Zapomenutý závod o Mars. Američanům to šlo lépe než Sovětům

Přistávací modul sondy Mars 3 Přistávací modul byl umístěn na horní části orbitální části sondy Mars 3. Jeho nejtypičtější část tvořil kuželový tepelný štít, s průměrem 2,9 metru, který zajistil třením o atmosféru snížení rychlosti ze zhruba 6 km/s tak, aby bylo možné otevřít brzdicí padák. Ten zajistil další snížení rychlosti na 60 m/s. Sonda odhodila tepelný štít a podle signálu radiovýškoměru došlo ve výšce kolem 30 metrů k zážehu brzdicích raketových motorů na tuhé pohonné hmoty a odhození padáku. Na povrch Marsu dopadla přistávací kapsle, s hmotností 355 kilogramů rychlostí kolem 20 m/s. Při dopadu ji chránilo pouzdro vyplněné pěnou. To se po dosednutí rozdělilo na dvě části. Kapsle měla tvar koule s průměrem 1,2 metru, se čtyřmi rozevíracími opěrami, které ji po dosednutí "postavily" do svislé polohy. Na palubě měla dvě kamery se zorným polem 360o, snímače teploty, tlaku a rychlosti větru a další měřicí přístroje. Na kapsli byla i sovětská vlaječka. Kapsle nesla na vyklápěcím rameni průzkumné vozítko, určené ke zjišťování průchodivosti, označené PrOP-M (Pribor Ocenky Prochodimosti). Vozítko s hmotností 4,5 kilogramu se mohlo pohybovat pomocí kráčivých ližin až do vzdálenosti 15 metrů od kapsle, což bylo dané délkou napájecího kabelu. PrOP-M nesl na palubě dynamický penetrometr a radiační densitometr. Měření měl provádět po každém 1,5 metru. Vozítko bylo vybaveno jednoduchým systémem vyhýbání se překážkám. Pokud na nějakou narazilo, udělalo "krok" vzad a záběrem jedné ližiny udělalo "zatáčku" a tak pokračovalo, dokud se překážce nevyhnulo.