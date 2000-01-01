náhledy
Večerní zatmění Měsíce, které bylo možné z našich končin pozorovat po dlouhých šesti letech, zpravidla nerušila oblačnost a ta jsme si mohli celý průběh nebeské události prohlédnout v celé jeho kráse. Zajímavé snímky přicházejí z celého světa a podívat se na ně můžete i vy. Tady vychází nad Západním břehem, při pohledu přes Negevskou poušť v Izraeli.
Autor: Reuters
„Krvavý měsíc“ je vidět během úplného zatmění Měsíce z Bourg-en-Lavaux ve Švýcarsku. Krvavý se mu říká, protože se modré a fialové vlnové délky světla v podstatě pohltí zemská atmosféra a k povrchu Měsíce se dostanou jen ty delší, tedy červená a oranžová.
Autor: Reuters
Měsíc zabarvený do červena úplného zatmění nad kaplí Panagia Skepasti poblíž vesnice Volax na ostrově Tinos v Řecku.
Autor: ČTK
Měsíc v úplňku částečně zakrytý stínem Země za sochou na vrcholu centrálního pavilonu VDNKh v Moskvě
Autor: ČTK
Úplné zatmění Měsíce vyfotografované nad vesnicí Kfardebian severovýchodně od Bejrútu v Libanonu
Autor: ČTK
Úplněk, stále z poloviny zakrytý stínem Země po úplném zatmění, vychází za hradem svatého Jiří v Lisabonu.
Autor: ČTK
Úplné zatmění Měsíce zachycené za sochou vlčice kojící Romula a Rema v paláci Campidoglio v Římě.
Autor: ČTK
Částečně zakrytý Měsíc stínem Země je vidět přes minaret mešity v Rawalpindi v Pákistánu.
Autor: ČTK
Záběr úplného zatmění Měsíce nad kostelem v jihozápadním sibiřském městě Tara v Omské oblasti v Rusku.
Autor: Reuters
Měsíc v úplňku během zatmění zachycený za sochou žirafy ve Skopje v Severní Makedonii
Autor: Reuters
Kombinovaný snímek zachycuje úplněk procházející stínem Země během zatmění Měsíce nad Berlínem v Německu
Autor: Reuters
Během úplného zatmění Měsíce v rakouském Puerstendorfu vychází „krvavý měsíc“ za krucifixem
Autor: Reuters
„Krvavý měsíc“ vychází za osvětlenou větrnou elektrárnou během úplného zatmění Měsíce v Herrnleis v Rakousku
Autor: Reuters
„Krvavý měsíc“ vychází na obloze během úplného zatmění Měsíce v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.
Autor: Reuters
„Krvavý měsíc“ stoupá na obloze před úplným zatměním Měsíce v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.
Autor: Reuters
„Krvavý měsíc“ je vidět nad severovýchodní věží Zakázaného města během úplného zatmění Měsíce v čínském Pekingu.
Autor: Reuters
Přes Měsíc v úplňku přešel stín Země a tím nastalo tajuplné zatmění, které bylo možné pozorovat i z Česka. (7. září 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
