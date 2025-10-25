|
3. června 2021
3. června 2021
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...
Současné nejmodernější planetárium na světě je v podstatě kompletně vyprodané od rána do večera na týdny dopředu a tak jsme se s naší návštěvou museli vmáčknout do dne, kdy probíhá servis a údržba. A...
V kvízu pro vás máme připravené fotografie exotických železničních tratí a vlaků, ale také různých zajímavostí z oboru železniční dopravy. Ale nelekejte se, nebudeme se ptát na složité názvy, čísla a...
V úterý uplyne 220 let od slavného vítězství Horatia Nelsona. Jeho slabší flotila rozdrtila silnější francouzsko-španělské loďstvo admirála Pierra-Charlese Villeneuva. Z historické řeže si lze stále...
Říká se, že pokud letadlo dobře vypadá, tak také dobře létá. Takovým letounům na kráse neubral ani fakt, že třeba musely nouzově přistát a staly se pak pomníkem dávné události. Při troše pátrání jsou...
Je to teprve potřetí v celé historii lidstva, co jsme byli schopni objevit objekt, který do naší Sluneční soustavy pronikl zvenčí. Nyní se tento mezihvězdný poutník blíží k bodu své dráhy, kdy bude...
Dnes pokládáme za samozřejmost, že žijeme ve vlastním státě, že se česky domluvíme na úřadech nebo že o své vládě rozhodujeme ve volbách. Za integritu českého národa však museli naši předkové bojovat...
Tento týden uplynulo přesně půl století od pořízení prvního snímku z povrchu jiné planety. Planeta, která je pojmenovaná po římské bohyni lásky, je však tak nepřístupná, že se to podařilo až...
Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...
Házíme si ho do pití, bruslíme na něm, chladíme s ním poranění, nebo z něj dokonce vyřezáváme sochy. Řeč je o ledu, jednom z nejobyčejnějších materiálů na Zemi. Málokdo ví, že ho vědci rozeznávají...
Máte pocit že pracujete pod napětím? Tak se pojďte podívat, jak technici EG.D provádějí kontrolu sekčního odpojovače na živém vedení 22 kV. Od jisté smrti je dělí spousta vybavení, přesných postupů a...
Pro Sovětský svaz byl 24. říjen tak trochu zakletým datem, alespoň co se týká raketové techniky. V tento den přišel v různých letech o rakety R-9 a R-16. Při jednom výbuchu přišel o život i velitel...
Americký prezident vyjádřil zájem zařadit do flotily Spojených států rozměrná plavidla vyzbrojená děly velkého kalibru a chráněná masivním pancéřováním. Vyšla z módy po druhé světové válce. Trumpův...
Společnosti Samsung spolu s Googlem v noci na středu oficiálně uvedly novou náhlavní soustavu pro virtuální a rozšířenou realitu Galaxy XR. Je to velice vážný konkurent především podobné soustavě od...
Výzkum vědců z Univerzity Palackého v Olomouci (UP) zamíří do vesmíru. Mezi třinácti experimenty, které budou součástí připravované mise českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírné...
