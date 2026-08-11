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Zatmění Slunce 2026: Česko čeká 12. srpna dvojí soumrak nad obzorem

Tereza Hrabinová
  10:21
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Jedna z největších astronomických událostí desetiletí se odehraje ve středu 12. srpna 2026. Úplné zatmění Slunce bude po 27 letech opět pozorovatelné z Evropy, ze střední Evropy pak půjde o nejvýraznější částečné zatmění až do roku 2075.

Zatmění Slunce 12. srpna bude patřit k největším astronomickým událostem celého desetiletí. „Jde o první úplné zatmění Slunce pozorovatelné i z Evropy od roku 1999, o nejvýraznější částečné zatmění Slunce pozorovatelné ze střední Evropy až do 2075 a také nejblíže položené úplné zatmění Slunce k Česku a Slovensku do roku 2081,“ upozorňuje astronom Petr Horálek.

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Úplné zatmění se odehraje v úzkém pásu, který povede přes Grónsko, Island a zejména Španělsko, kam se kvůli dobré dostupnosti chystají tisíce pozorovatelů z celé Evropy.

Perseidy a zatmění Slunce v jeden den. Takovou oblohu Česko dlouho nevidělo

Jak bude zatmění vidět v Česku

Česká republika i Slovensko se ocitnou na okraji zóny maximální fáze částečného zatmění. Úkaz začne v Česku zhruba kolem 19:19 SELČ, kdy se tmavý disk Měsíce začne „zakusovat“ do pravého spodního okraje Slunce.

Při maximu zakryje Měsíc více než 86 procent slunečního disku (nejvýrazněji na jihozápadě Čech). Slunce bude mít tvar úzkého srpku připomínajícího „býčí rohy“, ohnuté směrem k obzoru. Krátce poté Slunce zapadne.

Osm tipů, kde v Česku sledovat zatmění Slunce. Zásadní je výhled k západu

Celý úkaz potrvá necelou hodinu a bude pozorovatelný pouhýma očima – vždy však výhradně přes bezpečný sluneční filtr. Řada hvězdáren v Česku a na Slovensku plánuje veřejná pozorování, úkaz však bude možné sledovat i z domova – ideálně s výhledem k západnímu obzoru.

„Čím více na východ se budete nacházet, tím později částečné zatmění začne a tím méně ze zatmění také bude vidět,“ komentuje Horálek.

Viditelnost zatmění Slunce 12. srpna 2026, zdroj: progresy.physics.cz
MěstoZačátek zatměníStřed zatměníZápad SlunceMaximální zatmění
Cheb19:19:4320:12:4420:3586,8 %
Plzeň19:20:0920:12:4420:3086,8 %
Praha19:19:2320:11:5020:2786,2 %
České Budějovice19:21:1320:13:2920:2487,1 %
Pardubice19:19:1620:11:2320:2185,9 %
Hradec Králové19:18:5920:11:0620:2285,7 %
Brno19:20:2820:12:1820:1686,4 %
Opava19:19:0020:10:4120:1385,5 %

Dvojí soumrak

Jedním z nejzajímavějších momentů zatmění bude takzvaný dvojí soumrak. Během maxima se krajina na chvíli citelně ztemní, po západu Slunce se obloha ještě krátce znovu projasní a teprve poté nastane běžný večerní soumrak. Podobný jev mohli pozorovatelé zažít například při úplném zatmění Slunce 2. července 2019, kdy byl úkaz rovněž nízko nad obzorem.

Jak sledovat zatmění Slunce 2026

Zatmění Slunce nelze sledovat nezakrytým okem. Stačit ale nebudou ani běžné sluneční brýle. Pro bezpečný zážitek byste měli sáhnout po pomůckách, které splňují mezinárodní normu ISO 12312-2. V nabídce je mají obchody se suvenýry i e-shopy řady českých planetárií a hvězdáren.

Na zatmění Slunce 2026 nestačí sluneční brýle. Oči ochrání jediná norma

Pokud máte takové brýle doma třeba ze sledování předchozích zatmění, můžete je snadno otestovat: v místnosti by přes ně neměl být vidět nábytek, stěny ani běžné zdroje osvětlení.

Stačit můžou i svářečské masky. U těch je ale potřeba pohlídat, jak moc ztmavují. Pro bezpečné sledování by maska měla splňovat minimálně stupeň ochrany 12, pro většinu lidí ovšem bude přes takovou masku Slunce stále dost jasné a oči se při jeho sledování rychle unaví. Ideální jsou tak masky se stupněm ochrany 13 a 14, vyšší ochrana by naopak Slunce ztmavila už moc.

Španělsko jako magnet pro pozorovatele

Nejkrásnější podívaná čeká pozorovatele ve Španělsku, kde bude úplné zatmění viditelné nízko nad západním obzorem krátce před západem Slunce. Maximální délka úplné fáze zde dosáhne až 1 minuty a 49 sekund.

Kde sledovat úplné zatmění Slunce 2026. Totalita protne Španělsko i Island

Stín Měsíce se bude přesouvat od severu k jihovýchodu a nabídne výjimečné pozorování také na Baleárských ostrovech. Díky nízké výšce Slunce vznikne výrazně protažený kužel měsíčního stínu a kolem ztemněného Slunce se objeví tmavomodrá obloha s jasnými planetami – nepřehlédnutelná bude zejména Venuše.

Zatmění Slunce v dalších letech, zdroj: astro.cz
DatumTypViditelnost
06. 02. 2027Prstencovéjižní Pacifik, Chile, Argentina, Uruguay, Atlantský oceán, Pobřeží slonoviny, Ghana, Togo, Benin
02. 08. 2027ÚplnéMaroko, Španělsko, Alžírsko, Libye, Egypt, Saúdská Arábie, Jemen, Somálsko
26. 01. 2028PrstencovéEkvádor, Peru, Brazílie, Surinam, Atlantský oceán, Španělsko, Portugalsko
22. 07. 2028ÚplnéIndický oceán, Austrálie, Nový Zéland
12. 06. 2029ČástečnéArktida, Skandinávie, Aljaška, severní Asie, severní Kanada
1. 6. 2030PrstencovéAlžírsko, Tunisko, Řecko, Turecko, Rusko, severní Čína, Japonsko
25. 11. 2030ÚplnéJižní Afrika (Botswana), Indický oceán, Austrálie
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