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Kvíz: Víte, proč se jí říká Bobina? Výherní kvíz s přezdívkami lokomotiv

9. října 2026

Nemůže být jednoduššího železničního kvízu než na původ přezdívek lokomotiv. Co člověk nezná, to si zpravidla snadno odvodí.

Čtenáři, kteří do soboty 31. října 2026 do 23 hodin odpoví správně na všechny otázky, se mohou zaregistrovat do slosování o dva cestovní vouchery Českých drah v hodnotě 500 Kč.

Otázka 1/10

Proč dostala elektrická lokomotiva řady E 499.0 přezdívku Bobina?

Komerční rámeček
Vyhrajte vouchery a procestujte vlakem Česko

Odpovězte správně na otázky v železničním kvízu měsíce a vyhrajte 2 × vouchery Českých drah v hodnotě 500 KčVoucher lze využít k nákupu vnitrostátních a mezinárodních jízdenek ČD včetně místenek, lůžek, lehátek, aplikací na In Kartě a jízdenek a místenek SJT (OneTicket) na pokladních přepážkách ČD, e-shopu ČD, aplikaci Můj vlak, u průvodčích ve vlaku a ve vybraných jízdenkových automatech. Voucher není možné vrátit nebo vyměnit za peníze a nelze jím zaplatit nákup jiného voucheru. Partnerem soutěže jsou České dráhy, a.s.

 

České dráhy jsou největší český železniční dopravce, který každý den vypravuje průměrně 6 600 vlaků. V roce 2024 České dráhy přepravily celkem 168,8 milionu cestujících. Dopravce v posledních letech masivně investuje do modernizace vozidlového parku. Pro mezistátní dopravu pořizuje nové moderní vlaky ComfortJet a lokomotivy Vectron pro rychlost až 230 km/hod., v regionech pak nasazuje nové elektrické vlaky RegioPanter a dieselové jednotky RegioFox. Jako první dopravce v České republice České dráhy nasadily do provozu bateriové vlaky, které umožňují jízdu jak na elektrizovaných tratích, tak v úsecích bez elektrického napájení. České dráhy také zajišťují mezinárodní spojení a jejími vlaky mohou cestující dojet z Prahy přímo a pohodlně např. do Berlína, Vídně, Curychu, Bratislavy, Budapešti, Varšavy a v budoucnu například až do Kodaně.

Obecná pravidla čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s., najdete zde.

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Kačeně ve výsadkářské verzi uřízli střechu. Tatra 805 Komando

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