Vozítko Perseverance našlo na Marsu stopy po říční deltě, oznámila NASA

Vozítko Perseverance amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) na Marsu objevilo pozůstatky někdejší říční delty. Zároveň jde o jednu z nejstarších dosud objevených stop po vodě kdysi proudící po rudé planetě, uvedla agentura Reuters.
Šestikolový rover Perseverance (Vytrvalost) je zatím největší a nejsofistikovanější vozítko k průzkumu Marsu. (25. července 2024) | foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Tasa plánovaná Claudem je zobrazena purpurově a skutečná cesta je oranžová....
Vozítko Perseverance provádí drobné úpravy svého kurzu v reálném čase za pomoci...
Prachový vír na Marsu označovaný jako rarášek, který zaznamenal rover Curiosity...
Vzorky horniny na Marsu, které nasbíral rover Perseverance. Je možné, že se na...
Rover detekoval podzemní pozůstatky dávné říční delty pomocí georadaru. Vědci uvedli, že šestikolové vozítko objevilo geologické útvary až v hloubce 35 metrů pod zemí, když urazilo 6,1 kilometru v terénu uvnitř kráteru Jezero. Jde o oblast na severní polokouli Marsu, o které se experti domnívají, že kdysi byla zaplavena vodou.

Perseverance identifikoval navrstvené usazeniny a erodované povrchy svědčící o prostředí delty. Rozsáhlé vějířovité ložisko sedimentů vzniklo v místě, kde se řeka vlévala do větší vodní plochy, jako je jezero. Vědci zjistili, že nyní ukrytá delta vznikla přibližně před 3,7 až 4,2 miliardy let. Mars, stejně jako Země, vznikl zhruba před 4,5 miliardy let, což znamená, že tato delta existovala poměrně brzy v dějinách planety.

NASA hlásí objev marsovských blesků. Ale jak to, když tam není voda ani mraky?

Vědci uvedli, že tato delta předcházela podobnému nedalekému povrchovému útvaru zvanému Západní delta, který se datuje do doby před přibližně 3,5 až 3,7 miliardy let.

Přístroj RIMFAX vysílá radarové impulsy do marsovské půdy a zaznamenává impulsy odrážející se od podzemních útvarů, což umožňuje trojrozměrné mapování podpovrchového prostředí. Nové poznatky jsou založeny na datech získaných od září 2023 do února 2024 během 250 marsovských dnů.

Vozítko NASA ve vzorku z Marsu objevilo možné stopy dávného života

„Je velmi vzrušující, že RIMFAX dokázal poskytnout tak detailní pohled na tyto usazeniny a tím pomoci vyřešit hádanku jejich původu,“ řekl o nových zjištěních planetolog a spoluautor studie David Paige z Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA), který je také členem vědeckého týmu kolem roveru Perseverance.

Protože voda je považována za klíčovou pro vznik případného minulého života na Marsu, je rostoucí množství důkazů o vlhké minulosti sousední planety obzvláště zajímavé. Mars, nyní chladný a pustý, měl kdysi silnější atmosféru a teplejší klima, což umožňovalo existenci kapalné vody na jeho povrchu.

Čínští robotí tanečníci: technická revoluce, nebo jen dobře sestříhané video?

Neprojdou! Verdunský „mlýnek na maso“ se stal symbolem opotřebovávací války

Francouzský Verdun je dnes symbolem v několika ohledech: francouzské nezdolnosti v obraně vlasti a bohapusté nesmyslnosti opotřebovávací podoby válečného konfliktu. Bitva u Verdunu před 110 lety...

Šéf Asusu zuří. Přelomový produkt Applu šokuje konkurenci

MacBook Neo

Tento týden byly zahájeny prodeje nového notebooku od společnosti Apple, který má šanci výrazně zamíchat trhem levnějších přenosných počítačů. Zatímco ty s Windows možná budou muset do dvou let tento...

Převratný trojtrupý hypersonický letoun zatím létá jen na obrázcích

Jmenuje se SM-39 Razor a je to jedno z letadel, která navrhla společnost...

Jmenuje se SM-39 Razor a je to jedno z letadel, která navrhla společnost Stavatti Aerospace. Zaujme na první pohled tím, že se v podstatě skládá ze tří trupů. Má mít také slušné schopnosti, včetně...

Nevíme, jestli si zvyknete na nové Google Mapy. Jsou prošpikované AI a 3D

Nový pohled map od Googlu přidává třetí rozměr.

Google se rozhodl, že zcela předělá své Mapy tak, aby mnohem lépe odrážely skutečný svět, v němž se uživatel pohybuje. Firma chce 3D pohledem usnadnit orientaci v husté zástavbě. Vedle toho...

Tento počítač postavil před 45 lety Acer na nohy, dodnes se používá

Multitech Micro Professor

Na trh se dostal v roce 1981 a sloužil jako tréninkový systém pro učení strojového kódu a assembleru pro osmibitový mikroprocesor Zilog Z80. Takzvaný Micro Professor se vešel do knihovny mezi knihy a...

Jarní rovnodennost 2026: Kdy je první jarní den a proč se termín posouvá?

Teplé a slunné počasí vyhnalo ze země chráněné bledule jarní. Byť jejich sezona...

Astronomické jaro nezačíná úderem kalendářní půlnoci, ale v přesně vypočítaném okamžiku, kdy střed Slunce protne nebeský rovník. V roce 2026 se tak stane opět 20. března. Proč už neplatí tradiční...

19. března 2026

Cloudové služby změnily internet. Decentralizace skončila. A hrozí výpadky

Premium
ilustrační snímek

Provozovatelé internetových aplikací jich většinu přesunuli do vzdálených úložišť. Je to levnější a praktičtější než údržba vlastních serverů. V případě výpadku jsou ale následky citelnější.

19. března 2026

Jedinou elektrickou železnici na Kubě postavil podnikatel a filantrop z USA

Hershey Railway

Již nějakou dobu je Kuba jedním velkým skanzenem, kde snad kromě voskových svíček nic nefunguje. Není tedy divu, že stejně dopadla i jediná tamní elektrická železnice. I ta už spíše nefunguje, než...

19. března 2026

Síť X Elona Muska asi hodinu nefungovala, výpadky hlásily i další služby

Hlášení problémů sítě X

Řada uživatelů hlásila ve středu odpoledne nedostupnost sociální sítě X, dříve známé jako Twitter. Na serveru, kam uživatelé posílají oznámení o nefunkčnosti internetových služeb, se objevily i...

18. března 2026  16:53

Unikátní experiment: Pomozte odhalit, zda jsou drahé kabely šarlatánstvím

Po dvouleté odmlce v Praze probíhá výstava highendové poslechové techniky Audio...

V pátek a sobotu 20. a 21. března proběhne v pražském hotelu Diplomat výstava Audio Video Show 2026. Budou zde k vidění a poslechu nejlepší sestavy, které současný trh high-endové elektroniky nabízí....

18. března 2026  15:15

Mytologie inspiruje. Voják budoucnosti může vypadat jako kentaur

Robot Centaur ulehčí nošení nákladu

Výzkumníci z čínské Southern University of Science and Technology představili neobvyklé řešení pro přenášení těžkých nákladů: nositelného robota inspirovaného bájným kentaurem. Využití může najít...

18. března 2026  12:16

MacBook Neo v akci. Není lepší koupit si ojetý MacBook Air?

MacBook Neo

Shrnout novinku pouhým konstatováním, že jde o nejlevnější MacBook v historii, by bylo hrubé podcenění situace. Těch zajímavostí přináší mnohem víc a za některé mohou restrikce Evropské unie.

18. března 2026

Nečekaná změna u WhatsAppu. Ke komunikaci nebude třeba aplikace ani účet

Aplikace WhatsApp omezí možnost hromadného přeposílání zpráv

WhatsApp je v Česku asi nejpoužívanější komunikační aplikace. Společnost Meta, která ji provozuje, nyní připravuje novou funkci, jež umožní tuto službu používat i bez nainstalované aplikace.

17. března 2026  17:13

Vymyslel velký třesk a otevřel okna do vesmíru. Jiří Grygar slaví 90

Astronom Jiří Grygar

Známý popularizátor vědy, astronom Jiří Grygar slaví devadesát let. Je autorem nejen legendárního pořadu Okna vesmíru dokořán, ale i řady odborných astronomických výrazů, které vymyslel, aby nemusel...

17. března 2026  15:06

Přestaňte konečně zapomínat nápady i úkoly. Pomůže ovládnutí jedné aplikace

Ilustrační foto - notebook

Od praktického tipu, jak rychle získat text z obrázků, barevně rozlišovat poznámky, vytvářet kontrolní seznamy přes využívání hlasových poznámek, sdílení obsahu s kolegy či rodinou až po formátování...

17. března 2026

Bell chce stroj, který startuje jako vrtulník, ale létá rychle jako tryskáč

Vizualizace letadla HSVTOL

Známý výrobce helikoptér dostal zelenou ke stavbě velice podivného dopravního prostředku. Bude patřit do známé série pokusných letadel, jejichž typové označení začíná písmenem X. Má využívat...

17. března 2026

