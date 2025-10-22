Kvíz:
Víte, kde hledat vraky letadel? Některé zůstaly na místě pádu dodnes
Říká se, že pokud letadlo dobře vypadá, tak také dobře létá. Takovým letounům na kráse neubral ani fakt, že třeba musely nouzově přistát a staly se pak pomníkem dávné události. Při troše pátrání jsou některé dokonce dodnes viditelné i ze satelitu. Některé stroje či místa katastrof jsou dobře známé, jiné už méně. Připomeňme si formou kvízu 14 z nich. A proč zrovna 14? Třeba proto, že 14 bylo válců v motoru BMW 801 německé stíhačky Focke Wulf 190 i v každém ze čtyřech pohonných jednotek Pratt & Whitney slavného bombardéru B-24 Liberator.
