Nejvzdálenější sonda ve vesmírném prostoru neodpovídá. NASA neví, co s tím

Je to více než deset let, co sonda Voyager 1 vyletěla jako první stále funkční lidský výtvor z heliosféry. Přes občasné komplikace se jí dařilo komunikovat se Zemí. Zdá se však, že nedávno nastal problém, kvůli kterému se může sonda nadobro odmlčet.