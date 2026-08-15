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Zatmění Slunce 2027: kdy nastane v Česku, jak bude velké a jak ho sledovat

Ivana Vaňkátová
  4:00

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Téměř úplné zatmění Slunce zaznamenané nad Prahou (12. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kdo po středečním nebeském divadle schoval ochranné brýle na sledování zatmění s pocitem, že je na roky vystaráno, nemusí je uklízet moc hluboko. Další zatmění Slunce přijde už za necelý rok, tedy v roce 2027. V Česku sice ukrojí ze slunečního disku méně než 12. srpna 2026, ale na jihu Evropy a v Egyptě předvede úkaz, který se nevidí celé století.

Středeční podvečer 12. srpna 2026 přinesl nad územím České republiky mimořádnou podívanou. Měsíc u nás v maximu zakryl více než čtyři pětiny slunečního disku (přes 86 % jeho plochy). Jelikož k úkazu došlo až kolem osmé hodiny večerní, Slunce zapadalo jako dramatický temný srpek těsně nad západním obzorem.

Téměř úplné zatmění slunce v Karviné (12. srpna 2026)

Zatmění Slunce u Vejprnic na Plzeňsku (12. srpna 2026)

Kdy nastane zatmění Slunce 2027 v Česku

Pokud vám tento týden nepřálo počasí nebo jste neměli dobrý výhled na západ, nemusíte smutnit. Astronomický kalendář nabízí reparát už v pondělí 2. srpna 2027.

Tentokrát sice půjde v České republice o slabší částečné zatmění, ale bude mít jednu obrovskou výhodu: odehraje se dopoledne a Slunce bude vysoko na obloze.

Časy a velikost zatmění Slunce 2027 v krajských městech v České republice
MěstoZačátek zatměníMaximum (čas)Konec zatměníZakrytá plocha SlunceVýška Slunce nad obzorem
České Budějovice10:1311:1512:1945,8 %51°
Plzeň10:1311:1312:1643,7 %50°
Brno10:1611:1712:2143,5 %52°
Jihlava10:1511:1612:1943,5 %52°
Zlín10:1711:1912:2242,7 %53°
Karlovy Vary10:1311:1312:1542,2 %49°
Praha10:1411:1512:1741,9 %50°
Olomouc10:1711:1812:2141,7 %52°
Pardubice10:1611:1612:1941,2 %51°
Hradec Králové10:1611:1612:1840,5 %51°
Ostrava10:1911:1912:2140,2 %51°
Ústí nad Labem10:1511:1412:1640,1 %50°
Liberec10:1611:1512:1739,1 %50°

Pozor na optický klam s procenty!

Ve zprávách možná narazíte na údaj, že v roce 2027 bude Slunce v Česku zakryté z více než 50 procent. Hodnota 51,5 % udává takzvanou magnitudu (podíl průměru Slunce). Skutečně zakrytá plocha slunečního disku bude v Česku tvořit přibližně 42 %.

Chlapec pozoruje částečné zatmění Slunce, které zapadá za státní hrad Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. (12. srpna 2026)

Kde bude v Česku zatmění Slunce 2027 nejpůsobivější?

Nejlepší podívanou nabídne v roce 2027 jižní část Šumavy a okolí Lipna. Měsíc zde zakryje necelou polovinu Slunce. Naopak v severních částech republiky nedosáhne velikost zakrytí ani na 40 procent.

Na rozdíl od zatmění z 12. srpna 2026 bude však hledání vhodného místa na pozorování snazší. v roce 2027 totiž zatmění začne dopoledne a maximum nastane kolem čtvrt na dvanáct. Slunce tak bude vysoko nad obzorem, a okolní terén jej tak skryje jen minimálně.

Téměř úplné zatmění Slunce zaznamenané nad Prahou (12. srpna 2026)
Téměř úplné zatmění slunce v Karviné (12. srpna 2026)
Zatmění Slunce u Vejprnic na Plzeňsku (12. srpna 2026)
Chlapec pozoruje částečné zatmění Slunce, které zapadá za státní hrad Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. (12. srpna 2026)
4 fotografie

Kam vyrazit za úplným zatměním Slunce? Pás totality protne Egypt i Gibraltar

Zatímco v Česku uvidíme jen ukrojený koláč, o několik tisíc kilometrů jižněji se den na několik minut promění v noc. Pás takzvané totality (úplného zatmění) začne v Atlantiku, protne Gibraltar, protáhne se napříč severní Afrikou a přes Saúdskou Arábii zamíří k Indickému oceánu.

Největším magnetem pro astronomy i cestovatele se stane Egypt. V oblasti města Luxor bude Slunce plně zakryté neskutečných 6 minut a 22 sekund.

Půjde o druhé nejdelší úplné zatmění Slunce v celém 21. století. Tmy nad starověkými chrámy si pozorovatelé užijí téměř o minutu déle než při známých zatměních v minulých letech.

Zatmění Slunce 2026: jak ho sledovat bez brýlí a neriskovat poškození zraku

Jak pozorovat zatmění Slunce 2027

Přímý pohled do Slunce je nebezpečný i při částečném zatmění. Na trvalé poškození zraku stačí jen pár sekund. Bez brýlí jde bezpečně koukat jen na úplné zatmění Slunce.

Pro bezpečné sledování nestačí obyčejné sluneční brýle. Zrak bezpečně ochrání pouze brýle splňující požadavky normy ISO 12312-2. Alternativou jsou svářečské masky, Ty ovšem mají mít stupeň ochrany nejméně 12, ideální je však stupeň ochrany 14.

I s ochranou byste měli Slunce pozorovat maximálně pár minut v kuse a následně si dát chvíli pauzu.

Nebezpečné brýle na zatmění Slunce: Poškození očí nemusí bolet

Bezpečnost na prvním místě

Při pozorování v Česku pamatujte na to, že i při 42% zakrytí je zbývající část Slunce extrémně jasná. Na nechráněné oko stačí pár sekund a hrozí trvalé poškození zraku.

Běžné sluneční brýle nestačí! Používejte výhradně:

  • Speciální astronomické brýle s certifikovanou fólií
  • Svářečské sklo filtru 14 nebo vyšší
  • Nebo nepřímou metodu – například dírkový projektor

Kdy bude další zatmění Slunce v Česku

Nejbližší úplné zatmění Slunce nad Českou republikou projde až v roce 2135. Důkazem vzácnosti úkazu může být i to, že půjde o první úplné zatmění viditelné z našeho území od roku 1706.

Další zatmění Slunce pozorovatelná v Česku
DatumTyp zatmění pozorovatelný v ČeskuZakrytí SluncePoznámka
2. srpna 2027Částečné42 %
12. června 2029Částečné5 %Maximum až pod obzorem
1. června 2030Částečné64 %Maximum až pod obzorem
20. března 2034Částečné6 %
21. srpna 2036Částečné62 %Maximum až pod obzorem
16. ledna 2037Částečné60 %
5. ledna 2028Částečné14 %Na obzoru
2. července 2038Částečné4 %
21. června 2039Částečné74 %Nízko nad obzorem
11. června 2048Částečné69 %
14. listopadu 2050Částečné68 %
12. září 2053Částečné42 %
5. listopadu 2059Částečné59 %
30. dubna 2060Částečné31 %
5. února 2065Částečné66 %
21. dubna 2069Částečné10 %
12. září 2072Částečné13 %
13. července 2075Částečné85 %
26. listopadu 2076Částečné52 %
1. května 2079Částečné14 %
13. září 2080Částečné80 %Na obzoru
3. září 2081Částečné92 %
27. února 2082Částečné81 %Na obzoru
23. září 2090Částečné13 %
18. února 2091Částečné37 %
7. února 2092Částečné22 %
23. července 2093Částečné90 %
15. července 2102Částečné8 %
4. července 2103Částečné36 %
17. prosince 2104Částečné48 %Na obzoru
16. října 2017Částečné2 %
8. prosince 2113Částečné42 %Nízko nad obzorem
3. června 2114Částečné1 %
11. března 2119Částečné46 %
25. července 2120Částečné41 %
16. října 2126Částečné67 %
1. března 2128Částečné7 %
30. prosince 2130Částečné41 %
3. června 2133Částečné57 %
7. října 2135Úplné100 %První od roku 1706
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