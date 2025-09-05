Pro české pozorovatele má toto zatmění zvláštní význam, protože se jedná o první úplné zatmění Měsíce od ledna 2019. Úkaz bude možné pozorovat po západu Slunce.
Například v Praze Měsíc vyjde nad obzor v 18:50 SELČ. V tuto chvíli již bude probíhat částečné zatmění, a tak se na obloze objeví tmavý, načervenalý kotouč. Měsíc bude poměrně tmavý a zpočátku se bude ztrácet na ještě ne zcela tmavém východním obzoru.
Jakmile se dostane výše, bude ho možné pozorovat v plné kráse. Maximální fáze, kdy bude Měsíc nejvíce rudý, nastane ve 20:11 SELČ, konec úplného zatmění očekáváme ve 20:52 SELČ a konec částečného zatmění ve 21:56 SELČ.
Historický kontext pro Česko a unikátnost události
Odborníci poukazují na unikátnost této události, která se v našich zeměpisných šířkách nebude opakovat až do prosince 2028. Během tohoto období se sice odehrají jiná zatmění, ale nebudou z České republiky pozorovatelná v plné kráse.
Krvavý Měsíc z pohledu astronoma
Úplné zatmění Měsíce nastává v okamžiku, kdy se Země dostane přesně mezi Slunce a Měsíc a na chvíli ho zcela zakryje svým stínem. To je také důvod, proč Měsíc zcela nezmizí, ale získá načervenalý odstín.
Tento jev se nazývá Rayleighův rozptyl slunečního světla, které se láme přes zemskou atmosféru. Protože se modré a fialové vlnové délky rozptylují snadněji, k povrchu Měsíce se dostanou jen ty delší, tedy červená a oranžová. Zemská atmosféra tak funguje jako obří červený filtr, který Měsíci propůjčuje jeho mystický a krvavý vzhled.
Jak zatmění Měsíce pozorovat?
Abyste si zatmění Měsíce 7. září 2025 užili naplno, přinášíme několik praktických tipů. Úkaz bude viditelný pouhým okem.
Naplánujte si čas
Nejdůležitější je vědět, kdy a kde se na Měsíc dívat. Jakmile Měsíc vyjde nad obzor (například v Praze v 18:50 SELČ), bude již v částečném stínu Země. Maximální fáze zatmění nastane ve 20:11 SELČ, kdy bude nejvíce načervenalý. Úplná fáze skončí ve 20:52 SELČ.
Najděte si vhodné místo
Vydejte se na zatmění Měsíce do hvězdárny
Vyhledejte místo s dobrým výhledem na východní obzor, kde vám nebudou překážet stromy nebo domy. Ideální je kopec, otevřené pole nebo jakákoli vyvýšená plocha mimo město. Nezapomeňte se vyhnout světelnému smogu, který by pozorování rušil.
Zkuste dalekohled
I když zatmění uvidíte bez problémů pouhým okem, dalekohled nebo triedr zážitek umocní.
Připravte si fotoaparát
Pokud plánujete zatmění zdokumentovat, připravte si fotoaparát s možností manuálního nastavení. Pro nejlepší výsledky použijte stativ, aby byly snímky ostré.
Zatmění Měsíce 7. září 2025 bude skvělou příležitostí, jak strávit večer venku a pozorovat unikátní nebeské divadlo. Přejeme vám jasnou oblohu a nezapomenutelný zážitek!
Kalendář zatmění Měsíce v následujících letech
|Datum zatmění
|Typ zatmění
|Viditelnost v ČR
|Specifika
|7. září 2025
|Úplné
|Ano, celé
|Půjde o první úplné zatmění po více než šesti letech a zároveň jediné úplné zatmění pozorovatelné z Česka do konce roku 2028. Měsíc bude mít výrazně rudou barvu.
|3. března 2026
|Úplné
|Ne
|Zatmění nebude viditelné z Česka, protože proběhne na denní obloze.
|28. srpna 2026
|Částečné
|Ano, částečně
|Bude viditelná jen část úkazu, protože Měsíc zapadne během jeho průběhu v ranních hodinách.
|21. února 2027
|Polostínové
|Ano, částečně
|Měsíc pouze nepatrně ztmavne a zapadne během úkazu. Pro běžného pozorovatele je to obtížně postřehnutelné.
|12. ledna 2028
|Částečné
|Ne
|Zatmění proběhne na denní obloze a nebude viditelné z Česka.
|6. července 2028
|Částečné
|Ano, částečně
|Měsíc vyjde již zatměný, takže bude viditelná jen jeho část.
|31. prosince 2028
|Úplné
|Ano, celé
|Toto zatmění bude z Česka viditelné v celém svém průběhu.
|26. června 2029
|Částečné
|Ne
|Zatmění proběhne na denní obloze, a proto nebude z Česka viditelné.
|2. června 2029
|Polostínové
|Ano, částečně
|Bude viditelná jen jeho část, Měsíc zapadne už zatměný.
|14. března 2030
|Částečné
|Ano, částečně
|Měsíc vyjde již zatměný, ale během noci dosáhne svého maxima.