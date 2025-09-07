Ještě nebude úplná tma, ale už za soumraku nastane začátek několikahodinové události, v jejímž průběhu vstoupí Měsíc do zemského stíny, aby se do něj celý zanořil a posléze z něj zase vystoupil.
Podle údajů České astronomické společnosti bude možné zatmění pozorovat od 19:30, jeho maximální fáze nastane ve 20:11. Úplné zatmění potrvá do 20:53. Následující hodinu bude možné nad východním obzorem sledovat, jak Měsíc vystupuje ze zemského stínu.
Při maximální fázi zatmění se Měsíc svým severním okrajem „dotkne“ středu zemského stínu a zatmění tak bude poměrně tmavé a celková fáze úplného zatmění potrvá 1 hodinu 22 minut a 6 sekund.
„V závěru úplného zatmění Měsíce, které nastane ve 20 hodin 52 minut, najdeme našeho kosmického souputníka už více než 12° vysoko nad východo-jihovýchodním obzorem,“ říkají astronomové v České astronomické společnosti (ČAS).
Ti také připravili tabulku, podle které se budete moci orientovat podle vašeho regionu:
|Začátek částečného zatmění (pod obzorem)
|18 hod 27 min 06 s SELČ
|Východ Měsíce (Snina)
|19 hod 02 min SELČ
|Východ Měsíce (Košice)
|19 hod 05 min SELČ
|Východ Měsíce (Banská Bystrica)
|19 hod 14 min SELČ
|Východ Měsíce (Opava)
|19 hod 20 min SELČ
|Východ Měsíce (Bratislava)
|19 hod 21 min SELČ
|Východ Měsíce (Brno)
|19 hod 25 min SELČ
|Východ Měsíce (Pardubice)
|19 hod 29 min SELČ
|Východ Měsíce (Praha)
|19 hod 34 min SELČ
|Východ Měsíce (Cheb)
|19 hod 43 min SELČ
|Začátek úplného zatmění
|19 hod 30 min 45 s SELČ
|Maximální fáze zatmění
|20 hod 11 min 47 s SELČ
|Konec úplného zatmění
|20 hod 52 min 50 s SELČ
|Konec částečného zatmění
|21 hod 56 min 30 s SELČ
|Konec polostínové fáze (tato fáze není očima ani fotograficky pozorovatelná)
|22 hod 55 min 04 s SELČ
Současné zatmění je poměrně dlouhé, když bude trvat více než hodinu a 22 minuty. To předchozí z ledna 2019 trvalo krátce přes hodinu. Začít pozorovat ho můžete hned po západu Slunce.
„Podmínky k jeho pozorování se budou velmi lišit podle polohy pozorovatele na území Česka a Slovenska. Pokud plánujete výlet do malebného slovenského kraje, budete odměněni lepší viditelností úkazu než v českém tuzemsku,“ radí odborníci z České astronomické společnosti.
Podle jejich zjištění nastane pokročilá fáze zatmění už v době východu úplňku. Zatímco v Košicích Měsíc vyjde 25 minut před začátkem úplného zatmění a fáze úplného zatmění tak bude pozorovatelná za pokročilého soumraku, v Praze Měsíc bude vycházet 4 minuty po začátku fáze úplného zatmění a bude tedy poměrně těžké jej za soumraku vyhledat při jeho sníženém jasu na východním obzoru.
V podstatě to znamená, že v Česku bude Měsíc v době začátku úplného zatmění teprve vycházet a bude třeba počkat na větší tmu.
Venušin pás
„Jakmile soumrak pokročí, zatmělý Měsíc vynikne na čisté obloze v tzv. „Venušině pásu“, což je zemský stín promítnutý do zemské atmosféry,“ popisují situaci astronomové.
Ten stín v atmosféře bude patrný hlavně na horách jako tmavý závoj pomalu se zvedající od východního obzoru, jak Slunce na opačné straně oblohy klesá pod obzor.
K vidění budou i další nebeské útvary. Astronomové tradí zaměřit se na planetu Mars a hvězdu Spica v souhvězdí Panny. Ty budou k vidění velmi nízko nad západem (na opačné straně než Měsíc).
„Přibližně 13° východně od ztemnělého úplňku se budou nacházet dvě planety – očima viditelný Saturn a v malém dalekohledu dohledatelný Neptun. Obě planety na obloze budou dělit přibližně 2° (Neptun severovýchodně od Saturnu),“ radí, kde pozorovat další objekty odborníci z ČAS.
Kdo letos sledovat zatmění Měsíce nezvládne nebo nestihne, bude si muset počkat až do 31. prosince 2028, čas si může zkrátit pozorováním částečného zatmění Měsíce, které bude u nás pozorovatelné 28. srpna 2026. Na úplné zatmění Měsíce si budeme muset počkat až do roku 2028.