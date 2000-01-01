Jak sledovat zatmění Slunce, když máte doma horkovzdušný balón? Skupina balonářů z celého světa se rozhodla, že vyrazí přímo na místo, odkud bylo možné sledovat úplné zatmění i se svými létajícími stroji. Výsledek si nyní můžete nyní prohlédnou v tomto exkluzivním fotočlánku.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Této akce, která se stala takovou mezinárodní balónovou fiestou, se účastnilo osm balónů z pěti zemí.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Účastnící ze Španělska, Francie, Švýcarska, Rakouska a Česka si pochvalovali, že akce byla možná malá, co do počtu balónů, ale obrovská co do rozsahu zážitků a nádhery.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Cesta za unikátním zážitkem začínala nad již samou o sobě zajímavou španělskou krajinou.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Segovia, kde se akce uskutečnila, je jedno z center světového balonového létání.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Ostatně není se co divit, pohled z výšky na tuto krajinou, uchvátí srdce.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
I tato fiesta ukázala, že krajina plná skal, kaňonů, ale zejména historických středověkých a starověkých měst v čele se samotnou Segovií, může směle konkurovat i všeobecně známějším místům.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Jak uvádí autor, i když se tovární tým pravidelně zúčastňuje balónových akcí po celé planetě, tato akce patřila k těm nejúžasnějším.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Celá akce byla brilantně zorganizována místním provozovatelem, který se jmenuje Christian Biosca Propietario. Díky úsilí jeho týmu měly posádky veškerý komfort a akce proběhla dokonale. Autor jim tímto posílá velký dík.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Vlastní „Eclipse balónový let“ byl možný jen shodou naprostých náhod. Během vlastního úplného zatměni byla v koši naprostá tma, byly vidět hvězdy a posádky tak krátce zakusily pocity raritního nočního letu balónem.
Autor: Archiv Kubíček Factory
Let musel být nad letovou oblastí, těsně před západem slunce a za jasné oblohy.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Vítr, který normálně večerní lety v tuto roční dobu ve Španělsku vůbec neumožňuje, se jako zázrakem tohoto večera zcela uklidnil.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Vlastní let i start byl tak zcela bezproblémový a mohli tak vzniknout tytu úchvatné snímky.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Pozorovat plné zatmění slunce z balónu je něco, co patří k životním zážitkům i těm nezkušenějším pilotům. Pocity se nedají slovy nijak vyjádřit.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Vlastnímu Eclipse letu předcházely 3 lety nad nádhernou Španělskou historickou krajinou.
Autor: Archiv Kubíček Factory
Tyto lety byly zcela dechberoucí i pro ostřílené balonáře.
Autor: Archiv Kubíček Factory
Let nad touto krajinou tak byl sám o sobě reklama na samotné balonové létaní.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Sám autor uvádí, že pro tyto chvíle posádky celý život trénují.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Krajina, nad kterou let probíhal, nabízela překvapivé výhledy.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Španělská historická krajina vyzkoušela i obratnost balonářů.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
A odměnila je za to nezapomenutelnými výhledy.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Skrytá zákoutí postupně odhalovala svá tajemství.
Autor: Archiv Kubíček Factory
Dokumentaci letů dronem zajistil Švýcarský tým Astrid Gerhard, která se nedávno účastnila balónové expedice na Špicberkách.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch
Přitom ještě nedávno se se tito Švýcaři účastnili balónové expedice na Špicberkách.
Autor: Archiv Kubíček Factory
Česko na akci reprezentoval tovární tým firmy Kubíček Factory.
Autor: Archiv Kubíček Factory
Byl ve složení Tomáš Hora a Petr Kubíček. Podpora místního provozovatele Anulfa Gonzalese, byla nezbytná, bez jehož pomoci by účast autora byla nemožná.
Autor: Archiv Kubíček Factory
I bez zatmění je let nad touto oblastí nezapomenutelný zážitek, který je dostupný komukoliv a zcela určitě stojí za vyzkoušení.
Autor: Ruedi Abbühl/@naturemovie/@hollyballon.ch