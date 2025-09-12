Kvíz:
Víte, co pro vás znamená říjnový konec Windows 10?
12. září 2025
Už příští měsíc přijde poslední aktualizace na operační systém Windows 10. Pak si musí uživatelé vybrat některou z cest, která jejich počítače a notebooky ochrání i nadále. Vyzkoušejte si v našem kvízu, co o této změně víte?
