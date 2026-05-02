Americký plán dostat lidi znovu na povrch Měsíce naráží na různé problémy, ale postupně se posouvá kupředu. V dubnu byla ukončena druhá fáze, při níž posádka v lodi Orion obletěla Měsíc a nyní se připravuje třetí s označením Artemis III. Při ní bude testováno spojení pilotované lodi Orion s jednou nebo oběma přistávacími moduly na oběžné dráze Země. Při Artemis IV, plánované na rok 2028, už má dojít ke kýženému přistání lidí na přirozené oběžnici Země. Jenže...
V dubnu přišly hned dvě špatné zprávy, které mají potenciál zpozdit předpokládaný termín přistání lidí na Měsíci. Nejdříve zpráva (PDF) Úřadu generálního inspektora (Office of Inspector General, OIG) agentury NASA oznámila, že vývoj nových kosmických obleků je pozadu a hrozí, že se bude ještě dále zpožďovat.
Pak se nepodařilo vynést raketě New Glenn společnosti Blue Origin na oběžnou dráhu satelit, a nosič tak byl uzemněn, aby se zjistila podrobná příčina. S Blue Origin se přitom počítalo jako s dalším partnerem NASA, který by měl modulem Blue Moon vedle SpaceX dopravit lidi z oběžné dráhy Měsíce na jeho povrch. Tedy lodi Starship od SpaceX jsou totiž také ve skluzu. Nyní připravuje testování tankování paliva na oběžné dráze.
Vraťme se však ke skafandrům. V roce 2022 NASA pověřila dvě společnosti, Axiom Space a Collins Aerospace, aby vyvinuly nové kosmické obleky pro použití na Měsíci prostřednictvím svého programu Exploration Extraveicular Activity Services (xEVAS).
|
17. října 2024
Dva roky nato druhá zmíněná firma od této zakázky odstoupila, protože nebyla schopna dodržet termíny a nyní se zdá, že ani Axiom Space nebude schopna dodržet tento harmonogram. Loni již měl být návrh kosmického obleku hotový a letos se měl zkoušet v mikrogravitaci na ISS při jedné z vesmírných „procházek“ při níž astronauté pracují vně modulů stanice.
„Původní plány NASA na demonstraci lunárních skafandrů pro mikrogravitaci v letech 2025 a 2026 byly příliš optimistické a nakonec se ukázaly jako nedosažitelné, o čemž svědčí zpoždění nejméně o rok a půl u obou skafandrů,“ psali zástupci OIG ve zprávě.
|
Teprve nyní Axiom Space dokončila technickou revizi tohoto skafandru s označením AxEMU. Podle astronautky Peggy Whitsonové bude dalším významným krokem kritická revize návrhu pod vedením NASA, jejímž cílem je nezávisle ověřit hardwarové vybavení, systémy a celkovou připravenost skafandru na závěrečné kvalifikační testy, certifikaci a nakonec i dodání pro program Artemis.
Ve zprávě OIG vyčítá agentuře NASA, že nechala vývoj skafandrů na externích dodavatelích a nevyvíjela vlastními silami, když poptávku po takových oblecích stejně vytváří v podstatě jen samotná vesmírná agentura.
K tomu dodává současný šéf NASA Jared Isaacman: „Velmi si vážím práce Úřadu generálního inspektora (OIG). Jak jsem již před několika měsíci uvedl, NASA nezaujímá pasivní postoj v žádné oblasti související s návratem Ameriky na povrch Měsíce a budováním měsíční základny.“
Je přitom přesvědčen, že až bude NASA v roce 2028 připravena přistát na Měsíci, budou astronauti oblečeni ve skafandrech Axiom. NASA kvůli tomu zvýšila svou podporu společnosti Axiom, včetně přístupu k testovacím zařízením NASA a odborným pracovníkům.
Setkání nad Zemí
Možná ještě větší vliv na celý harmonogram může mít příprava přistávacího modulu označovaného jako Human Landing System (HLS). Původně se počítalo, že to zajistí přistávací modul Starship, který vyvíjí společnost SpaceX miliardáře Elona Muska.
Tento přistávací modul je poslední díl skládačky, který má z orbity Měsíce dopravit astronauty na povrch a pak se s nimi vydat zpátky. Bylo to v dubnu 2021, kdy NASA se SpaceX uzavřela smlouvu ve výši 2,9 miliardy dolarů s tím, že jako modul bude sloužit právě upravená loď Starship. Loni se však ministr dopravy a tehdejší dočasný šéf NASA Sean Duffy nechal slyšet, že agentura není spokojena s tempem vývoje a že zapojí i firmu Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose. S jejím přistávacím modulem Blue Moon se přitom počítalo až v rámci mise Artemis VI.
V dubnu však nastal problém, když nosič New Glenn, který má modul Blue Moon vynést, selhal. Bylo to sice až v poslední fázi, kdy jeden z motorů měl menší tah, a tak se nepodařilo umístit vynášenou družici BlueBird 7 na oběžnou dráhu.
Kvůli vyšetřování americkým Federálním úřadem pro letectví (FAA) tak byla raketa dočasně uzemněna. „FAA bude dohlížet na vyšetřování vedené Blue Origin, bude zapojena do každého kroku procesu a schválí závěrečnou zprávu Blue Origin, včetně jakýchkoli nápravných opatření,“ napsala FAA.
A to samozřejmě přináší nové nejistoty do již tak napnutého plánu programu Artemis. NASA však nepřestává být optimistická, když její nynější šéf věří, že New Glenn bude brzy znovu stát na rampě.
„Nepochybuji o tom, že se tým Blue Origin brzy vrátí na odpalovací rampu a znovu vzlétne – překonávání překážek nás jen přibližuje k dosažení téměř nemožného,“ psal v jednom příspěvku na síti X.
Ostatně již zanedlouho by měl New Glenn vynášet na cestu k Měsíci lander Blue Moon Mk1.