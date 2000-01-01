Názvy některých vesmírných úkazů pozorovaných ze Země nedávají příliš logický smysl. Platí to i pro úplněk, který nastal poslední květnový den. Ačkoliv byl označován jako modrý mikroúplněk, nebyl ani modrý a ani nijak výrazně malý. (Na snímku je modrý mikroúplněk nad Los Angeles)
Vše souvisí s tím, jak se člověk snaží zaškatulkovat dění kolem sebe. Název modrý tak má původ ze starého amerického zemědělského almanachu, kde označoval čtvrtý úplněk v jednom ročním období. (Na snímku je modrý mikroúplněk nad San Franciscem)
Měl to být poměrně výjimečný úkaz, který nastává „jednou za uherský rok“ v originále v angličtině tato fráze zní „once in a blue moon“ a odtud tedy název modrý měsíc. (Na snímku je modrý mikroúplněk nad katarským Dauhá)
Aby to nebylo tak jednoduché, tak i toto označení doznalo nedopatřením změny, která se odehrála zhruba před stoletím. Špatně pochopená definice tohoto úkazu totiž vedla k tomu, že se od té doby považuje za „modrý měsíc“ každý druhý úplněk v jednom měsíci. (Na snímku je modrý mikroúplněk Za mešitou Al Fanar v Dauhá)
Ten je podobně častý, ten ten původní. Zatímco tento druhý úplněk v jednom měsíci se objeví v prosinci roku 2028, čtvrtý úplněk v jednom ročním období přijde v květnu příštího roku. (Na snímku je modrý mikroúplněk nad katarským Dauhá)
A jak je to s tím mikroměsícem či mikroúplňkem? Ani tady název neodpovídá realitě. Měsíc se sice mohl jevit o něco menší, než obvykle, ale to bylo prakticky nepoznatelné. (Na snímku je modrý mikroúplněk Za mešitou Al Fanar v Dauhá)
Tady má ale označení alespoň nějaký reálný základ. Vypovídá totiž tom, že je Měsíc na své dráze kolem Země o něco dále než obvykle. Zpravidla je to dále než 405 tisíc km. (Na snímku je modrý mikroúplněk nad katarským Dauhá)
Náš vesmírný souputník se totiž pohybuje po nepravidelné elipse. Když je na své dráze v úplňku blízko Země (do 356 tisíc km), hovoříme o superúplňku, když je dále než zmíněných 405 t. km, pak je to mikroúplněk. Není to však žádné oficiální astronomické označení.
Zajímavostí je, že podobná kombinace, když je Měsíc v úplňku podruhé v jednom měsíci a zároveň můžeme hovořit o mikroúplňku, nastane až v roce 2053. (Na snímku je modrý mikroúplněk nad městem Banda Aceh v provincii Aceh v Indonésii)
Podívejte se tedy, jak současný modrý mikroúplněk zachytili fotografové z celého světa. Jako tento z města Banda Aceh v provincii Aceh v Indonésii
Zde je na snímku modrý mikroúplněk, který se objevuje na noční obloze nad Haikou na jihu Číny.
Zde je na snímku modrý mikroúplněk, který vychází nad Poseidonovým chrámem nedaleko Atén.
Zde je na snímku modrý mikroúplněk, který se objevuje nad Yangzhou v čínské provincii Ťiang-su.
Zde je na snímku modrý mikroúplněk, který se objevuje nad přístavem Tanmen v Qionghai v čínské provincii Hainan
Zde je na snímku modrý mikroúplněk, který se objevuje na obloze nad Betlémem na Západním břehu Jordánu v Palestině.
Zde je na snímku modrý mikroúplněk, který se objevuje se na noční obloze za Sochou svobody v New Yorku
Nad předměstím San Jose de Maipo u hlavního města Santiaga v Chile vychází modrý mikroúplněk.
Na obloze nad hotelem poblíž Afroditiných lázní na poloostrově Akamas na Kypru vychází modrý mikroúplněk.
Nad promenádou v Muizenbergu v Kapském Městě v Jižní Africe vychází modrý mikroúplněk.
Modrý mikroúplněk osvětluje věž Grand Canal Tower v Jang-čou v provincii Ťiang-su na východě Číny.
Nad městem Tongjiang v severovýchodní čínské provincii Heilongjiang je vidět modrý mikroúplněk.
Modrý mikroúplněk je vidět za věží Telstra Tower na hoře Black Mountain v australské Canbeře.
Modrý mikroúplněk vychází za jezdeckou sochou legendárního českého vojevůdce Jana Žižky na Národním památníku na Vítkově.
