První let rakety Vulcan vyslal na cestu modul, který přistane na Měsíci

Raketa vysoká 60 metrů s motory vyrobenými společností Blue Origin Jeffa Bezose se na svou cestu vydala krátce po čtvrt na devět středoevropského času. Modul Peregrine má na Měsíci přistát 23. února s lodí vědeckým nákladem na palubě, který se bude snažit shromáždit údaje před plánovanými budoucími misemi s lidskou posádkou.

Pokud vše půjde dobře, bude Peregrine prvním americkým zařízením, které na na Měsíci provede měkké přistání od Apolla v roce 1972. Zároveň by podle agentury AP šlo o vůbec první takové přistání na Měsíci, které provede soukromá společnost. Předchozí pokusy skončily neúspěšně.

Samotný start nosiče je pro United Launch Alliance (ULA) zásadní premiérou. Vulcan byl vyvíjen deset let, a má nahradit raketu Atlas V a Delta IV od stejné společnosti. Vulcan by měl být levnější než jeho předchůdci.

Společnost ULA vznikla v roce 2006 a společností Boeing’s a Lockheed, přičemž obě společnosti se podílí na vlastnictví padesáti procenty. V posledním roce se ovšem objevily informace, že by měla být firma na prodej.

Tento let je první ze dvou testovacích, než bude moci raketa sloužit pro vynášení nákladů pro americkou armádu, která by měla být klíčovým zákazníkem. Po lunárním landeru Peregrine bude následovat doprava miniraketoplánu Dream Chaser, který vyvíjí společnost Sierra Space pro účely zásobování Mezinárodní kosmické stanice. Nosič by měl využívat i Amazon, který si objednal několik startů pro své družice systému Kuiper, který má konkurovat Starlinku od SpaceX.

Kontroverzi vyvolal jeden z nákladů měsíčního modulu Peregrine. Na palubě má kromě řady vědeckých zařízení i náklady společností Celestis a Elysium Space, které se specializují na vysílání zpopelněných lidských pozůstatků do vesmíru. Celestis potvrdila AFP, že na palubě lunárního modulu budou „symbolické prvky DNA a/nebo zpopelněné pozůstatky 69 lidí“.