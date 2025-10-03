Co je to superúplněk? Úplněk, který nastává ve chvíli, kdy je Měsíc na své eliptické dráze relativně nejblíže Zemi (v perigeu). Díky tomu se na obloze jeví nepatrně větší a jasnější než běžné úplňky.
Tipy pro fotografování: Pro dosažení dramatického efektu velkého Měsíce použijte teleobjektiv a zkuste Měsíc zachytit v kontrastu s budovami, stromy nebo siluetou vzdáleného města.
Nejvýraznějším jevem tohoto týdne je Měsíc v úplňku, který navíc nastává ve fázi označované jako superměsíc. Tato událost připadá na středu 5. listopadu 2025.
Ideální čas pro pozorování a fotografování superměsíce je hned po jeho východu nebo těsně před západem, kdy je nízko nad obzorem. V Praze bude Měsíc vycházet ve večerních hodinách (kolem 17. až 18. hodiny večerní) a bude se jevit velkolepě v porovnání s objekty na zemském povrchu. Přitom však bude opticky jen o 7 % větší než obvykle.
Večerní Saturn – planetární host na podzimní obloze
Tip: Pro nalezení přesné polohy použijte astronomickou aplikaci, která vám ukáže aktuální jas (magnitudu) a polohu. Například bezplatný astronomický průvodce Sky Tonight nebo placenou aplikaci Star Walk.
V průběhu 45. vesmírného týdne je pro pozorovatele snadno dostupný král prstenců, planeta Saturn. V tomto období je dobře viditelný již po setmění (po 17:30). Hledejte jej na jižní až jihozápadní noční obloze v souhvězdí Vodnáře nebo Ryb.
I když je Saturn viditelný pouhým okem jako jasný, nažloutlý bod na obloze, skutečný zážitek nabídne až dalekohled. Stačí malý amatérský – odhalí vám Saturnovy prstence a některé z jeho nejjasnějších měsíců.
Jupiter a vesmírné divadlo Galileových měsíců
Planeta Jupiter je v tomto týdnu viditelná po většinu noci a je po Měsíci nejjasnějším bodem. Malý pozorovací dalekohled vám u Jupitera odhalí skutečné vesmírné divadlo: čtyři jeho největší měsíce – Io, Europa, Ganymed a Callisto – zvané Galileovy.
Tyto měsíce neobíhají planetu jen ve statické formaci. Pozorovatel uvidí, jak se jejich polohy neustále mění, přemisťují se z jedné strany Jupitera na druhou a občas mizí za planetou nebo před ní. Sledujte Jupiter v rozmezí několika hodin a uvidíte, jak se uspořádání mění v reálném čase.
Ostatní vnitřní planety (Merkur, Venuše, Mars) jsou úhlově příliš blízko Slunci nebo jsou viditelné jen za velmi obtížných podmínek.
|Planeta
|Jasnost (mag)
|Podmínky pozorování
|Merkur
|kolem 0,5 mag
|Nepozorovatelný. Po konjunkci se Sluncem je stále příliš blízko, ztrácí se v jeho záři a nemá ideální úhlovou vzdálenost.
|Venuše
|kolem -3,9 mag
|Špatně pozorovatelná. Viditelná je jen velmi nízko nad východním obzorem, těsně před východem Slunce. Hledání této ranní Jitřenky vyžaduje bezmračné nebe a volný výhled.
|Mars
|kolem 1,6 mag
|Nepozorovatelný. Nachází se na opačné straně oblohy než Jupiter a Saturn, je nízko nad obzorem a blíží se k Slunci.
|Jupiter
|kolem -2,4 mag
|Dobře pozorovatelný. Vychází už večer a ideální výšky dosahuje kolem půlnoci. Je nepřehlédnutelný na ranní obloze a je nejjasnějším bodem po Měsíci.
|Saturn
|kolem 0,9 mag
|Výborně pozorovatelný. Je večerním objektem. Po setmění je už vysoko nad obzorem a pozorovatelný po většinu noci. Nachází se v souhvězdí Vodnáře.
|Uran
|5,7 mag
|Dobře pozorovatelný. Vychází již v podvečer a nejlépe viditelný je v první polovině noci nedaleko otevřené hvězdokupy Plejády (M45) v souhvězdí Býka. K nalezení je nutný alespoň triedr.
|Neptun
|7,8 mag
|Dobře pozorovatelný. Vychází brzy po setmění a je viditelný po většinu noci v souhvězdí Ryb. K jeho nalezení je nutný alespoň malý dalekohled (kvůli slabé jasnosti) a přesná mapa, jelikož se jeví jen jako slabá namodralá „hvězdička“.
Komety na obzoru
Pro zkušenější astronomy a ty, kteří mají přístup k tmavé noční obloze a dalekohledu, se v tomto období naskýtá příležitost sledovat kometární aktivitu.
Kometa C/2025 A6 (Lemmon) se blíží ke svému periheliu (nejblíže ke Slunci) 8. listopadu 2025. Právě v tomto týdnu by tedy mohla být v optimální fázi viditelnosti. Nicméně se nepředpokládá, že by byla viditelná pouhým okem. K jejímu nalezení je potřeba dalekohled a přesné souřadnice.
Existují také zmínky o kometě C/2025 R2 (SWAN), která vstupuje do viditelnosti po sluneční konjunkci. I ta je však určena spíše pro ty nejnáročnější pozorovatele.
Základní orientace na obloze
Ačkoli Měsíc a Saturn poutají největší pozornost, orientaci na noční obloze vám usnadní jedno z největších a nejsnáze rozpoznatelných souhvězdí podzimu: Pegas. Hledejte jej po setmění vysoko na jižní obloze.
Pegas tvoří nápadný, téměř dokonalý čtverec tvořený čtyřmi jasnějšími hvězdami, kterému se přezdívá Velké podzimní náměstí (či Velký Pegasův čtverec). Jakmile ho najdete, máte ideální orientační bod. Od něj se můžete snadno odrazit při hledání dalších objektů, včetně Saturnu, který se nachází poblíž v sousedním souhvězdí Vodnáře.
Astronomický 45. týden má skutečně co nabídnout. Chystáte se na pozorování do přírody, nebo do hvězdárny?