Český letecký ústav vyšle dvě uklízecí družice pro boj s kosmickým smetím

Nová mise VZLUGEM je první česká konstelace družic zaměřená na ochranu oběžné dráhy Země. Nyní je ve fázi projektu, který finančně podpořilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Mimo jiné reaguje na závazek Zero Derbits Approach vyhlášený Evropskou kosmickou agenturou, který má u vysílaných družic do vesmíru omezit kosmické smetí. Kosmický odpad především v podobě vysloužilých družic a jejich zbytků čím dál více zamořuje vesmír a oběžnou dráhu Země.

V rámci projektu VZLUGEM vyšle ústav do vesmíru dvě družice. Ty vyzkoušejí technologie, které dokážou lokalizovat a prozkoumat objekty ohrožující kritickou infrastrukturu Země.

„Jedna z družic se bude chovat pasivně, druhá se k ní začne přibližovat s pomocí svých trysek. V první fázi bude cílem přiblížit se na sto metrů a tuto vzdálenost stabilizovat. Následně můžeme vzdálenost dále snižovat a přistoupit k vlastnímu pozorovacímu manévru,“ vysvětluje vedoucí projektu Róbert Šošovička. „K řízení tohoto manévru bude využíváno mimo jiné kamery, která bude cíl snímat a za použití umělé inteligence vyhodnocovat vzájemnou polohu, vzdálenost a rychlost obou družic,“ uzavírá.

Cílem je vytvořit v budoucnu systém, který družice zachytí a zničí stáhnutím do atmosféry, kde shoří.

„Zvládnutí manévrování na oběžné dráze nám umožní takzvaný ‚in orbit servising‘, tedy např. doplnění paliva jiné družici nebo její vizuální kontrolu (např. vysunutí antén, solárních panelů). Technologie budou využitelné nejen v oblasti obrany, ale reagujeme tím současně na nutnost řešení otázky kosmického smetí,“ vysvětluje generální ředitel VZLÚ Josef Kašpar.

Obě družice mise VZLUGEM budou stejně velké, jejich tělo bude mít rozměr 30 × 20 × 10 cm, solární panely pak 30 × 40 cm. Rozpětí tedy dosáhne 90 cm. Aktuálně odborníci vytvářejí konstrukční návrh družic, po kterém budou předběžně testovány. Tato fáze by měla být hotová do konce roku 2025. Od roku 2026 začne finální integrace družic a testování letových kusů. Vynesení do vesmíru je pak plánované na konec roku 2026 nebo začátek roku 2027.

Tyto družice již budou řízeny z nově otevřeného vesmírného operačního centra Space Operations Centre, které ve VZLÚ vzniklo a přebírá i řízení cubesatu VZLUSAT-2, který je první českou družicí, jež dokázala pořídit snímky území Česka v HD rozlišení.

V rámci VZLUGEM budou operátoři moci družice k sobě podle potřeby například přibližovat a vyvinuté technologie poté využít k ochraně nebo k úklidu kosmického smetí na oběžné dráze, uvedli na tiskové konferenci zástupci ústavu projekt.

Slavnostní otevření Space Operations Centre – vesmírného operačního centra v areálu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ)

Nové řídící středisko, ze kterého budou družice ovládat, se nachází ve VZLÚ v Praze. Jsou tam místa až pro pět operátorů. Mimo zadávání pokynů řídí také komunikaci s družicemi, sledují jejich pozice na oběžné dráze, kontrolují potřebné parametry a analyzují data. Komunikace a stahování dat poté bude probíhat prostřednictvím nově vybudované pozemní stanice ve Vlkoši u Kyjova na Hodonínsku.

„Data získaná z družic operovaných přes Space Operations Centre nám mohou poskytnout podklady důležité pro správné rozhodování, a to jak v oblastech civilních, tak i v oblasti obrany,“ řekl generální ředitel VZLÚ Josef Kašpar. Dodal, že ústav před pár týdny otevřel svou dceřinou společnost na Floridě ve Spojených státech, aby rozšířil své působení.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) význam oboru kosmických aktivit stále roste. Uvedl, že jednou z velmi strategických schopností je možnost operovat družicemi pomocí infrastruktury, která je umístěna na území Česka.

V příštích dvou letech přibudou družice mise VZLUGEM a družice dalších misí AMBIC a QUVIK.