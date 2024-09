První soukromá mise s výstupem do volného vesmíru přiblíží lidstvo k Marsu

Takto by měla vypadat první soukromý výstup do otevřeného prostoru v historii kosmonautiky

Mise Polaris Down bude v mnoha ohledech akčnější než víceméně rutinní mise, které nám státní kosmické organizace servírují v posledních dekádách. Po různých odkladech se nyní plánuje start kosmické lodi Crew Dragon pojmenované Resilience k misi Polaris Dawn z Floridy nejdříve v úterý v 9:38 středoevropského času.

Vysoko, ve skafandrech, s katetrem…

V čem bude spočívat výjimečnost mise Polaris Dawn? Jednoduše řečeno v posouvání hranic schopností člověka a možností techniky. Kosmická loď Crew Dragon se dostane až do vzdálenosti 1 400 kilometrů od Země. Půjde o rekord v tomto století, nejvyšší let člověka od Země od konce programu Apollo (prosinec 1972) a historicky vůbec nejvyšší let na oběžné dráze Země.

Rekord dosud drží posádka mise Gemini 11, která se od naší mateřské planety vzdálila na 1 369 km. Pro srovnání: Mezinárodní kosmická stanice krouží ve výšce cca 420 km. Mimochodem, všechny tyto rekordy drží muži, přičemž v posádce Polaris Dawn jsou dvě dámy. A protože letů Gemini nebo Apollo se žádná žena nezúčastnila, budou nově ustanovené i v této kategorii.

Polaris Dawn ale nemá jen lámat rekordy. V průběhu mise dojde k historicky prvnímu výstupu do kosmického prostoru ve skafandrech vyvinutých ze soukromých zdrojů. Výstup otestuje nové technologie a možnosti práce v otevřeném prostoru. Půjde přitom o velmi riskantní záležitost.

Kvarteto astronautů bude také testovat spojení kosmické lodi s řídicím střediskem a dalšími subjekty na Zemi pomocí družicového komunikačního systému Starlink. Ten dnes tvoří 5 764 operačních družic, přičemž je určený primárně pro komunikaci se statickými nebo pohybujícími se objekty na zemském povrchu či v jeho blízkosti. Jak si ale povede během spojení s kosmickou lodí na oběžné dráze? Opět: tento technologický experiment by nám mohl otevřít nové možnosti komunikace na orbitě.

A nesmíme zapomenout ani na 36 vědeckých experimentů, které připravily tři desítky institucí. Namátkou John Hopkins University, NASA, University of Colorado, Air Force Academy a další, celý seznam nejdete tady.

Pro představu – pilot letu Scott Poteet bude mít v rámci experimentu věnujícího se zkoumání nitrolebního tlaku zavedený do prostoru krční páteře katetr. Ten bude napojený na senzor implantovaný pod jedním z jeho žeber a bude sloužit k přímému měření tlaku tělních tekutin v podmínkách mikrogravitace. Zařízení není schváleno k použití v USA, takže pro realizaci experimentu bylo třeba získat výjimku od amerických úřadů. Význam experimentu ovšem může být dalekosáhlý – potíže s nitrolebním tlakem (a s ním související bolesti hlavy, problémy se zrakem apod.) trápí 40 procent astronautů.

Astronauti mise Polaris Dawn budou používat mj. speciální kontaktní čočky s mikročipem, který bude sledovat nitrooční tlak

Ne, toto rozhodně není „turistický let“, jak je někdy prezentováno. Ne, astronauti se rozhodně během pětidenní výpravy nudit nebudou.