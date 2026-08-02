Vezměte si mapu Afriky a Evropy a vytipujte si malé místečko, kde byste chtěli žít. Jaká je šance, že si váš kolega vybere úplně stejné místo? Téměř nulová.
Jenže na Měsíci to funguje jinak. Jeho povrch má sice rozlohu 38 milionů km2, tedy o něco méně než Afrika s Evropou dohromady, ale USA a Čína si vytipovaly stejný kus, kde by chtěly budovat každý svou základnu. Neopisují od sebe, jen jejich kosmičtí experti čtou stejné vědecké studie a došli k podobnému závěru – nejlepší místo na vybudování první základny leží v kráteru Shackleton na jižním pólu Měsíce.
NASA je odhodlaná vrátit se na Měsíc před koncem volebního období prezidenta Trumpa, vybudovat lunární základnu...V tomto soupeření velmocí čas neúprosně běží a úspěch či neúspěch se bude měřit v měsících, nikoli v letech.