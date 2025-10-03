45. vesmírný týden: oblohu rozzáří superúplněk i planeta Saturn

Ivana Vaňkátová
  4:00
V týdnu od 3. do 9. listopadu 2025 si nad Českem můžeme vychutnat dvě zajímavé astronomické události – nejbližší úplněk roku označovaný jako superměsíc, superúplněk nebo velký úplněk a dobře viditelný Saturn. Pro náročnější pozorovatele navíc přichází možnost zahlédnout kometu C/2025 A6 (Lemmon).
Superúplněk nad Prahou (17. října 2024)

Superúplněk nad Prahou (17. října 2024) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Superúplněk nad Prahou (17. října 2024)
Planeta Saturn
Tento pohled na Jupiter pořídila sonda Juno během svého 54. těsného průletu...
Kometa C/2025 A6 Lemmon pod Velkým vozem
Co je to superúplněk? Úplněk, který nastává ve chvíli, kdy je Měsíc na své eliptické dráze relativně nejblíže Zemi (v perigeu). Díky tomu se na obloze jeví nepatrně větší a jasnější než běžné úplňky.

Tipy pro fotografování: Pro dosažení dramatického efektu velkého Měsíce použijte teleobjektiv a zkuste Měsíc zachytit v kontrastu s budovami, stromy nebo siluetou vzdáleného města.

Nejvýraznějším jevem tohoto týdne je Měsíc v úplňku, který navíc nastává ve fázi označované jako superměsíc. Tato událost připadá na středu 5. listopadu 2025.

Ideální čas pro pozorování a fotografování superměsíce je hned po jeho východu nebo těsně před západem, kdy je nízko nad obzorem. V Praze bude Měsíc vycházet ve večerních hodinách (kolem 17. až 18. hodiny večerní) a bude se jevit velkolepě v porovnání s objekty na zemském povrchu. Přitom však bude opticky jen o 7 % větší než obvykle.

Superúplněk nad Prahou (17. října 2024)

Večerní Saturn – planetární host na podzimní obloze

Tip: Pro nalezení přesné polohy použijte astronomickou aplikaci, která vám ukáže aktuální jas (magnitudu) a polohu. Například bezplatný astronomický průvodce Sky Tonight nebo placenou aplikaci Star Walk.

V průběhu 45. vesmírného týdne je pro pozorovatele snadno dostupný král prstenců, planeta Saturn. V tomto období je dobře viditelný již po setmění (po 17:30). Hledejte jej na jižní až jihozápadní noční obloze v souhvězdí Vodnáře nebo Ryb.

I když je Saturn viditelný pouhým okem jako jasný, nažloutlý bod na obloze, skutečný zážitek nabídne až dalekohled. Stačí malý amatérský – odhalí vám Saturnovy prstence a některé z jeho nejjasnějších měsíců.

Planeta Saturn

Jupiter a vesmírné divadlo Galileových měsíců

Planeta Jupiter je v tomto týdnu viditelná po většinu noci a je po Měsíci nejjasnějším bodem. Malý pozorovací dalekohled vám u Jupitera odhalí skutečné vesmírné divadlo: čtyři jeho největší měsíce – Io, Europa, Ganymed a Callisto – zvané Galileovy.

Tyto měsíce neobíhají planetu jen ve statické formaci. Pozorovatel uvidí, jak se jejich polohy neustále mění, přemisťují se z jedné strany Jupitera na druhou a občas mizí za planetou nebo před ní. Sledujte Jupiter v rozmezí několika hodin a uvidíte, jak se uspořádání mění v reálném čase.

Tento pohled na Jupiter pořídila sonda Juno během svého 54. těsného průletu...

Ostatní vnitřní planety (Merkur, Venuše, Mars) jsou úhlově příliš blízko Slunci nebo jsou viditelné jen za velmi obtížných podmínek.

Které planety Sluneční soustavy lze vidět v tomto období
PlanetaJasnost (mag)Podmínky pozorování
Merkurkolem 0,5 magNepozorovatelný. Po konjunkci se Sluncem je stále příliš blízko, ztrácí se v jeho záři a nemá ideální úhlovou vzdálenost.
Venušekolem -3,9 magŠpatně pozorovatelná. Viditelná je jen velmi nízko nad východním obzorem, těsně před východem Slunce. Hledání této ranní Jitřenky vyžaduje bezmračné nebe a volný výhled.
Marskolem 1,6 magNepozorovatelný. Nachází se na opačné straně oblohy než Jupiter a Saturn, je nízko nad obzorem a blíží se k Slunci.
Jupiterkolem -2,4 magDobře pozorovatelný. Vychází už večer a ideální výšky dosahuje kolem půlnoci. Je nepřehlédnutelný na ranní obloze a je nejjasnějším bodem po Měsíci.
Saturnkolem 0,9 magVýborně pozorovatelný. Je večerním objektem. Po setmění je už vysoko nad obzorem a pozorovatelný po většinu noci. Nachází se v souhvězdí Vodnáře.
Uran5,7 magDobře pozorovatelný. Vychází již v podvečer a nejlépe viditelný je v první polovině noci nedaleko otevřené hvězdokupy Plejády (M45) v souhvězdí Býka. K nalezení je nutný alespoň triedr.
Neptun7,8 magDobře pozorovatelný. Vychází brzy po setmění a je viditelný po většinu noci v souhvězdí Ryb. K jeho nalezení je nutný alespoň malý dalekohled (kvůli slabé jasnosti) a přesná mapa, jelikož se jeví jen jako slabá namodralá „hvězdička“.

Komety na obzoru

Pro zkušenější astronomy a ty, kteří mají přístup k tmavé noční obloze a dalekohledu, se v tomto období naskýtá příležitost sledovat kometární aktivitu.

Kometa C/2025 A6 (Lemmon) se blíží ke svému periheliu (nejblíže ke Slunci) 8. listopadu 2025. Právě v tomto týdnu by tedy mohla být v optimální fázi viditelnosti. Nicméně se nepředpokládá, že by byla viditelná pouhým okem. K jejímu nalezení je potřeba dalekohled a přesné souřadnice.

Kometa C/2025 A6 Lemmon pod Velkým vozem

Existují také zmínky o kometě C/2025 R2 (SWAN), která vstupuje do viditelnosti po sluneční konjunkci. I ta je však určena spíše pro ty nejnáročnější pozorovatele.

Základní orientace na obloze

Ačkoli Měsíc a Saturn poutají největší pozornost, orientaci na noční obloze vám usnadní jedno z největších a nejsnáze rozpoznatelných souhvězdí podzimu: Pegas. Hledejte jej po setmění vysoko na jižní obloze.

Pegas tvoří nápadný, téměř dokonalý čtverec tvořený čtyřmi jasnějšími hvězdami, kterému se přezdívá Velké podzimní náměstí (či Velký Pegasův čtverec). Jakmile ho najdete, máte ideální orientační bod. Od něj se můžete snadno odrazit při hledání dalších objektů, včetně Saturnu, který se nachází poblíž v sousedním souhvězdí Vodnáře.

Astronomický 45. týden má skutečně co nabídnout. Chystáte se na pozorování do přírody, nebo do hvězdárny?

Tento pohled na Jupiter pořídila sonda Juno během svého 54. těsného průletu kolem obří planety 7. září 2023. Snímek byl pořízen na základě nezpracovaných dat z přístroje JunoCam, která byla zpracována za účelem vylepšení detailů v oblacích a barvách.
