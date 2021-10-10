Země je unikátní svět, který dennodenně ukazuje svou krásu. Zvlášť při pohledu z výšky může někdy nabídnou strhující podívanou. Vidět ji z pohledu pilota, nebo dokonce astronauta je minimálně nevšední. Takto třeba vypadá atol Atafu v jižním Pacifiku na snímku z Mezinárodní vesmírné stanice z ledna 2009.
Autor: NASA Earth Observatory
Zajímavý geometrický obraz ukazuje apartmánový komplex Park Le Brea v Los Angeles při pohledu z výšky.
Autor: Profimedia.cz
Kruhový objezd může při pohledu shora připomínat lízátko. Tento se dotýká okraje plážové promenády ve Wildwoodu v americkém New Jersey.
Autor: Profimedia.cz
Veletrh Hull Fair v britském městě Hull je plný barev, což vynikne právě při pohledu z výšky.
Autor: Profimedia.cz
Griffithova observatoř v Los Angeles vypadá při pohledu z výšky jako malé vesmírné středisko.
Autor: Profimedia.cz
Pohled shora na kosmickou loď Dragon společnosti SpaceX připravenou ke startu do vesmíru. (27. srpna 2021)
Autor: AP
Fotografie pořízená v dubnu 2025 zachycuje rozsáhlé „solné pole“ ve východní Číně.
Autor: Profimedia.cz
Noční sněžení pokrylo typický manhattanský kruhový objezd v New Yorku se sochou Kryštofa Kolumba uprostřed.
Autor: Profimedia.cz
Na první pohled to může vypadat jako nějaká pevnost, ale je to skatepark Venice Beach v Los Angeles
Autor: Profimedia.cz
Jako barevný obraz, který leží na zemi, vypadá pěstování zeleniny v čínském městě Pumiao
Autor: Profimedia.cz
Fascinující pohled z výšky na skupinu budov, které tvoří Stuyvesant Town, rezidenční čtvrť v New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Netradiční pohled na Stonehenge, což je komplex menhirů a kamenných kruhů, nacházející se na Salisburské pláni asi 13 km severně od městečka Salisbury a 3 km od města Amesbury.
Autor: Shutterstock
Satelitní snímek zachycuje část pyramidového pole v egyptské Gíze, na němž jsou vidět pyramidy panovníků 4. dynastie Chufua (řecky Cheops) a Rachefa (dole). Oba vládli před 4,5 tisíci let. Na snímku vpravo dole je areál Velké Sfingy.
Autor: Český egyptologický ústav FF UK
Původně známé jako Showplace of the Nation bylo toto stovky metrů dlouhé molo Steel Pier v americkém Atlantic City kdysi korunním klenotem severovýchodních zábavních podniků.
Autor: Profimedia.cz
Jako hračky vypadají vozidla projíždějí sérií serpentin podél Lombard Street v San Franciscu v jedné z nejklikatějších ulic na světě.
Autor: Profimedia.cz
Že je Dubaj fenomenální a megalomanská, ví všichni z katalogů cestovních kanceláří. Ale jak vypadá architektura města shora? Carmine Chiriac zvěčnila výjimečný design v dubajském přístavišti v kontrastu s temně modrou mořskou vodou.
Autor: Profimedia.cz
Ústí řeky do moře, její široká písčitá delta severně od města Vlora, je považována za úchvatnou, zvláště při pohledu shora.
Autor: Vjosa National Park
Rozlehlé lesoparky v Číně na podzim nabízejí úchvatné výhledy na barevnou hru přírody a shora je pohled možná ještě kouzelnější.
Autor: Costfoto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Tento dobarvovaný snímek pořízený v červenci 2014 satelitním přístrojem Operational Land Imager ukazuje ústup ledovce Columbia na Aljašce.
Autor: NASA Earth Observatory
Z výšky vypadá jako nádherný akvarel, ale tento malovala sama příroda. Na snímku vidíte řeku Tungnaá na Islandu.
Autor: Profimedia.cz
Letecký pohled na rozvětvený vodní tok řeky Eyak, v oblasti delty řeky Copper v Národním parku Wrangell-St. Elias na Aljašce
Autor: Profimedia.cz
Letecký pohled na rozvětvený tok řeky Eagle v kontrastu s podzimními barvami ve státním parku Chugach v jihocentrální Aljašce
Autor: Profimedia.cz
Řeky Hooker a Tasman vtékající do jezera Pukaki v pánvi Mackenzie (známé pod názvem Mackenzie Country) na zélandském Jižním ostrově.
Autor: Profimedia.cz
Letecký pohled na říční tok Waiho a 11 tisíc let staré ledovcové morény na západním pobřeží Jižního ostrova na Novém Zélandu
Autor: Profimedia.cz
Vepředu vpravo je slavná Gibraltarská úžina a blíž k objektivu pak Gibraltar. Vpravo u dolního okraje září Madrid. Na pobřeží těsně pod sojuzem pak Valencie a vpravo nahoře vidíte zaparkovaný progress.
Autor: NASA
Na snímku z Mezinárodní vesmírné stance je jih Itálie. Vpravo za solárními panely sojuzu vykukuje Sicílie. Vpravo dole na pevnině zářící město je Neapol.
Autor: NASA
Severní Egypt a vpravo Sinajský poloostrov. V deltě Nilu září Káhira, vpravo svítí Izrael s Tel Avivem na pobřeží Středozemního moře, vpravo pak Jeruzalém. Na špičce poloostrova vpravo dole vidíme Šarm aš-Šajch (Sharm el-Sheikh). Snímek pořídila Expedice 49.
Autor: NASA
Mezinárodní kosmická stanice přibližně 402 kilometrů nad bouřemi. Ta bílá světla, to jsou blesky, které zuří nad Malajsií. Na pobřeží vlevo svítí město Tumpat. Fotografie je orientovaná tak, že jih je nahoře. Snímek pořídila Expedice 49.
Autor: NASA
Bouřku osvětlující vnitřek mraků ukazuje fotografie pořízená z kokpitu letadla.
Autor: Profimedia.cz
Polární vír (vortex) pozorovaný z ISS
Autor: NASA/Scott Kelly
Polární záře, jak ji vyfotili astronauti ze stanice ISS
Autor: NASA
Astronaut NASA Scott Kelly strávil na Mezinárodní vesmírné stanici 12 měsíců a ve volných chvílích fotil. Jeho snímky dokumentují pohled astronauta na Zemi ve všech jejích podobách, jak je vidět z vesmíru. Na fotce je průlet polární září.
Autor: NASA/Scott Kelly
Astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici pořídili tento dramatický snímek jižní polární záře při průletu nad Indickým oceánem v září 2011.
Autor: NASA Earth Observatory
Polární záře, jak ji vyfotili astronauti ze stanice ISS
Autor: NASA
Tento snímek pořízený astronauty na Mezinárodní vesmírné stanici ukazuje, jak vypadal tropický cyklón Bansi z vesmíru v lednu 2015. Fotografie byla pořízena, když se ISS nacházela východně od Madagaskaru.
Autor: NASA Earth Observatory
Tento snímek, pořízený ráno 22. června 2019 z ISS, zachycuje vzácnou erupci sopky Raikoke na Kurilských ostrovech v Tichém oceánu.
Autor: NASA Earth Observatory
Tento neuvěřitelný snímek pořízený satelitem Terra agentury NASA zachycuje hurikán Florence u pobřeží Severní Karolíny v září 2018. Hurikán s sebou přinesl větry o rychlosti až 125 mil za hodinu.
Autor: NASA Earth Observatory
Astronaut Timothy Kopra pořídil 5. dubna 2016 z ISS tuto fotografii nočního Chicaga. Připsal k tomu "#Goodnight #Chicago from @Space_Station. #CitiesFromSpace". Právě pod posledním hashtagem můžete hledat i další podobné fotografie. Tim byl součástí expedice číslo 47.
Autor: NASA
Noční Londýn v roce 2015
Autor: NASA
Snímek pořízený z ISS při přeletu nad Paříží
Autor: NASA
Abú Zabí (Abu Dhabi) a Dubaj (vpravo) na snímku z 19. září 2016.
Autor: NASA
Snímek noční Prahy z ISS z konce ledna 2013, jak ho pořídil Kevin Ford.
Autor: NASA, Kevin Ford
Expedice 46 pořídila nádhernou fotografii severní a střední Itálie a zejména Alp (to je ten zasněžený pás). Vlevo za mraky vykukuje Sardinie.
Autor: NASA
Na snímku hlavního města Brazílie, je metropole, rozkládající se na náhorní plošině v Centrální brazilské vysočině.
Autor: Profimedia.cz
Japonská města září v noci studenějším světlem než jiné světové metropole, jak je vidět na tomto snímku Tokia. Novou výstavbu kolem Tokijského zálivu charakterizuje oranžová barva vysokotlakých sodíkových výbojek, zatímco většina území svítí lehkými zelenými tóny rtuťových výbojek.
Autor: Profimedia.cz
Dubaj je pro svoje tak trochu sci-fi vzezření a fotogeničnost oblíbeným objektem fotografií z vesmíru.
Autor: Profimedia.cz
Šanghaj je rychle rostoucí megapole u ústí řeky Jang-c’-ťiang. Je jedním z nejlidnatějších měst na světě,
Autor: Profimedia.cz
Noční pohled na britskou metropoli Londýn u ústí řeky Temže nabízí zajímavý pohled na rozložení hustoty obydlení města i jeho infrastrukturu.
Autor: Profimedia.cz
Na záběru Rijádu v Saúdská Arábii nejjasněji svítí obchodní čtvrtě podél promenád King Abdullah Road a King Fahd Road.
Autor: Profimedia.cz
Milán je druhé největší italské město a hlavní město Lombardie vypadá v noci z vesmíru jako prošívaná deka ve stylu patchworku.
Autor: Profimedia.cz
Montreal je druhé největší město v zemi, které v roce 1976 předstihlo Toronto. Leží na Montrealském ostrově na soutoku řeky Sv. Vavřince a Ottawy.
Autor: Profimedia.cz
Kuvajt, hlavní město stejnojmenného státu, leží na severozápadním pobřeží Perského zálivu. Ozářené město vyniká zejména v kontrastu s temným Zálivem a řídce osídlenou pouští.
Autor: Profimedia.cz
Na snímku pořízeném 10. března 2003 v jednu hodinu v noci vidíte Los Angelesv Kalifornii
Autor: Profimedia.cz
Z tohoto snímku, který byl pořízen v roce 2016, bylo odstraněno veškeré přirozené světlo, aby vědci z NASA mohli zmapovat rozložení lidských sídel po celé planetě.
Autor: NASA Earth Observatory