Zvláštní úkaz na nebi. Večer sledujte zamění Měsíce

Možná si vzpomínáte, že jsme v srpnu mohli sledovat tzv. černý Měsíc, což však nemá nic společného s barvou naší přirozené oběžnice. V neděli večer můžeme sledovat opravdový tmavý Měsíc. Přes Měsíc v úplňku totiž přejde stín Země a tím pádem nastane jeho zatmění, které bude možné pozorovat i z našeho území. Vrací se k nám poprvé po šesti letech od 21. ledna 2019.
Ještě nebude úplná tma, ale už za soumraku nastane začátek několikahodinové události, v jejímž průběhu vstoupí Měsíc do zemského stíny, aby se do něj celý zanořil a posléze z něj zase vystoupil.

Podle údajů České astronomické společnosti bude možné zatmění pozorovat od 19:30, jeho maximální fáze nastane ve 20:11. Úplné zatmění potrvá do 20:53. Následující hodinu bude možné nad východním obzorem sledovat, jak Měsíc vystupuje ze zemského stínu.

Při maximální fázi zatmění se Měsíc svým severním okrajem „dotkne“ středu zemského stínu a zatmění tak bude poměrně tmavé a celková fáze úplného zatmění potrvá 1 hodinu 22 minut a 6 sekund.

Zatmění Měsíce v roce 2025

„V závěru úplného zatmění Měsíce, které nastane ve 20 hodin 52 minut, najdeme našeho kosmického souputníka už více než 12° vysoko nad východo-jihovýchodním obzorem,“ říkají astronomové v České astronomické společnosti (ČAS).

Ti také připravili tabulku, podle které se budete moci orientovat podle vašeho regionu:

Začátek částečného zatmění (pod obzorem)18 hod 27 min 06 s SELČ
Východ Měsíce (Snina)19 hod 02 min SELČ
Východ Měsíce (Košice)19 hod 05 min SELČ
Východ Měsíce (Banská Bystrica)19 hod 14 min SELČ
Východ Měsíce (Opava)19 hod 20 min SELČ
Východ Měsíce (Bratislava)19 hod 21 min SELČ
Východ Měsíce (Brno)19 hod 25 min SELČ
Východ Měsíce (Pardubice)19 hod 29 min SELČ
Východ Měsíce (Praha)19 hod 34 min SELČ
Východ Měsíce (Cheb)19 hod 43 min SELČ
Začátek úplného zatmění19 hod 30 min 45 s SELČ
Maximální fáze zatmění20 hod 11 min 47 s SELČ
Konec úplného zatmění20 hod 52 min 50 s SELČ
Konec částečného zatmění21 hod 56 min 30 s SELČ
Konec polostínové fáze (tato fáze není očima ani fotograficky pozorovatelná)22 hod 55 min 04 s SELČ

Současné zatmění je poměrně dlouhé, když bude trvat více než hodinu a 22 minuty. To předchozí z ledna 2019 trvalo krátce přes hodinu. Začít pozorovat ho můžete hned po západu Slunce.

„Podmínky k jeho pozorování se budou velmi lišit podle polohy pozorovatele na území Česka a Slovenska. Pokud plánujete výlet do malebného slovenského kraje, budete odměněni lepší viditelností úkazu než v českém tuzemsku,“ radí odborníci z České astronomické společnosti.

Podle jejich zjištění nastane pokročilá fáze zatmění už v době východu úplňku. Zatímco v Košicích Měsíc vyjde 25 minut před začátkem úplného zatmění a fáze úplného zatmění tak bude pozorovatelná za pokročilého soumraku, v Praze Měsíc bude vycházet 4 minuty po začátku fáze úplného zatmění a bude tedy poměrně těžké jej za soumraku vyhledat při jeho sníženém jasu na východním obzoru.

V podstatě to znamená, že v Česku bude Měsíc v době začátku úplného zatmění teprve vycházet a bude třeba počkat na větší tmu.

Venušin pás

„Jakmile soumrak pokročí, zatmělý Měsíc vynikne na čisté obloze v tzv. „Venušině pásu“, což je zemský stín promítnutý do zemské atmosféry,“ popisují situaci astronomové.

Ten stín v atmosféře bude patrný hlavně na horách jako tmavý závoj pomalu se zvedající od východního obzoru, jak Slunce na opačné straně oblohy klesá pod obzor.

K vidění budou i další nebeské útvary. Astronomové tradí zaměřit se na planetu Mars a hvězdu Spica v souhvězdí Panny. Ty budou k vidění velmi nízko nad západem (na opačné straně než Měsíc).

„Přibližně 13° východně od ztemnělého úplňku se budou nacházet dvě planety – očima viditelný Saturn a v malém dalekohledu dohledatelný Neptun. Obě planety na obloze budou dělit přibližně 2° (Neptun severovýchodně od Saturnu),“ radí, kde pozorovat další objekty odborníci z ČAS.

Kdo letos sledovat zatmění Měsíce nezvládne nebo nestihne, bude si muset počkat až do 31. prosince 2028, čas si může zkrátit pozorováním částečného zatmění Měsíce, které bude u nás pozorovatelné 28. srpna 2026. Na úplné zatmění Měsíce si budeme muset počkat až do roku 2028.

Zářijové zatmění Měsíce přinese na oblohu rudý úplněk. Na další si počkáme tři roky

