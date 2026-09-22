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V prestižní soutěži astronomických snímků zabodoval i fotograf z Česka

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Bulharský fotograf Radoslav Sviretsov zaujal porotu se snímkem „The Crown“,... Vítězem kategorie „Naše Slunce“, je portugalský fotograf Miguel Claro se... Celkovým vítězem soutěže ZWO Astronomy Photographer se stala fotografie „The... Složený snímek s názvem „Venušská perla na Měsíci“ od známého astrofotografa z... Vítěz kategorie „Skyscapes“ se stal Stefan Pellegrini z Itálie se snímkem... Fotografii „Saturnian Equinox“ od Toma Williamse z Velké Británie vybrala... Patnáctiletý Řek Nikolaos Strimpoulis zaujal porotu soutěže ZWO Astronomy... V kategorii „Nejlepší nováček“ získal první cenu čínský fotograf Haocheng Zhu... Bodoval i snímek Filipa Hřebendy. Celkem soutěž ZWO Astronomy Photographer of... Soutěžící byli z celkem devětašedesáti zemí. Vincent Beudez našel svůj... V kategorii Lidé a vesmír porotu zaujal rudý Měsíc za šanghajskými mrakodrapy,... Mléčná dráha, rybářská loď, jídelna s fish and chips. Paul Joels onu interakci...
Královská observatoř v Greenwichi vyhlásila letošní výsledky prestižní fotografické soutěže ZWO Astronomy Photographer. Mezi jedenácti oceněnými snímky se objevil i jeden od známého astrofotografa z Česka.

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V prestižní soutěži astronomických snímků zabodoval i fotograf z Česka

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Kdysi odjížděl za železnou oponu. Slavný Delfín se po letech objevil v Praze

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