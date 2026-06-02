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Lidé pozorovali modrý mikroúplněk, který nebyl modrý ani malý

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  17:34
Názvy některých vesmírných úkazů pozorovaných ze Země nedávají příliš logický smysl. Platí to i pro úplněk, který nastal poslední květnový den. Ačkoliv byl označován jako modrý mikroúplněk, nebyl ani modrý a ani nijak výrazně malý.
Názvy některých vesmírných úkazů pozorovaných ze Země nedávají příliš logický... Vše souvisí s tím, jak se člověk snaží zaškatulkovat dění kolem sebe. Název... Měl to být poměrně výjimečný úkaz, který nastává „jednou za uherský rok“ v... Aby to nebylo tak jednoduché, tak i toto označení doznalo nedopatřením změny,... Ten je podobně častý, ten ten původní. Zatímco tento druhý úplněk v jednom... A jak je to s tím mikroměsícem či mikroúplňkem? Ani tady název neodpovídá... Tady má ale označení alespoň nějaký reálný základ. Vypovídá totiž tom, že je... Náš vesmírný souputník se totiž pohybuje po nepravidelné elipse. Když je na své... Zajímavostí je, že podobná kombinace, když je Měsíc v úplňku podruhé v jednom... Podívejte se tedy, jak současný modrý mikroúplněk zachytili fotografové z... Zde je na snímku modrý mikroúplněk, který se objevuje na noční obloze nad... Zde je na snímku modrý mikroúplněk, který se objevuje na noční obloze nad...

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