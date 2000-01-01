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Královská observatoř v Greenwichi vyhlásila letošní výsledky prestižní fotografické soutěže ZWO Astronomy Photographer. Mezi jedenácti oceněnými snímky se objevil i jeden od známého astrofotografa z Česka. Porotu zaujal i bulharský fotograf Radoslav Sviretsov se snímkem „The Crown“, vyhlásila ho vítězem kategorie „Polarní záře“.
Autor: ZWO Astronomy Photographer/ Radoslav Sviretsov
Osmnáctý ročník soutěže představil i letos ty nejlepší vesmírné fotografie od celosvětové komunity fotografů. Každý snímek byl vybrán porotou složenou z mezinárodních odborníků. Vítězem kategorie „Naše Slunce“, je portugalský fotograf Miguel Claro se snímkem „Active Region 4122“.
Autor: ZWO Astronomy Photographer/ Miguel Claro
Celkovým vítězem soutěže ZWO Astronomy Photographer se stala fotografie „The Quiet Predator“ od kuvajtského fotografa Aliho Alobaidlyho, která zachycuje proud temných kosmických mračen známých jako Žraločí mlhovina, oficiálně označovaná jako LDN 1235.
Autor: ZWO Astronomy Photographer/ Ali Alobaidly
Složený snímek s názvem „Venušská perla na Měsíci“ od známého astrofotografa z Česka Petra Horálka si odnesla nejvyšší ocenění v kategorii „Náš Měsíc“. „Na modré denní obloze se přízračný a jemný srpek Měsíce tiše sune směrem k zářivému disku Venuše a pomalu jej zakrývá. Jedná se o nádherně zkomponovanou montáž tohoto zatmění, která pěkně kontrastuje relativní jas a úhlové velikosti těchto dvou nebeských těles,“ ocenil snímek člen poroty Martin Lewis.
Autor: ZWO Astronomy Photographer/ Petr Horálek
Vítěz kategorie „Skyscapes“ se stal Stefan Pellegrini z Itálie se snímkem „Botswana Star Trail“.
Autor: ZWO Astronomy Photographer/ Stefano Pellegrini
Fotografii „Saturnian Equinox“ od Toma Williamse z Velké Británie vybrala porota jako vítěze v kategorii „Planety, komety a asteroidy“.
Autor: ZWO Astronomy Photographer/ Tom Williams
Patnáctiletý Řek Nikolaos Strimpoulis zaujal porotu soutěže ZWO Astronomy Photographer svým snímkem pojmenovaným Mineral Moon. Získal tak vítězství v kategorii mladých fotografů.
Autor: ZWO Astronomy Photographer/ Nikolaos Strimpoulis
V kategorii „Nejlepší nováček“ získal první cenu čínský fotograf Haocheng Zhu se snímkem „M1: Ozvěny dávného výbuchu“. Další vítězné snímky můžete najít přímo stránkách muzea na adrese rmg.co.uk.
Autor: ZWO Astronomy Photographer/ Haocheng Zhu
Připomenout si můžeme i loňský ročník, kde bodoval i snímek Filipa Hřebendy.
Autor: Filip Hřebenda/ZWO Astronomy Photographer of the Year
Soutěžící v roce 2025 byli z celkem devětašedesáti zemí. Vincent Beudez našel svůj jitřenkový obraz na severu Norska.
Autor: Vincent Beudez/ZWO Astronomy Photographer of the Year
V kategorii Lidé a vesmír porotu zaujal rudý Měsíc za šanghajskými mrakodrapy, autorem snímku je Tianyao Yang.
Mléčná dráha, rybářská loď, jídelna s fish and chips. Paul Joels onu interakci mezi Zemí a kosmem našel v britském Dorsethu.
Yujie Zhang je ve výběru s fotografií Brána do galaxie.
Dva světy. Kometa nad Waikiki, snímek Rana Shena
Ještě jedna Mléčná dráha, v úchvatné kompozici s obřím teleskopem observatoře na novozélandské hoře Mount John, fotka Chestera Hall-Fernandeze.
Autor: Chester Hall-Fernandez/ZWO Astronomy Photographer of the Year