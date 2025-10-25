Před 50 lety byly pořízeny první snímky z pekelného povrchu Venuše

Tento týden uplynulo přesně půl století od pořízení prvního snímku z povrchu jiné planety. Planeta, která je pojmenovaná po římské bohyni lásky, je však tak nepřístupná, že se to podařilo až několikáté sondě, která k ní byla vyslána. Byla to Veněra (rusky Venuše) 9.
Umělecká představa sondy Veněra na povrchu Venuše. Povrch planety Venuše, jak jej zachytila svými radary mezi roky 1990-1994 ... Maketa sondy Veněra 1 Replika kosmické lodi Veněra 1 vystavená ve Ciolkovského muzeu historie... Známky vydané sovětskou poštou na počest projektu Veněra (1968) Přistávací modul sondy Veněra 7 Kopie modelu meziplanetární automatické sondy Veněra 8 vyrobená moskevskými... Umělecká představa sondy Veněra na povrchu Venuše Panorama planety Venuše vyfotografované v místě přistání ruské sondy Veněra 9... Upravené a dobarvené záběry z povrchu Venuše v porovnání s původně zachycenými...

3. června 2021

