NASA dočasně ztratila kontakt se sondou Voyager 2. Může za to špatný příkaz

Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) se snaží zachytit signál sondy Voyager 2, se kterou před více než týdnem ztratil kontakt. Loď vzdálená miliardy kilometrů od Země je bez spojení od chvíle, co podle deníku The Guardian řídící centrum omylem vyslalo chybný příkaz. Anténa sondy se tím posunula o pouhé dva stupně, ale i to stačilo k přerušení komunikace.

„Série plánovaných příkazů vyslaných 21. července sondě NASA Voyager 2 neúmyslně způsobila, že se anténa odklonila od Země o 2 stupně. V důsledku toho Voyager 2 v současné době nemůže přijímat příkazy ani vysílat data zpět na Zemi,“ uvedli odborníci z Laboratoře tryskového pohonu (JPL) NASA, která řídí misi Voyager.

NASA v pondělí uvedla, že po jakémkoliv signálu nyní pátrá její obrovská anténa v australské Canbeře. Voyager 2 se nyní nachází ve vzdálenosti 19,9 miliardy kilometrů od Země a trvá více než 18 hodin, než signál dorazí k Zemi.

V nadcházejícím týdnu budou odborníci z JPL naslepo vysílat správný příkaz v naději, že se jim podaří sondu zasáhnout. Pokud nebudou experti úspěšní, bude NASA muset počkat do října na automatický restart systémů, který by podle úřadu měl obnovit komunikaci.

„Voyager 2 je naprogramován tak, že každý rok několikrát resetuje svou orientaci, aby jeho anténa stále mířila na Zemi; k dalšímu resetu dojde 15. října, což by mělo umožnit obnovení komunikace. Tým mise očekává, že Voyager 2 zůstane během období komunikačního klidu na své plánované trajektorii,“ vysvětlují specialisté z JPL.

Sonda Voyager 2 odstartovala z Floridy v roce 1977 s cílem prozkoumat Sluneční soustavu a zejména Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Do mezihvězdného prostoru vstoupila v roce 2018. Jen několik týdnů před ní NASA vyslala do vesmíru Voyager 1, který je od Země 24 miliard kilometrů, a je tedy nejvzdálenějším člověkem vytvořeným objektem od naší planety.