Kvíz:

Víte, co pro vás znamená říjnový konec Windows 10?

12. září 2025

Už příští měsíc přijde poslední aktualizace na operační systém Windows 10. Pak si musí uživatelé vybrat některou z cest, která jejich počítače a notebooky ochrání i nadále. Vyzkoušejte si v našem kvízu, co o této změně víte?

Otázka 1/10

Kdy přesně přijde poslední aktualizace Windows 10

