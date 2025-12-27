Vesmír si pro nás v přicházejícím roce 2026 připravil mnoho zajímavých událostí. Největší lákadla jsme již zmínili výše a budeme se jim věnovat i dále, ale pro mnoho z našich čtenářů mohou být zajímavější jiné události, které nějak souvisejí s vesmírem. Pojďme si nejdříve krátce „prosvištět“ úkazy, které se nemění a pravidelně se opakují.
Srpen bude opravdu bohatý na vesmírné události, které může pozorovat každý bez nějaké dražší výbavy. Po zatmění Slunce a Perseidech se totiž obloha stane dějištěm ještě jednoho úkazu.