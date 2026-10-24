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Nacistická raketa V-2 pomohla před 80 lety pořídit první snímky z vesmíru

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Raketa V-2 se připravuje na jeden z prvních startů na raketové střelnici White... První fotografii z vesmíru pořídila upravená raketa V2 24. října 1946 ve výšce... Schéma rakety V2 Start upravené rakety V2 (Bumper) z Mysu Canaveral na Floridě v roce 1950 Němečtí vědci přesídlení do USA v rámci operace Paperclip (základna Fort Bliss... V2 Výzkumné centrum v Peenemünde. Na podstavci stojí první balistická raketa světa...
„Zázračná“ zbraň nacistického Německa v podobě rakety V-2 má na svém kontě i jedno civilní prvenství. Právě díky tomuto stroji se totiž podařilo před 80 lety získat vůbec první záběry Země pořízené z vesmírného prostoru.

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