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Měsíc v pondělí spolkne Venuši za bílého dne. Oba budou mít tvar srpku

Ivana Vaňkátová
  4:00

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V pondělí v poledne zmizí Venuše. Měsíc ji spolkne za bílého dne | foto: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

V pondělí 14. září 2026 kolem půl dvanácté dopoledne nastane na denní obloze mimořádný astronomický úkaz, který přiláká majitele dalekohledů i pouhé zvědavce. Měsíc na nebi postupně zakryje jasnou Venuši. Vzácná nebeská podívaná nabídne fascinující pohled na dva zářící srpky vedle sebe i optický paradox – planeta, která je ve skutečnosti několikanásobně větší než náš Měsíc, se na více než hodinu schová za měsíčním diskem. Kdy přesně úkaz vyhlížet a na co si dát při pozorování pozor?

Pokud v pondělí kolem poledne namíříte pohled nízko nad jihovýchodní obzor, můžete se stát svědky úkazu, který se na denním nebi neodehrává každý den. Nastane totiž takzvaný zákryt Venuše Měsícem.

Pohled na nebe nabídne nevšední estetický zážitek, protože obě tělesa k sobě budou natočena ve velmi podobné fázi.

„Venuše se bude nacházet západně od Slunce a bude osvětlena podobně jako Měsíc. Obě tělesa se tedy budou velmi podobat svou fází a na snímcích se tedy budou vyjímat jako dva nebeské srpky proti denní modré obloze,“ popisuje astrofotograf Petr Horálek.

Kosmická iluze. Obr, který je na nebi padesátkrát menší

Při pozorování úkazu nás čeká úchvatná optická iluze. Z čistě fyzikálního hlediska je Venuše obrem – s průměrem 12 104 kilometrů je přibližně 3,5krát větší než Měsíc (3 476 km).

Protože je ale planeta od Země nesrovnatelně dále, na naší obloze zabírá úhlový průměr pouhých 37 obloukových sekund. Náš Měsíc oproti tomu měří na nebi zhruba 30,5 obloukové minuty. Pro lidské oko tedy Měsíc vypadá v průměru asi padesátkrát větší a jeho disk zabere na obloze dokonce 2 500krát větší plochu. Měsíční těleso tak planetu bez jakýchkoli problémů kompletně zastíní.

V pondělí v poledne zmizí Venuše. Měsíc ji spolkne za bílého dne | foto: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

Žádné bliknutí. Venuše bude mizet půldruhé minuty

Ačkoliv se vteřinové ručičky astronomů řídí přesnými efemeridami, samotný vstup Venuše za měsíční okraj nebude otázkou jediného okamžiku. Vzhledem k tomu, že Venuše není na nebi pouhým světelným bodem jako vzdálené hvězdy, ale zřetelným kotoučem, bude její postupný zákryt trvat přibližně 90 sekund.

„Vstup Venuše nastane za neosvětlenou částí Měsíce, v dalekohledech tedy budeme sledovat postupné ‚mizení‘ Venušina srpku za nepozorovatelnou siluetou měsíčního limbu,“ dodává k průběhu úkazu Petr Horálek. „Výstup bude mnohem zajímavější: Obě tělesa budou výš nad obzorem, za čistého vzduchu tedy lépe pozorovatelná a především krátce po skončení jevu bude možné zachytit oba dva nebeské srpky těsně vedle sebe.“

Při vynořování planety zpoza osvětleného okraje Měsíce po více než hodině trvání celého jevu bude vystupování trvat ještě o něco déle – přibližně minutu a půl.

Přesné časy zákrytu Venuše pro vybraná města (v SELČ)

Přesná předpověď pro vaši obec

Pokud nebudete pozorovat přímo z velkých měst, přesnou předpověď úkazu i s časy pro vaši konkrétní lokalitu nabízí například astronomický portál In-the-Sky.org. Celý průběh si navíc můžete předem nasimulovat v bezplatném programu Stellarium, díky kterému přesně uvidíte, v jakém úhlu a výšce nad obzorem se Měsíc s Venuší objeví přímo z vaší zahrady či okna.

  • Praha: Vstup začíná v 11:34 (zákryt dokončen 11:35), výstup probíhá 12:41 – 12:43.
  • Brno: Vstup začíná v 11:34 (zákryt dokončen 11:36), výstup probíhá 12:42 – 12:44.
  • Ostrava: Vstup začíná v 11:37 (zákryt dokončen 11:38), výstup probíhá 12:43 – 12:45.
  • Bratislava: Vstup začíná v 11:34 (zákryt dokončen 11:35), výstup probíhá 12:43 – 12:45.

Drobný minutový posun mezi městy je způsoben takzvanou měsíční paralaxou – Měsíc je k Zemi poměrně blízko, a proto jej pozorovatelé z různých koutů republiky vidí vůči vzdálenému pozadí pod mírně odlišným úhlem.

V pondělí v poledne zmizí Venuše. Měsíc ji spolkne za bílého dne | foto: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

Jak úkaz pozorovat a na co si dát pozor?

Venuše má v době úkazu mimořádně vysokou jasnost (kolem −4,8 mag), což znamená, že na zcela čisté a průzračné obloze ji lze teoreticky spatřit i pouhým okem. Vzhledem k tomu, že obě tělesa se budou nacházet poměrně nízko nad obzorem (v Praze začíná úkaz ve výšce pouhých 6° nad horizontem), bude hledání drobného bodu bez optiky extrémně náročné.

Bezpečnostní varování

Obě tělesa se budou na nebi nacházet ve vzdálenosti přibližně 40 stupňů od Slunce. To je bezpečný odstup od přímého slunečního kotouče, přesto platí přísná bezpečnostní pravidla. Nikdy nehledejte Venuši tak, že budete dalekohledem chaoticky přejíždět po obloze. Náhodný pohled do Slunce přes optický přístroj bez speciálního filtru okamžitě a trvale poškodí zrak.

Nejlepší zážitek poskytne i malý monokulár, hvězdářský dalekohled nebo lepší triedr (např. 10×50). Abyste si ale mohli vychutnat tvar obou srpečků (Měsíc bude osvětlen ze 12 %, Venuše z 29 %), budete potřebovat dalekohled s alespoň 40násobným zvětšením.

Nejbezpečnější metodou pro laiky je postavit se do stínu budovy či zdi tak, aby Slunce bylo fyzicky zakryté. Teprve z tohoto stínu vyhledejte nízko nad jihovýchodem tenký srpek Měsíce a až v jeho těsné blízkosti pátrejte po Venuši.

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