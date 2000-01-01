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„Zázračná“ zbraň nacistického Německa v podobě rakety V-2 má na svém kontě i jedno civilní prvenství. Právě díky tomuto stroji se totiž podařilo před 80 lety získat vůbec první záběry Země pořízené z vesmírného prostoru. Na tomto snímku se raketa V-2 připravuje na jeden z prvních startů na raketové střelnici White Sands v Novém Mexiku v USA.
Autor: Profimedia.cz
Přesně 24. října 1946 vypustili američtí vědci z White Sands v Novém Mexiku 35mm filmovou kameru do výšky 105 kilometrů, čímž poprvé v dějinách lidstva zachytili zakřivený obrys naší planety na pozadí tmavé prázdnoty vesmíru.
Autor: US Army
Raketa ovšem nebyla připravena přistání a tak se po nekontrolovaného pádu se roztříštila o zem. I když se při tomto pádu rozbil i fotoaparát, film, který byl ukryt v ocelové kazetě, náraz vydržel. Na obrázku je schéma rakety V2.
Autor: US Army
Američané tento úspěch mohli slavit i proto, že po druhé světové válce přeběhlo do USA několik německých raketových vědců. Mezi nimi byl i Wernher von Braun, vedoucí průkopnického nacistického programu raket V-2. Byli převezeni na raketovou střelnici White Sands, kde pokračovali ve své práci. Na fotografii je start upravené rakety V2 (Bumper) z Mysu Canaveral na Floridě v roce 1950.
Autor: US Army
V rámci vojenské operace Paperclip Američané přesídlili stovky německých vědců, inženýrů a doktorů do USA. Tady je část z nich na základně Fort Bliss v Texasu v roce 1946.
Autor: archiv NASA
Původně válečná zbraň vznikala na tajné základně u Peenemünde, kde tuto letounovou střelu nacisté vyvíjeli jako jednu ze zázračných zbraní odvety. Nesla označení V-1. Později zde vznikla i první balistická raketa světa V-2.
Autor: reuters
Výzkumné centrum v Peenemünde. Na podstavci stojí první balistická raketa světa – odvetná zbraň číslo 2 nazývaná V-2.
Autor: Jan Kužník, Technet.cz