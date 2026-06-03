V sobotu 30. května kolem 14:06 místního času explodoval nad Novou Anglií jasnýdenní bolid, která překvapil obyvatele od Delaware po Montreal silným dvojitým sonickým třeskem a krátkým otřesem. NASA určila, že se jednalo o přírodní meteorit o šířce přibližně 1 až 1,6 metru a hmotnosti asi 5,6 tuny, který vstoupil do atmosféry nad severovýchodní částí Massachusetts a jihovýchodní částí New Hampshire rychlostí přibližně 120 000 km/h.
Dvojitý sonický třesk
Těleso se rozlomilo vysoko nad zemí – zpočátku se rozpadlo ve výšce 60–64 kilometrů – a uvolnilo energii odpovídající zhruba 230 tunám TNT, než se o několik kilometrů dále kompletně rozpadlo. Jeho rozpad přitom způsobil dvojitý sonický třes a otřesy budov, kvůli kterým se lidé obraceli i na Geologickou službu Spojených států v obavách ze zemětřesení, ta ovšem nic, co by připomínalo zemětřesení, v oblasti nezaznamenala. Navzdory síle výbuchu a četným zprávám o otřesech nebyly hlášeny žádné zranění ani škody na majetku a na zem nedopadly žádné úlomky.
Svědci z celého regionu popsali silné zvuky výbuchů, které se ozývaly v rychlém sledu, a které byly místy tak silné, že otřásaly domy a spouštěly alarmy, jak se rázové vlny šířily. Kromě toho lidé zaznamenali i jasné záblesky, když se meteorit rozpadal, nebo bílou kondenzační stopu.
Úlomky leží na dně moře
Přeživší úlomky následně pokračovaly atmosférou až nad moře a dopadly do zálivu Cape Cod v místech s přibližně 30metrovou hloubkou. Kvůli místu dopadu vědci z NASA nepředpokládají, že by došlo k vyzdvižení úlomků. Pro CBS News ovšem uvedli, že pokud má někdo dostatečně dlouhé lano a silný magnet, má šanci si některý z úlomků vylovit, protože řada meteoritů bývá magnetická.
Neškodná podívaná
NASA zároveň dodala, že srážka podobně velkých těles se zemí je relativně častým jevem. K většině z nich ovšem dochází nad světovými oceány. Meteority podobné velikosti navíc nemají potenciál způsobit rozsáhlé škody.
NASA sleduje více než 40 000 asteroidů v blízkosti Země, které jsou dostatečně velké na to, aby představovaly potenciální nebezpečí. Největší obavy vyvolávají velmi velké objekty – tělesa větší než 450 metrů – protože mohou snáze přežít vstup do atmosféry a dopadnout na zem s ničivou energií. Naproti tomu sobotní bolid spotřeboval většinu své energie ve výšce a zbývající úlomky dopadly do vody, takže v regionu zanechal překvapivou, ale neškodnou ukázku síly přírody.