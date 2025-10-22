Kvíz:

Víte, kde hledat vraky letadel? Některé zůstaly na místě pádu dodnes

22. října 2025

Říká se, že pokud letadlo dobře vypadá, tak také dobře létá. Takovým letounům na kráse neubral ani fakt, že třeba musely nouzově přistát a staly se pak pomníkem dávné události. Při troše pátrání jsou některé dokonce dodnes viditelné i ze satelitu. Některé stroje či místa katastrof jsou dobře známé, jiné už méně. Připomeňme si formou kvízu 14 z nich. A proč zrovna 14? Třeba proto, že 14 bylo válců v motoru BMW 801 německé stíhačky Focke Wulf 190 i v každém ze čtyřech pohonných jednotek Pratt & Whitney slavného bombardéru B-24 Liberator.

Otázka 1/14

Mezi opravdu ikonické vraky patří B-24 Liberator, který havaroval 4. dubna 1943 přibližně 710 km jihovýchodně od libyjského Benghází. Uvádí se přibližná pozice (24.5°N, 23.8°E). Posádka nouzové přistání přežila, nicméně opustila letoun a zahynula v poušti. Vrak byl nalezen až v roce 1958 pracovníky olejářské těžební společnosti a dnes jej už na místě nouzového přistání nenajdete. Který filmový snímek, resp. jeho literární předloha se příběhem Lady Be Good mohla inspirovat?

