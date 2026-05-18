Není to tak dlouho, co se předpokládalo, že právě Artemis III bude tou misí, která přiveze astronauty k Měsíci a nechá je znovu vkročit do jeho regolitu. To se však na konci února změnilo, když se cíl třetího testovacího letu změnil a přistání na Měsíci se mají dočkat astronauti až při misi Artemis IV v roce 2028. Ale i tento termín se patrně bude měnit.
Novým cílem mise Artemis III tak už nebude přistání na Měsíci, ale zkouška spojení lodi Orion s přistávacími moduly. Tento test se uskuteční na oběžné dráze kolem Země. O přistání lidí na Měsíci se postarají lodě soukromých společností SpaceX a Blue Origin.