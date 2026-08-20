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Poslední šance na záchranu teleskopu NASA nevyšla. Misi zradila technika

Autor:
  10:55
Sonda Swift

Sonda Swift | foto: NASA

Ilustrace teleskopu Swift a vesmírného tahače Link
Vesmírný tahač Link umístěný v raketě Northrop Grumman Pegasus XL
Popis observatoře Swift
Ilustrace vesmírné observatoře Swift
5 fotografií
Vesmírný teleskop Swift, který je v kosmickém prostoru téměř 22 let, se již nějakou dobu potýká s problémy, jak pomalu klesá do atmosféry Země. NASA se rozhodla, že mu na pomoc vyšle vesmírný tahač. Ten byl vyslán minulý měsíc, ale nefunguje tak, jak má. Americká vesmírná agentura nyní misi i záchranu teleskopu ukončila.

Na začátku je třeba podotknout, že vesmírná observatoř Swift má již daleko za sebou původně plánovanou dvouletou dobu životnosti. Dařilo se jí však pracovat mnohem déle a po dvě desetiletí sledovat gama záblesky přicházející z kosmického prostoru.

Astronomové zachytili gama záblesk z druhého konce vesmíru

Fungovat by mohla i nadále, ale její výška klesá a postupně se tak noří do vrchních vrstev atmosféry. Swift se blíží k Zemi rychleji, než se dříve předpokládalo, což se přičítá důsledku slunečních bouří.

A protože žádné podobné zařízení, které by z orbity Země sledovalo tyto záblesky, lidstvo nemá, přistoupila NASA k záchranné misi v hodnotě kolem 30 milionů dolarů (cca 620 milionů korun).

Vesmírný tahač Link

Společnost Katalyst Space Technologies pro tento záměr vyrobila kosmický robotický tahač Link. Ten měl vesmírný teleskop dostat na vyšší oběžnou dráhu a tím prodloužit jeho život.

Sonda Link byla vypuštěna 3. července na raketě Northrop Grumman Pegasus XL z atolu Kwajalein v jižním Tichém oceánu. Pozemní středisko navázalo spojení se sondou LINK a následně provádělo kontroly na oběžné dráze, než u sondy došlo k problémům s řízením polohy. Nyní, v noci na čtvrtek, přišlo oznámení, že záchranná mise selhala.

Ilustrace teleskopu Swift a vesmírného tahače Link

Tak trochu se to čekalo, protože od doby, co se Link dostal ke konci července do vesmíru, nefungoval tak, jak měl. Záchranný tahač několik týdnů po svém startu na začátku července začal neřízeně rotovat. Rotaci se sice dařilo zpomalit, ale nevyřešily se problémy s nasměrováním. S tím se pozemní řídicí středisko, i přes řadu pokusů, nedokázalo vyrovnat. Vesmírný teleskop Swift tak později v letošním roce shoří v atmosféře Země.

„Není to výsledek, na kterém jsme pracovali, ale nic to nemění na tom, že tato mise stála za pokus,“ uvedl administrátor NASA Jared Isaacman.

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Katalyst Space Technologies se budou i nadále pokoušet pomocí manévrů přiblížit a setkat se s observatoří Swift, aby tak „demonstrovaly klíčové schopnosti pro budoucnost průzkumu vesmíru“.

„Pustili jsme se do této výzvy s vysokým rizikem, ale i velkým potenciálem, a jsme hrdí na milníky, kterých jsme na této cestě dosáhli,“ uvedl šéf společnosti Ghonhee Lee v prohlášení. Podle něj šlo o ambiciózní projekt, který byl připraven za méně než rok.

Ilustrace teleskopu Swift a vesmírného tahače Link
Vesmírný tahač Link umístěný v raketě Northrop Grumman Pegasus XL
Popis observatoře Swift
Ilustrace vesmírné observatoře Swift
5 fotografií
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