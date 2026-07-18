Téměř na den přesně 27 let před letošním zatměním Slunce prošel Evropou od západu stejný úkaz. Stejně jako letos se však pás totality – tedy území, z něhož lze pozorovat úplné zatmění – o pouhých několik desítek kilometrů České republice vyhnul.
Zatmění slunce očima reportérů iDNES.cz v dobovém článku.
Tato „nedokonalost,“ však tehdy obyvatelům Prahy a dalších měst nijak nevadila.
Z náměstí, parků, ale i oken kanceláří či bytů po celé zemi tak sledovali částečné zatmění Slunce. Nezabránilo jim v tom ani nepříliš příznivé počasí, které se postupně přihnalo nad Česko.
Skutečný záběr zatmění Slunce z roku 1999, tak jak jej zachytila tehdy již pomalu dosluhující vesmírná stanice MIR. | foto: NASA
Zatmění slunce nad Českem vyvolalo koncem 90. let i z dnešního pohledu poněkud úsměvnou debatu. Ve velkém se řešilo, jestli se bude během několikaminutového úkazu svítit v ulicích či zda budou muset rozsvítit motoristé. To totiž v té době nebylo zdaleka povinné.
V článku iDNES.cz z konce července 1999 například rakouská policie řidiče nabádá, aby se během úkazu soustředili na řízení a nenechali se vyrušovat. Rozsvícení světel přitom rovněž považuje za nezbytné, jak jisté však bylo před dvacet sedmi lety udílení pokut však článek nezmiňuje.
Podívejte se do galerie na dobové fotky z Prahy i dalších měst ze sledování zatmění Slunce v Česku v roce 1999. Dozvíte se, kudy zatmění slunce prošlo, jak vypadaly pomůcky poplatné době, které Češi pro sledování zatmění hojně využívali, nebo o výpravě, která vyrazila do Maďarska, aby viděla totalitu.
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Kde sledovat úplné zatmění Slunce 2026. Totalita protne Španělsko i Island
A kromě desítek dobových fotografií v galerii najdete také nezbytnosti pro sledování toho letošního zatmění.