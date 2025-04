Snímek Prstencové mlhoviny složený z fotografie vytvořené Hubblovým teleskopem ve viditelném světle a v infračerveném spektru Large Binocular Telescopu v Arizoně.

Autor: NASA, ESA, C.R. Robert O’Dell (Vanderbilt University), G.J. Ferland (University of Kentucky), W.J. Henney and M. Peimbert (National Autonomous University of Mexico)