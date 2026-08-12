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Zatmění Slunce 2026: kdy začíná, kdy vrcholí a kde ho uvidíte nejdéle

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  7:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Dnes krátce po čtvrt na osm večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne Měsíc a začne tak zatmění Slunce, které jej zakryje z takřka 90 procent. Další srovnatelné zatmění bude z Česka pozorovatelné až za více než sto let. V noci pak vrcholí meteorický roj Perseid.

Obsah

Časy pro dnešní večer: kdy zatmění Slunce začíná u vás ve městě

Rozdíly v čase začátku zatmění Slunce jsou napříč republikou minimální. Vzhledem k tomu, že k zatmění dojde jen chvíli před západem, musí zejména obyvatelé východní části České republiky počítat s tím, že maximum zatmění nastane až ve chvíli, kdy už bude Slunce pod obzorem.

Časy zatmění Slunce v českých městech
MěstoZačátekMaximumZápad SlunceMaximální zakrytí Slunce
Karlovy Vary19:1920:1220:3386,6 %
Most19:1920:1120:3186,2 %
Teplice19:1920:1120:3186,0 %
Plzeň19:2020:1320:3086,8 %
Ústí nad Labem19:1920:1120:3085,9 %
Kladno19:1920:1220:2886,3 %
Praha19:1920:1220:2786,2 %
Liberec19:1820:1120:2685,5 %
České Budějovice19:2120:1320:2387,1 %
Hradec Králové19:1920:1120:2185,8 %
Pardubice19:1920:1120:2185,9 %
Jihlava19:2020:1220:2086,5 %
Brno19:2020:1220:1586,4 %
Olomouc19:2020:1120:1485,9 %
Opava19:1920:1120:1285,5 %
Ostrava19:1920:1120:1185,5 %
Zlín19:2020:1220:1186,1 %
Havířov19:1920:1220:1185,5 %
Frýdek-Místek19:1920:1120:1085,6 %
Karviná19:1920:1120:0985,4 %

poznámka: města v tabulce jsou řazená od západu na východ. Kurzivou jsou označená města, kde k maximálnímu zákrytu Slunce dojde až po jeho západu.

Maximální pozorovatelná fáze zatmění Slunce 12. srpna 2026 ve vybraných městech Česka a Slovenska. Procentuální zakrytí je uvedeno v ploše slunečního disku.

Co čekat při částečném zatmění Slunce

Výrazné částečné zatmění Slunce přinese unikátní podívanou. Ze slunečního disku bude viditelný jen úzký srpek, který bude vzhledem k času jen těsně nad horizontem.

Přestože Měsíc zakryje skoro 90 procent Slunce, nejde však čekat, že by se začalo výrazněji stmívat ještě předtím, než nastane západ. Citlivost lidského zraku na jas je totiž přibližně logaritmická, takže snížení množství dopadajícího světla nebudeme vnímat tolik. Skutečně citelné ztmavnutí nastává až ve chvílích, kdy Měsíc Slunce zakrývá skoro celé.

Zatmění Slunce 2026: Česko čeká 12. srpna dvojí soumrak nad obzorem

Přesto bude zatmění působivé. Díky jeho pozdnímu času dostane krajina v posledních minutách před západem Slunce zvláštní odstín. Zajímavý jev uvidíte i při pozorování v přírodě. Pokud budete blízko stromů, nebo větších keřů, vyplatí se dívat i na zem. Mezery mezi listy totiž fungují jako dírkové komory. Na zemi či na zídkách tak uvidíte tanec desítek malých srpků místo obvyklých kulatých skvrn. Díky tomu si Slunce užijí i lidé, kteří si nestihli pořídit brýle dostatečně chránící zrak.

Úbytek slunečního světla navíc pocítíte i na vlastní kůži jako citelný pokles teploty.

Počasí na zatmění Slunce v Česku

Pozorování zatmění Slunce bude přát i počasí. Podle meteorologů bude nad Českem během večera zcela jasno, nebo jen minimum oblačnosti. Pro pozorování zde tak budou lepší podmínky, než například na Islandu, přes který projde pás totality. Tam podle českých meteorologů bude převládat velké množství oblačnosti.

Bude vidět zatmění Slunce v Česku? Meteorologové vydali potěšující předpověď

Nejlepší zemí na sledování úplného zatmění Slunce tak bude Španělsko, kde by podmínky měly být podobné jako v Česku.

Bez ochranných brýlí na Slunce nekoukejte ani sekundu

Základem pro bezpečné pozorování zatmění Slunce jsou správné ochranné brýle. Ty by správně měly mít normu ISO 12312-2. Případně můžou posloužit i svářečská skla se stupněm ochrany 12 a vyšším.

Na zatmění Slunce 2026 nestačí sluneční brýle. Oči ochrání jediná norma

Většina obchodů už má ovšem brýle vyprodané. I bez nich však existují způsoby, jak úkaz sledovat. Jedním z nich je již zmíněný efekt dírkové komory. Pro ten navíc není nutné doufat, že stromy v okolí mají dostatečně husté listí. Snadno si ji vyrobíte i doma.

Po setmění přijde další podívaná – počkejte si na Perseidy

Večer 12. srpna bude astronomicky nabitý. Po západu Slunce tak není třeba pospíchat domů. Letošní zatmění Slunce se totiž odehrává v čase, kdy vrcholí každoroční meteorický roj Perseid.

Pro jejich pozorování jsou přitom letos ideální podmínky. Jasná obloha má zůstat po celou noc. Měsíc navíc bude v novu, takže meteory nebude mít na obloze co přesvítit. Na maximum, během kterého může být vidět až 100 meteorů za hodinu, se ovšem dostanou až nad ránem

Ideální doba pro pozorování ovšem nastává až mezi 2:00 a 3:45 ve čtvrtek ráno.

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Proč si dnešní zatmění Slunce nenechat ujít

Zatmění Slunce jsou poměrně vzácným úkazem. Nejbližší částečné zatmění nastane v Česku sice už za rok. To navíc zakryje jen asi 40 procent slunečního disku.

Nejbližší úplné zatmění Slunce pak Česko čeká až v roce 2135. Poslední srovnatelné zatmění Slunce se pak odehrálo v roce 1999.

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