tamní politicky silně zabarvenou letní olympiádou. Vedle toho všeho si našel čas i pro angažování v různých závodech sportovních a turistických letadel. A nesmíme zapomenout ani na rekordní dálkový let malé civilní dvoumístné sportovní Tatry T.101 z Prahy do Chartúmu absolvovaný společně s továrním šéfpilotem Tatrovky Vojtěchem Matěnou. Po rozdělení republiky v březnu 1939 byl Ambruš repatriován na Slovensko. A protože předtím dosáhl ze Slováků působících u československého letectva nejvyšší hodnosti, resp. měl největší zkušenosti v daném oboru, dostal za úkol vybudovat slovenské letectvo známé pod názvem Slovenské vzdušné zbraně (SVZ), jehož se stal i prvním velitelem. Vyzdvihnout můžeme jeho reakci na velký úlet osmi příslušníků SVZ do Polska v červnu 1939. Na dotčené základně kvůli nezabránění úletu nikoho nepopotahoval, pouze mu letci museli slíbit, že už se to nebude víckrát opakovat. Na druhou stranu o to méně si rozuměl s ministry obrany a vnitra Slovenského státu. Proto už o žních odešel do výslužby, aby se s nimi nemusel zlobit. Když vypukla druhá světová válka, byla to poslední kapka do plného poháru jeho nespokojenosti s tím, kam se to vše ubírá, a tak 3. září ilegálně uprchl za pomoci jugoslávského konzula z vlasti, aby se přihlásil k našemu zahraničnímu odboji formovanému ve Francii. Tam se dokonce stal jediným pilotem slovenské národnosti z rozbitého Československa startujícím do akce. Po pádu Francie následoval obligátní přesun do Velké Británie, kde už každého bojeschopného vítali s otevřenou náručí. Zde se stal vedoucím záložní skupiny letců 310. stíhací perutě, ve které chtěl bojovat každý, protože byla naše první. Z toho důvodu měla třistadesítka pilotů dostatek, a tak z této záložní skupiny vzešlo jádro perutě tristadvanácté. První velitelé 312. československé stíhací perutě RAF, vlevo Ján Ambruš a vpravo Frank Tyson Ján Ambruš nastoupil k 312. československé stíhací peruti 9. září 1940 s funkcí jejího prvního československého velitele. Zde je třeba připomenout, že naše perutě RAF měly po dobu prvních několika měsíců zdvojené velitelské funkce – našim kádrům pomáhali domácích poměrů znalí Britové, a tak třistadvanáctce už od 5. září velel za domácí stranu Frank H. Tyson. A zde se dostáváme k nešťastným náhodám zmíněným v úvodu. Jednoho dne Ambruš s dvojicí vedených pilotů omylem sestřelili jeden bleinheim ve stíhací verzi a navrch druhý stroj stejného typu poškodili. Došlo totiž k záměně za německé Jenkerse Ju 88, navíc nedostali ze země varování, že se v oblasti pohybují jiné vlastní letouny. O pár dní později potom Ambruš se svým rojem na hlídkovém letu zabloudil. Situace se vyřešila v takovém případě standardním postupem – někdo nouzově přistál, někdo vyskočil. V každém případě všichni tři piloti včetně Ambruše tuto lapálii naštěstí přežili, ale tři hurricany byly odepsány. V prosinci 1940 se musel Ambruš s 312. perutí rozloučit. Na odvelení se pravděpodobně podepsaly obě uvedené nehody, navíc i svým věkem trochu převyšoval standard výkonného stíhacího pilota. Od poloviny roku 1941 až do konce války působil v Kanadě, nejprve v Československé vojenské misi a potom zastával funkci vojenského a leteckého atašé pro Kanadu. Po válce velel z Bratislavy letectvu Vojenské oblasti 4. Byl také zvolen poslancem do Ústavodárného Národního shromáždění za Demokratickou stranu. Po komunistickém převzetí moci se zachránil před perzekucemi druhým odchodem do exilu. Domovem pro druhou půlku života se mu staly Spojené státy, kde pracoval v oboru konstrukce letadel. Zemřel v požehnaném věku 21. ledna 1994 v Chicagu.