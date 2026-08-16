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Pokochejte se úplným zatměním Slunce z balónu přímo ze Španělska

Vlastní Eclipse balónový let byl možný jen shodou naprostých náhod. Vlastní... Mezinárodní balónová fiesta, 8 balónů. Španělsko, Francie, Švýcarsko, Rakousko... Mezinárodní balónová fiesta, 8 balónů. Španělsko, Francie, Švýcarsko, Rakousko... Mezinárodní balónová fiesta, 8 balónů. Španělsko, Francie, Švýcarsko, Rakousko... Segovia je jedno z center světového ballooningu pro létání nad nádhernou... Segovia je jedno z center světového ballooningu pro létání nad nádhernou... Segovia je jedno z center světového ballooningu pro létání nad nádhernou... Tovární tým se pravidelně zúčastňuje balónových akcí po celé planetě ale tato... Celá akce byla brilantně zorganizována místním provozovatelem Christian Biosca... Během vlastního úplného zatměni byla v koši naprostá tma, byly vidět hvězdy a... Vlastní Eclipse balónový let byl možný jen shodou naprostých náhod. Vlastní... Vlastní Eclipse balónový let byl možný jen shodou naprostých náhod. Vlastní...
Jak sledovat zatmění Slunce, když máte doma horkovzdušný balón? Skupina balonářů z celého světa se rozhodla, že vyrazí přímo na místo, odkud bylo možné sledovat úplné zatmění i se svými létajícími stroji. Výsledek si nyní můžete nyní prohlédnou v tomto exkluzivním fotočlánku.

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Pokochejte se úplným zatměním Slunce z balónu přímo ze Španělska

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