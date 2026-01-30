Život si zachránil na poslední chvíli. Před Challengerem hořelo Apollo

Pavel Toufar
O jeden den a devatenáct let dříve, než těsně po startu vybuchl raketoplán Challenger, uhořela posádka Apolla 1. Stalo se tak při nácviku na rampě. Důvody tragické havárie byly v obou případech podobné. Zanedbané varování, úplatky, protekce. Zemřeli tři lidé. Donald Slayton měl být čtvrtý.
Část 1/10

Vývoj kolem osudového startu Challengeru v mnohém připomínal situaci kolem projektu Apollo. I zde totiž zvítězila protekce, úzké osobní kontakty a možná i úplatky. Vyšetřování tragédie jsme popsali v předchozím dílu.

Posádka Apolla 1 během výcviku v bazénu v červnu 1966. Grissom je v nafukovacím prámu u kabiny, v pravém rohu dole je White, nad ním Chaffee.

Tragédie Challengeru nakonec stála šéfa NASA Jamese C. Fletchera křeslo. Těžko říci, zda to byly pouze neskrývané narážky zejména novinářů na díl jeho viny při výběru výrobce startovacích motorů SRB (právě jejich těsnění bylo na počátku havárie), co nakonec přispělo k odchodu Jamese C. Fletchera z jeho významné funkce, a to i přes počáteční podporu, jakou měl od prezidenta Ronalda Reagana. V kuloárech se totiž mluvilo o úplatcích, což nikdy nezní dobře.

V rámci 40. výročí exploze raketoplánu Challenger vydáváme znovu text, který pro nás připravil dnes již zesnulý odborník a popularizátor Pavel Toufar.

Pavel Toufar(13. 7. 1948 Praha – 26. 9. 2018) byl jedním z generace československých popularizátorů, kteří prožili kosmické závody mezi USA a SSSR. Jeho texty spolupomáhaly informovat i naši veřejnost o americkém vesmírném programu Apollo.

V 70. letech se stal jako velmi mladý právník a publicista členem Mezinárodního institutu kosmického práva (IISL) při Mezinárodní astronautické federaci. Od poloviny 80. let spolupracoval s Československou, později Českou televizí na popularizaci a komentování řady kosmonautických událostí. Byl také šéfredaktorem týdeníku Signál, pracoval ve vydavatelství Ringier či v nakladatelství Integra. Dlouhé roky také externě přispíval do dalších médií, desítky článků napsal pro Technet.cz.

Psal především literaturu faktu, napsal ale i několik knih science-fiction a několik desítek populárně naučných prací. V roce 1997 obdržel literární Cenu Egona Erwina Kische za knihu Smrt číhá mezi hvězdami.

Šlo o velice vážné podezření. Zejména když novináři připomněli neblahé zkušenosti z vývoje a přípravy lunárního programu Apollo, kdy do výběru hlavního dodavatele tehdy s neskrývanou podjatostí zasáhl James Edwin Webb, jenž byl v letech 1961–1968 generálním ředitelem NASA. Celá zapáchající záležitost vyplula na povrch až v souvislosti s tragickým požárem první lodi Apollo AS-204, při kterém v lednu 1967 uhořeli tři kosmonauti.

Byla to však podivná a velice zarážející shoda se zákulisím zadání zakázek na výrobu startovacích motorů SRB pro raketoplán.

Když byla konečně po mnoha kritických připomínkách dohotovena letová kabina první lodi Apollo, do níž měli usednout kosmonauti Virgil „Guss“ Grissom, Edward White a Roger Chaffee, označená firemním číslem 012, zjistili kosmonauti ke svému značnému roztrpčení, že pozemní trenažér či simulátor kabiny se od ní v mnohém odlišuje.

Za nedostatky stál docela obyčejný šlendrián především ve firmě North American Aviation, která se cítila pevná v kramflecích, protože si byla jista podporou nejvyššího šéfa NASA.

„Je to pro kočku,“ prohlásil Virgil Grissom a dokonce prý místo hravého domácího zvířete použil prý ostřejší výraz určený pro lidský exkrement. S gustem to uvedli kosmonauti Alan Shepard a Deke Slayton ve vzpomínkové knize Moon Shot v roce 1994. Jistý Riley McCafferty, který v kalifornském městě Downey u firmy North American Aviation odpovídal za simulátor nové kosmické lodi, s rozpaky vysvětloval, že technici pracovali na tři směny, aby zvládli všechny požadované úpravy a změny v kabině určené k letu, takže na simulátor už jim logicky nezbyl čas. Jenže kosmonauti takovou výmluvu nepřijali.

S lodí Apollo, která měla Americe otevřít cestu k pokoření Měsíce a získat palmu vítězství v nevyhlášeném závodě o Měsíc s Rusy, byly od samého počátku problémy. Hlavní manažer programu generál Samuel Phillips se během příprav kosmické lodi v roce 1965 vydal do hlavního stanu dodavatelské firmy North American Aviation, která sice v přísném výběrovém řízení nezvítězila, ale ve finiši dostala po velice podezřelých zákulisních jednáních přednost před ostatními. Brzy po tomto rozhodnutí, které mnohé lidi překvapilo a některé informovanější dokonce pobouřilo, začali totiž mít mnozí pracovníci NASA pochybnosti o schopnostech a kvalitách firmy North American Aviation jako hlavního dodavatele kosmické lodi lunárního programu. Mamutí firmu však neustále chránil, obhajoval a především podporoval všemocný James Webb, tehdejší nejvyšší šéf NASA.

Pokud to někomu připomíná již popsanou situaci s motory SRB, která vyšla najevo při vyšetřování tragédie raketoplánu Challenger, kdy hlavní roli v dramatu sehráli firma Morton Thiokol a rovněž generální ředitel NASA dr. James C. Fletcher, pak se nemýlí. Také v programu Apollo totiž zvítězily při konečném rozhodování silné tlaky protekce a úzkých osobních kontaktů vlivných osob na čele s tehdejším generálním ředitelem NASA. A také v tomto případě byly následky nesmírně tragické.



Vstoupit do diskuse

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Nejčtenější

Dechberoucí snímky z pohledu nejen astronautů ukazují krásu naší planety

An astronaut on the International Space Station snapped this image of the Atafu...

Země je unikátní svět, který dennodenně ukazuje svou krásu. Zvlášť při pohledu z výšky může někdy nabídnou strhující podívanou. Vidět ji z pohledu pilota, nebo dokonce astronauta je minimálně...

Stroje do bílého pekla. Pokochejte se vynálezy, které žádná závěj nezastaví

Lidská vynalézavost v boji se sněhovou nadílkou – stejně jako v nápadech, jak se v závějích pohybovat – nezná mezí. Vydejte se s námi letem světem po sněhových frézách na železnici až k futuristickým...

Největší evropské nádraží mají v Lipsku. Je z roku 1915 a jsou tam poklady

Leipzig Hauptbahnhof

Leipzig Hauptbahnhof, tedy hlavní nádraží v Lipsku, je jedním z nejvýznamnějších německých železničních terminálů. Jeho historie je bohatá a na jedné jeho koleji najdeme soubor pokladů právě s...

Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

Challenger. Děsivý výbuch přežili, při nárazu na hladinu už neměli šanci

Tragická havárie raketoplánu Challenger krátce po startu z Kennedyho vesmírného...

Před 40 lety došlo k jedné z největších tragédií v historii pilotované kosmonautiky. Nad Floridou zahynulo při explozi raketoplánu Challenger všech sedm členů posádky. Detaily tragédie a také...

Život si zachránil na poslední chvíli. Před Challengerem hořelo Apollo

Posádka Apolla 1 během výcviku v bazénu v červnu 1966. Grissom je v nafukovacím...

O jeden den a devatenáct let dříve, než těsně po startu vybuchl raketoplán Challenger, uhořela posádka Apolla 1. Stalo se tak při nácviku na rampě. Důvody tragické havárie byly v obou případech...

30. ledna 2026

Muzeum vypadalo před 100 lety jako skladiště. Stát šetřil na paměti národa

Budova zrekonstruovaného Národního muzea v Praze, která bude částečně otevřena...

Sbírky světové úrovně, ale peníze skoro žádné. Před 100 lety upozorňovaly Národní listy na tristní stav československého muzejnictví – a ostře kritizovaly stát za to, jak zachází s Národním muzeem.

30. ledna 2026

Na světové výstavě autoveteránů všechny převálcoval motorový vůz Bugatti

Přeprava motorového vozu Bugatti na výstavu Retromobile 2026

Nejprestižnějším exponátem výstavy Retromobile 2026 je železniční motorový vůz Bugatti, titulovaný prezidentský. Milovníci automobilů o tom mohou vést spory, mohou s tím nesouhlasit, ale to je tak...

30. ledna 2026

Marné varování a nehorázná lež. Kosmonauti z Challengeru mohli žít

Poslední okamžiky před ničivým výbuchem Challengeru.

Vypadalo to, že i samotné raketoplány varují NASA, aby Challenger osudového dne nestartoval. Problémy, které se staly sedmi kosmonautům na palubě raketoplánu osudnými, totiž postihly téměř polovinu...

29. ledna 2026

Příručka 72 hodin nastavila zrcadlo připravenosti Čechů na krizi. Co dál?

Příručka 72 hodin

Co znamená zvuk sirény? Kam se ukrýt? Jak se zabalit při evakuaci a jaké zásoby mít doma? Odpovědi na tyto otázky vám mohou zachránit život. Přesto je zná jen asi třetina Čechů. Zvrátit toto...

29. ledna 2026

Stroje do bílého pekla. Pokochejte se vynálezy, které žádná závěj nezastaví

Lidská vynalézavost v boji se sněhovou nadílkou – stejně jako v nápadech, jak se v závějích pohybovat – nezná mezí. Vydejte se s námi letem světem po sněhových frézách na železnici až k futuristickým...

29. ledna 2026

Zemřela žena, díky níž víme, kudy jít nebo jet. Gladys Westové bylo 95 let

Americká matematička Gladys Westová

Mluvilo se o ní jako o jedné ze skrytých postav ve vývoji navigace GPS. Uznávaná matematička Gladys Westová byla autorkou průkopnické práce, která se stala jedním ze základních kamenů systému GPS. V...

28. ledna 2026  13:56

Není ice jako ICE. Trumpova parta se bojí memů. Zakazuje ledové výstrahy

Minneapolis zaplavili demonstranti proti ICE (24. ledna 2026)

Internet je skvělý vynález. Umožňuje si dělat legraci z kohokoliv a čehokoliv. V Americe to zašlo tak daleko, že se stát snaží vzniku vtipů preventivně bránit. Je přitom ale sám pro smích.

28. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Challenger. Děsivý výbuch přežili, při nárazu na hladinu už neměli šanci

Tragická havárie raketoplánu Challenger krátce po startu z Kennedyho vesmírného...

Před 40 lety došlo k jedné z největších tragédií v historii pilotované kosmonautiky. Nad Floridou zahynulo při explozi raketoplánu Challenger všech sedm členů posádky. Detaily tragédie a také...

28. ledna 2026

POZOR VLAK: Výhybky z Prostějova jsou zocelené výbuchem, najdete je po celém světě

155. díl magazínu POZOR VLAK

Věděli jste, že Tchaj-wan, Belgie, Indonésie, Austrálie, Švýcarsko, Turecko a mnoho dalších zemí má v rámci železniční infrastruktury nainstalované české výhybky z Prostějova? Právě tato světová...

28. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Facebook, Whatsapp a Instagram mohou mít placené prémiové funkce

ilustrační snímek

Společnost Meta, která provozuje známé komunikační a sociální sítě Facebook, Whatsapp a Instagram, plánuje zpoplatnění některých funkcí. Primárně se to bude týkat těch, které jsou nějak napojeny na...

27. ledna 2026  13:07

Umí chytré žárovky respektovat cirkadiánní rytmus? Změřili jsme to

Test žárovek, druhý díl

V prvním dílu testu jsme prozkoumali světelná spektra denních, večerních, nočních a biodynamických žárovek. Tentokrát se podíváme, jak světelná spektra vypadají u chytrých RGB žárovek a zda náhodou...

27. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.