Vozítko NASA ve vzorku z Marsu objevilo možné stopy dávného života

Autor: ,
  7:50
Vzorek, který získalo vozítko Perseverance amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír na planetě Mars, obsahuje možné stopy dávného mikrobiálního života. Uvádí to studie zveřejněná v prestižním časopise Nature. Autoři ale upozorňují, že nalezené sloučeniny mohou vznikat i bez přítomnosti živých organismů.
Šestikolový rover Perseverance (Vytrvalost) je zatím největší a...

Šestikolový rover Perseverance (Vytrvalost) je zatím největší a nejsofistikovanější vozítko k průzkumu Marsu. (25. července 2024) | foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Mars má být prioritou, ale třeba rover Perseverance je také v ohrožení
Jeden s posledních záběrů Marsovského vrtulníčku Ingenuity z roveru...
Ukázka postupu spojování snímků do celkového modelu Marsu. Kamera CTX sice...
Celkový pohled na novou mapu Marsu s vyznačenými oblastmi.
19 fotografií

Několik miliard let starý vzorek nesoucí možné stopy života získalo vozítko v roce 2024. Vědci na něm objevili minerály vivianit a greigit, které mohly vzniknout díky chemické reakci mezi bahnem na vzorku a organickou hmotou.

Možná jsme na Marsu našli dávný život, hlásí NASA. Nález potvrdí až na Zemi

„Reakce se zřejmě odehrály krátce poté, co se bahno usadilo na dně jezera,“ uvedl hlavní autor studie Joel Hurowitz z univerzity ve Stony Brooku. „Na Zemi jsou takové reakce, při nichž se organická hmota a chemické sloučeniny v bahně spojují a vytvářejí nové minerály, například vivianit a greigit, často poháněné činností mikroorganismů,“ dodal.

Nález minerálů ale neumožňuje jasně potvrdit přítomnost mikrobiálního života. „Existují chemické procesy, které vedou k podobným reakcím bez přítomnosti biologie. Ty nemůžeme pouze z dat dostupných z vozítka vyloučit,“ doplnil Hurowitz.

Vozítko Perseverance přistálo na Marsu v roce 2021 a od té doby zkoumá kráter Jezero na severní polokouli planety. V oblasti, která byla kdysi zaplavená vodou, má hledat stopy dávného života. Vozítko sbírá vzorky kamenů a jemnozrnných nezpevněných hornin označovaných jako regolit. Následně je může díky své výbavě analyzovat.

Masakr v rozpočtu NASA je přihrávkou na smeč Číně

Vozítko vyslala NASA na Mars s dlouhodobým cílem sbírat vzorky, které úřad později dopraví zpět na Zemi. Vědci uvedli, že pouze na Zemi budou moci definitivně potvrdit původ minerálů a tak i možnou přítomnost života. Původně chtěl americký úřad dopravit vzorky zpět na Zemi na začátku příští dekády, nicméně kvůli rostoucím nákladům to bude možné až ve 40. letech tohoto století.

Mars pravděpodobně v dávné historii nebyl tak nehostinný, jako je dnes. Vědci pracují s teoriemi, že na jeho povrchu byla voda a že v kráteru Jezero mohly kdysi žít mikrobiální organismy. Vodní plocha podle nich vznikla před 3,5 miliardy let.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nenechte si ujít báječné snímky nedělního zatmění Měsíce

Večerní zatmění Měsíce, které bylo možné z našich končin pozorovat po dlouhých šesti letech, zpravidla nerušila oblačnost a tak jsme si mohli celý průběh nebeské události prohlédnout v celé jeho...

Zářijové zatmění Měsíce přinese na oblohu rudý úplněk. Na další si počkáme tři roky

Na večerní obloze se v neděli 7. září 2025 odehraje mimořádné astronomické představení – úplné zatmění Měsíce, takzvaný krvavý Měsíc. Jedná se o první podobný úkaz, který bude v České republice...

Philips představil levnější chytré žárovky, zvládnou většinu triků

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Nová řada žárovek Hue Essentials míří na spořivé zákazníky, kteří chtějí veškeré funkce osvětlení Philips Hue, ale smíří se několika kompromisy. Společnost Signify na veletrhu IFA představila také...

Po jedenácti letech jsem s modelem spokojený. Funkční model tanku Tiger 1

Soutěž

Dokončit model, nebo ho léta vylepšovat? Pavel Holík je se svým modelem tanku Tiger 1 v měřítku 1:16 spokojený po jedenácti letech. Model je plně funkční, nechybí ani autentický zvuk či kouř. Dál už...

Na trh míří nová kategorie počítačů. Kdo s nimi bude umět, je za vodou

od zvláštního zpravodaje iDNES.cz Jako první jej na berlínském veletrhu IFA 2025 představil Acer, ale víme, že podobně koncipované modely představí i početná konkurence. Maličký počítač s procesorem Nvidia Grace Blackwell je určen...

Vozítko NASA ve vzorku z Marsu objevilo možné stopy dávného života

Vzorek, který získalo vozítko Perseverance amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír na planetě Mars, obsahuje možné stopy dávného mikrobiálního života. Uvádí to studie zveřejněná v prestižním...

11. září 2025  7:50

Rovnodennost klame názvem. Rovnováha mezi světlem a tmou nastává později

Podzimní rovnodennost, nazývaná také ekvinokce, není jenom den, kdy začíná podzim. Jedná se o přesný astronomický okamžik, kdy se na chvíli setká Slunce s nebeským rovníkem. Na severní polokouli...

11. září 2025

Tracker pomůže najít klíče, kufr na pásu na letišti nebo deštník

Znáte ten moment, kdy přijdete domů, saháte do kapsy a tam nic? Začíná rychlé prohrabávání batohu, nervózní přešlapování na prahu a pomalé smiřování se s tím, že klíče zůstaly bůhvíkde. Nebo jiný...

11. září 2025

Akumulátory zlevňují, ale elektromobily jsou stále drahé. Kde se stala chyba

Premium

Trojice harvardských ekonomů vedená Ashleym Nunesem si položila v titulku článku pro vědecký časopis Nature provokativní otázku: Ceny baterií klesají... Tak proč jsou elektromobily stále tak drahé?...

11. září 2025

Dispečeři proti sobě před 49 lety poslali dvě letadla. Nikdo nepřežil

Před 49 lety se v desetikilometrové výšce nad tehdejší Jugoslávií nedaleko Záhřebu srazila dvě dopravní letadla. Nejhorší letecká nehoda v historii země a ve své době nejvážnější srážka ve vzduchu si...

10. září 2025  19:16

Hloupost, nebo inovace? U „schodolezu“ pro vysavač si sami nejsme jistí

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Moderní robotické vysavače sice umí překonávat některé překážky, ale vždy jen v rámci jednotek centimetrů. Na veletrhu IFA byl představen robot, který dokáže vysavač dopravit do jiného patra domu a...

10. září 2025  12:30

Vyzkoušejte chytré zkratky, tajné čáry ve Windows či kouzla s Notepadem

Objevte skryté triky Windows, Wordu i Edge, které vám ušetří čas i nervy. Od převodu obrázků přes nouzový restart a správu RAM v Edge až po návrat klasického Poznámkového bloku. Přinášíme přehled...

10. září 2025

ANKETA: Vyberte nejlepší příběh modelu a vyhrajte plastikovou stavebnici

Soutěž

Vrcholí letní soutěž magazínu Technet s názvem Příběh mého modelu. Nyní vyhlašujeme čtenářskou anketu k druhému kolu soutěže. Nebude to nic jednoduchého. Modely, které se v obou kolech sešly,...

10. září 2025

Nová sluchátka AirPods Pro 3 zastanou překladatele a spočítají kalorie

Apple představil již třetí generaci sluchátek AirPods Pro. Do vínku dostala vylepšený zvuk, nové funkce a delší výdrž na jedno nabití.

9. září 2025  20:07

Fascinuje mě, jak detaily dokážou vyprávět příběh. Ukrajinský minomet

Soutěž

Známé rčení říká, že ďábel je skrytý v detailu. A právě na detaily, které promlouvají, se soustředil modelář Václav Veselý. Své dioráma minometu zasadil do aktuální války na Ukrajině. Tímto uzavíráme...

9. září 2025

Přes dva metry dlouhý model ponorky U-2540 je jediný toho měřítka v Česku

Soutěž

Měřítko je věc ošemetná. Takové auto v měřítku 1:35 je něco úplně jiného, než třeba ponorka. Své o tom ví Pavel Kryska, který odložil ponorku v měřítku 1:72, aby se pustil do poněkud větších detailů....

9. září 2025

Poslední spekulace před akcí Applu, kde ukáže telefony, ale i další věci

Zářijová akce Applu je věnována především telefonům iPhone, ale zpravidla se tam objeví ještě něco dalšího. Co by to letos mohlo být, může vyplynout z různých spekulací, které se objevují s...

9. září 2025  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.