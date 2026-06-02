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Lidé pozorovali modrý mikroúplněk, který nebyl modrý ani malý
KVÍZ: Velký vědecký test: Prověřte si, co si pamatujete ze školy i života
Myslíte si, že vás nezaskočí hustota, krevní skupiny ani Mléčná dráha? Vyzkoušejte si 20 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie i techniky a zjistěte, jestli máte vědecký přehled pevnější než...
Centrála Googlu je místo, kam se jen tak nedostanete. My vám kousek ukážeme
Hlavní centrála společnosti Google se nachází v poměrně malém městečku Mountain View, jako řada dalších velkých amerických technologických firem, ale třeba i část vývoje NASA. Právě tady buší srdce...
Úzkokolejka z říše zla. Prohlédněte si bídu na kolejích v předhůří Kavkazu
Ruská Apšeronská úzkokolejka vznikla kdysi kvůli dopravě těženého dřeva, ale důležitou se stala i pro dopravu osobní. Dnes už tato železnice zdaleka není tak rozsáhlá jako dřív, nepěkné redukce z ní...
Nastal čas vrtulí. La Ferté-Alais je perla mezi evropskými airshow
Jeden z největších leteckých dnu v Evropě La Ferté-Alais se koná každoročně v květnu na jih od Paříže na letišti Cerny-La Ferte-Alais, které letos slaví 80 let od svého založení. Francouzi to berou...
KVÍZ: Operace Anthropoid. Co víte o nejslavnějším činu domácího odboje?
„Brzy o nás uslyšíte, uděláme všechno, co bude možné.“ Tak se těsně před výskokem loučili v noci z 28. na 29. prosince 1941 dva parašutisté s kapitánem letounu. Právě začínal jeden z největších činů...
Microsoft ukázal destičku, která vám pověsí AI agenta třeba na krk
Microsoft prakticky nemluví o ničem jiném než o umělé inteligenci. Aspoň to tak vypadalo během jeho hlavní konference určené nejen pro vývojáře s názvem Build 2026. AI se propsalo i do nového...
Rýžová semínka slyší zvuk deště. Rozhodují se podle něj, kdy začít klíčit
Kdyby se vás někdo zeptal na přednosti rýže, asi byste jich dokázali vyjmenovat hromadu. Obsahuje spoustu vitamínů a minerálů, zato málo tuku. Je snadno stravitelná a levná. Dobře se skladuje. Že má...
Boeing se zřítil ještě před vzletem. Za zkázou stála jediná nenápadná závada
Přesně před 64 lety se vinou drobné technické poruchy nepodařil start jednomu z prvních proudových dopravních letounů. Boeing 707 francouzských aerolinek Air France se už během startu zřítil zpátky...
Jednu věc umělá inteligence nedodá. Instinkt, říká pilot Eurofighteru Typhoon
Jak digitální transformace, takzvaný combat cloud a nástup umělé inteligence proměňují práci bojových pilotů v kokpitu? Jsme svědky postupné cesty od ovládání letounu k řízení mise a správě dat. Jak...
Lidé pozorovali modrý mikroúplněk, který nebyl modrý ani malý
Názvy některých vesmírných úkazů pozorovaných ze Země nedávají příliš logický smysl. Platí to i pro úplněk, který nastal poslední květnový den. Ačkoliv byl označován jako modrý mikroúplněk, nebyl ani...
Američané chtějí použít svojí letadlovku jako plovoucí jadernou elektrárnu
Námořnictvo Spojených států chystá kuriózní test. Chce zkusit napájet svou základnu v Norfolku z jaderných reaktorů letadlové lodě Ford. Plovoucí atomová elektrárna má své výhody. Americké ozbrojené...
Na Měsíci mají vzniknout solární i jaderné elektrárny. NASA plánuje základnu
I přes částečné potíže s vývojem strojů, které mají na Měsíc dopravit lidskou posádku, NASA na konci května představila velké plány na vybudování tamní základny. Spolu s tím oznámila i další...
Do našich Windows počítačů přichází nové srdce. Vyrábí ho Nvidia
Svět počítačů s operačním systémem Windows se rozrůstá o dalšího výrobce čipů. Na veletrhu Computex 2026 ukázala společnost Nvidia nový čip RTX Spark, který má přinést dostatek výkonu v kombinaci s...
Marilyn Monroe byla plná rozporů: stala se bohyní Hollywoodu i symbolem samoty
Byla symbolem krásy, touhy i hollywoodské slávy. Za ikonickým úsměvem Marilyn Monroe se ale skrývala osamělost, psychické problémy a život plný nejistoty. V seriálu Před 100 lety představujeme příběh...
Nastal čas vrtulí. La Ferté-Alais je perla mezi evropskými airshow
Jeden z největších leteckých dnu v Evropě La Ferté-Alais se koná každoročně v květnu na jih od Paříže na letišti Cerny-La Ferte-Alais, které letos slaví 80 let od svého založení. Francouzi to berou...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Kodek, který odstartoval filmové pirátství na internetu, slaví 25 let
V době streamovacích služeb je to skoro nepředstavitelné, ale před pětadvaceti a více lety byl jediný způsob, jak si doma pustit nový film, si jej koupit nebo půjčit na VHS kazetě nebo DVD. Za...
Před 100 lety pokousal norského krále pes. Rozzuřeného buldoka za to utratili
Norský král Haakon VII. se na konci května 1926 vydal na obyčejnou procházku se dvěma psíky své manželky. V poklidné vilové čtvrti u Osla se však procházka změnila v zápas s rozzuřeným buldokem.