Středeční podvečer 12. srpna 2026 přinesl nad územím České republiky mimořádnou podívanou. Měsíc u nás v maximu zakryl více než čtyři pětiny slunečního disku (přes 86 % jeho plochy). Jelikož k úkazu došlo až kolem osmé hodiny večerní, Slunce zapadalo jako dramatický temný srpek těsně nad západním obzorem.
Kdy nastane zatmění Slunce 2027 v Česku
Pokud vám tento týden nepřálo počasí nebo jste neměli dobrý výhled na západ, nemusíte smutnit. Astronomický kalendář nabízí reparát už v pondělí 2. srpna 2027.
Tentokrát sice půjde v České republice o slabší částečné zatmění, ale bude mít jednu obrovskou výhodu: odehraje se dopoledne a Slunce bude vysoko na obloze.
|Město
|Začátek zatmění
|Maximum (čas)
|Konec zatmění
|Zakrytá plocha Slunce
|Výška Slunce nad obzorem
|České Budějovice
|10:13
|11:15
|12:19
|45,8 %
|51°
|Plzeň
|10:13
|11:13
|12:16
|43,7 %
|50°
|Brno
|10:16
|11:17
|12:21
|43,5 %
|52°
|Jihlava
|10:15
|11:16
|12:19
|43,5 %
|52°
|Zlín
|10:17
|11:19
|12:22
|42,7 %
|53°
|Karlovy Vary
|10:13
|11:13
|12:15
|42,2 %
|49°
|Praha
|10:14
|11:15
|12:17
|41,9 %
|50°
|Olomouc
|10:17
|11:18
|12:21
|41,7 %
|52°
|Pardubice
|10:16
|11:16
|12:19
|41,2 %
|51°
|Hradec Králové
|10:16
|11:16
|12:18
|40,5 %
|51°
|Ostrava
|10:19
|11:19
|12:21
|40,2 %
|51°
|Ústí nad Labem
|10:15
|11:14
|12:16
|40,1 %
|50°
|Liberec
|10:16
|11:15
|12:17
|39,1 %
|50°
Pozor na optický klam s procenty!
Ve zprávách možná narazíte na údaj, že v roce 2027 bude Slunce v Česku zakryté z více než 50 procent. Hodnota 51,5 % udává takzvanou magnitudu (podíl průměru Slunce). Skutečně zakrytá plocha slunečního disku bude v Česku tvořit přibližně 42 %.
Kde bude v Česku zatmění Slunce 2027 nejpůsobivější?
Nejlepší podívanou nabídne v roce 2027 jižní část Šumavy a okolí Lipna. Měsíc zde zakryje necelou polovinu Slunce. Naopak v severních částech republiky nedosáhne velikost zakrytí ani na 40 procent.
Na rozdíl od zatmění z 12. srpna 2026 bude však hledání vhodného místa na pozorování snazší. v roce 2027 totiž zatmění začne dopoledne a maximum nastane kolem čtvrt na dvanáct. Slunce tak bude vysoko nad obzorem, a okolní terén jej tak skryje jen minimálně.
Kam vyrazit za úplným zatměním Slunce? Pás totality protne Egypt i Gibraltar
Zatímco v Česku uvidíme jen ukrojený koláč, o několik tisíc kilometrů jižněji se den na několik minut promění v noc. Pás takzvané totality (úplného zatmění) začne v Atlantiku, protne Gibraltar, protáhne se napříč severní Afrikou a přes Saúdskou Arábii zamíří k Indickému oceánu.
Největším magnetem pro astronomy i cestovatele se stane Egypt. V oblasti města Luxor bude Slunce plně zakryté neskutečných 6 minut a 22 sekund.
Půjde o druhé nejdelší úplné zatmění Slunce v celém 21. století. Tmy nad starověkými chrámy si pozorovatelé užijí téměř o minutu déle než při známých zatměních v minulých letech.
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Zatmění Slunce 2026: jak ho sledovat bez brýlí a neriskovat poškození zraku
Jak pozorovat zatmění Slunce 2027
Přímý pohled do Slunce je nebezpečný i při částečném zatmění. Na trvalé poškození zraku stačí jen pár sekund. Bez brýlí jde bezpečně koukat jen na úplné zatmění Slunce.
Pro bezpečné sledování nestačí obyčejné sluneční brýle. Zrak bezpečně ochrání pouze brýle splňující požadavky normy ISO 12312-2. Alternativou jsou svářečské masky, Ty ovšem mají mít stupeň ochrany nejméně 12, ideální je však stupeň ochrany 14.
I s ochranou byste měli Slunce pozorovat maximálně pár minut v kuse a následně si dát chvíli pauzu.
Bezpečnost na prvním místě
Při pozorování v Česku pamatujte na to, že i při 42% zakrytí je zbývající část Slunce extrémně jasná. Na nechráněné oko stačí pár sekund a hrozí trvalé poškození zraku.
Běžné sluneční brýle nestačí! Používejte výhradně:
Kdy bude další zatmění Slunce v Česku
Nejbližší úplné zatmění Slunce nad Českou republikou projde až v roce 2135. Důkazem vzácnosti úkazu může být i to, že půjde o první úplné zatmění viditelné z našeho území od roku 1706.
|Datum
|Typ zatmění pozorovatelný v Česku
|Zakrytí Slunce
|Poznámka
|2. srpna 2027
|Částečné
|42 %
|12. června 2029
|Částečné
|5 %
|Maximum až pod obzorem
|1. června 2030
|Částečné
|64 %
|Maximum až pod obzorem
|20. března 2034
|Částečné
|6 %
|21. srpna 2036
|Částečné
|62 %
|Maximum až pod obzorem
|16. ledna 2037
|Částečné
|60 %
|5. ledna 2028
|Částečné
|14 %
|Na obzoru
|2. července 2038
|Částečné
|4 %
|21. června 2039
|Částečné
|74 %
|Nízko nad obzorem
|11. června 2048
|Částečné
|69 %
|14. listopadu 2050
|Částečné
|68 %
|12. září 2053
|Částečné
|42 %
|5. listopadu 2059
|Částečné
|59 %
|30. dubna 2060
|Částečné
|31 %
|5. února 2065
|Částečné
|66 %
|21. dubna 2069
|Částečné
|10 %
|12. září 2072
|Částečné
|13 %
|13. července 2075
|Částečné
|85 %
|26. listopadu 2076
|Částečné
|52 %
|1. května 2079
|Částečné
|14 %
|13. září 2080
|Částečné
|80 %
|Na obzoru
|3. září 2081
|Částečné
|92 %
|27. února 2082
|Částečné
|81 %
|Na obzoru
|23. září 2090
|Částečné
|13 %
|18. února 2091
|Částečné
|37 %
|7. února 2092
|Částečné
|22 %
|23. července 2093
|Částečné
|90 %
|15. července 2102
|Částečné
|8 %
|4. července 2103
|Částečné
|36 %
|17. prosince 2104
|Částečné
|48 %
|Na obzoru
|16. října 2017
|Částečné
|2 %
|8. prosince 2113
|Částečné
|42 %
|Nízko nad obzorem
|3. června 2114
|Částečné
|1 %
|11. března 2119
|Částečné
|46 %
|25. července 2120
|Částečné
|41 %
|16. října 2126
|Částečné
|67 %
|1. března 2128
|Částečné
|7 %
|30. prosince 2130
|Částečné
|41 %
|3. června 2133
|Částečné
|57 %
|7. října 2135
|Úplné
|100 %
|První od roku 1706