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Zatmění Slunce 1999 v Česku: unikátní snímky a v čem překvapí letošek 2026

Matouš Waller
Zatmění slunce v roce 1999 fascinovalo stejně jako dnes. Jen s dobovými rekvizitami, zde na pražském Karlově mostě.

Zatmění slunce v roce 1999 fascinovalo stejně jako dnes. Jen s dobovými rekvizitami, zde na pražském Karlově mostě. | foto: Gust Martin / ČTKČTK

Zatmění slunce v roce 1999 fascinovalo stejně jako dnes. Jen s dobovými rekvizitami, zde na pražském Karlově mostě.
Zatmění slunce v roce 1999 fascinovalo stejně jako dnes. Jen s dobovými rekvizitami, zde na pražském Karlově mostě.
Zatmění slunce v roce 1999 fascinovalo stejně jako dnes. Jen s dobovými rekvizitami, zde na pražském Karlově mostě.
Zatmění slunce v roce 1999 fascinovalo stejně jako dnes. Jen s dobovými rekvizitami, zde na pražském Karlově mostě.
34 fotografií
V srpnu 1999 nad Evropou prošlo zatmění Slunce. To úplné se však Česku doslova o fous vyhnulo, přesto patřilo k těm nejsilnějším. Na pozorování neobvyklého úkazu se lidé vzorně vybavili brýlemi, ale i svářečskými brýlemi či dalším vybavením poplatným době. Nechyběly diskety, ti movitější už vytáhli „cédéčka.“ Jak vypadalo zatmění slunce před téměř 27 lety v Praze i dalších městech? A v čem bude to letošní jiné?

Téměř na den přesně 27 let před letošním zatměním Slunce prošel Evropou od západu stejný úkaz. Stejně jako letos se však pás totality – tedy území, z něhož lze pozorovat úplné zatmění – o pouhých několik desítek kilometrů České republice vyhnul.

Zatmění slunce očima reportérů iDNES.cz v dobovém článku.

Tato „nedokonalost,“ však tehdy obyvatelům Prahy a dalších měst nijak nevadila.

Z náměstí, parků, ale i oken kanceláří či bytů po celé zemi tak sledovali částečné zatmění Slunce. Nezabránilo jim v tom ani nepříliš příznivé počasí, které se postupně přihnalo nad Česko.

Skutečný záběr zatmění Slunce z roku 1999, tak jak jej zachytila tehdy již pomalu dosluhující vesmírná stanice MIR. | foto: NASA

Zatmění slunce nad Českem vyvolalo koncem 90. let i z dnešního pohledu poněkud úsměvnou debatu. Ve velkém se řešilo, jestli se bude během několikaminutového úkazu svítit v ulicích či zda budou muset rozsvítit motoristé. To totiž v té době nebylo zdaleka povinné.

V článku iDNES.cz z konce července 1999 například rakouská policie řidiče nabádá, aby se během úkazu soustředili na řízení a nenechali se vyrušovat. Rozsvícení světel přitom rovněž považuje za nezbytné, jak jisté však bylo před dvacet sedmi lety udílení pokut však článek nezmiňuje.

„Zatmění Slunce 11. srpna 1999 bylo první úplné zatmění Slunce pozorovatelné od 22. července 1990 v Evropě.“
„Zahraniční turisté sledují z Karlova mostu (Karlův most) zatmění Slunce v době, kdy se nad Prahou začala stahovat mohutná bouřková mračna.“
„Lidé pozorují zatmění slunce.“ - Václavák
„Lidé na Václavském náměstí v Praze sledují zatmění slunce přes speciální brýle.“
„Lidé na Václavském náměstí v Praze sledují zatmění slunce přes speciální brýle.“
34 fotografií

Podívejte se do galerie na dobové fotky z Prahy i dalších měst ze sledování zatmění Slunce v Česku v roce 1999. Dozvíte se, kudy zatmění slunce prošlo, jak vypadaly pomůcky poplatné době, které Češi pro sledování zatmění hojně využívali, nebo o výpravě, která vyrazila do Maďarska, aby viděla totalitu.

Kde sledovat úplné zatmění Slunce 2026. Totalita protne Španělsko i Island

A kromě desítek dobových fotografií v galerii najdete také nezbytnosti pro sledování toho letošního zatmění.

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