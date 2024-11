Část 1/3

Kompletní sestava Starship je připravována na start na odpalovací rampě Boca Chica v Brownsville v Texasu 15. listopadu 2024. Tedy v den listopadového úplňku.

„Jde o pravděpodobně největší technický úspěch za poslední půlstoletí,“ konstatoval po minulém testovacím letu rakety Starship americký podnikatel a dvojnásobný astronaut Jared Isaacman. Program ve vlastním zájmu velmi bedlivě sleduje, protože to bude právě on, kdo jednoho dne povede první pilotovanou misi Starshipu. Zatím je ale tento den ještě daleko a bude potřeba celé řady kroků, než revoluční dopravní systém bude způsobilý k letu s lidmi.

Jeden z těchto kroků by měl proběhnout už v úterý: ve 23:00 h středoevropského času se otevírá půlhodinové startovací okno pro start šesté kompletní sestavy Starshipu. Mise má potvrdit to, co zvládla předchozí raketa při startu 13. října. A zároveň si přidá několik dalších úkolů. SpaceX chce přitlačit, na Starship čekají velké úkoly. Má na oběžnou dráhu vynášet zařízení, o jakých se nám dosud nesnilo, má sloužit jako lunární výsadkový modul v rámci programu Artemis, má snad už za čtyři roky svézt první astronauty na Mars... Byť si o tomto datu oznámeném nedávno Elonem Muskem můžeme myslet své, Starship představuje raketu, která nám může pilotovanou cestu na Mars v dohledné době otevřít.

Sekunda, která mohla všechno zmařit

Pátý let kompletní sestavy rakety Starship (tedy první plus druhý stupeň) 13. října skončil triumfem. Úspěšný vzlet, práce motorů prvního stupně, odpojení druhého. Následovala otočka stupně prvního, návrat zpět k pobřeží a dramatické přistání přímo do náruče záchytných ramen na integrační věži startovací rampy: těm se přezdívá Mechazilla (Mechanická godzilla) či „chopsticks“ (jídelní hůlky). Stejně tak druhý stupeň dosáhl plánované dráhy, proletěl atmosférou a provedl přistávací manévr. Po něm sice explodoval, ale to byl detail na jinak mimořádně úspěšné misi. Ostatně, podle některých zdrojů byl zničený záměrně. To proto, aby padesátimetrový kolos neohrožoval lodní dopravu.

13. října 2024

Zvláště přistání prvního stupně „v náručí“ Mechazilly bylo obrovským krokem vpřed, který prokázal životaschopnost revolučního konceptu. I tradičně optimistický Elon Musk počítal před letem s tím, že šance na úspěch je padesát procent. Tedy za předpokladu, že k pokusu vůbec dojde. Podmínkou jeho realizace bylo, že vše půjde jako na drátkách: raketa i motory musely být v bezvadném stavu. Jinak by nebylo přistání na věži riskováno a stupeň by byl zlikvidován navedením do vln Mexického zálivu. Jaký byl přesně rozhodovací algoritmus povolující pokus o zachycení, nevíme. Ale víme, že chyběla jediná sekunda, aby automatika přistání odvolala a raketu řízeně zničila.

Elon Musk je vášnivý počítačový hráč, který se často na sociálních sítích chlubí svými streamy nebo záznamy. A někdy jsou na nich slyšet – těžko říct, zdali záměrně či nedopatřením – i věci, které se hraní netýkají. Tak jako když 25. října zveřejnil tříminutový záznam ze hry Diablo, na němž diskutuje s neidentifikovatelnými lidmi o minulém zkušebním letu.

Ti ho informují o tom, že při finálním zážehu motorů prvního stupně zhruba kilometr nad rampou nedošlo kvůli „špatně nastavenému“ parametru k očekávanému zvýšení tlaku v motorech Raptor.

„Byli jsme jednu sekundu od toho, aby systém vyhodnotil situaci jako selhání, nařídil raketě přerušit pokus a záměrně se zřítit vedle věže,“ informuje Muska neznámý diskutující. A pokračuje, že systém by „mylně informoval funkční raketu, aby nepokračovala v pokusu o zachycení.“ Dalším problémem, který se v záznamu řeší, je odpadnutí části krytu pomocných systémů na nádrži kapalného kyslíku: pod krytem jsou nádrže hélia, část avioniky, regulační ventily apod. Kryt odpadl během transonické fáze letu (tedy při rychlostech Mach 1,2 až 0,9), přičemž obavy o něj byly už před startem.

Odvoz stupně B12 z rampy. Při návratu vzniklé poškození krytu je jasně patrné.

„Kryt, který se utrhl, byl přímo nad několika ventily klíčovými pro přistávací zážeh. Naštěstí žádný z těchto ventilů ani jejich propojení nebyly poškozeny, ale odtrhli jsme kryt přímo nad kritickým zařízením během zahájení přistávacího zážehu. Máme plán, jak to vyřešit,“ vysvětluje opět někdo Muskovi. Onen plán je vidět na raketě aktuálně stojící na rampě: kryt je připevněný větším počtem nýtů.

Řeč přejde i na nadcházející let: „Nemáme tolik času, kolik bychom ideálně chtěli na důkladné prostudování všeho. Ale vzhledem k tomu, že je to poprvé za dlouhou dobu – vlastně poprvé vůbec – kdy nejsme řízeni harmonogramem FAA, snažíme se najít rozumnou rovnováhu mezi rychlostí a snížením rizika, zejména u prvního stupně.“ Na záznamu je také zmínka o problému s natáčením motorů během přistávacího zážehu, ale video v tomto okamžiku končí.

Musk ve videu mlčí, řekne jen „Wow!“ ve chvíli, kdy se dozvídá o možném zrušení přistání. Jeden ze sledujících na síti X se ho následně zeptal, zdali ví, že kromě herního videa sdílel i zvukový záznam z telekonference o programu Starship. Musk odpověděl: „Jasně.“ A přidal vysmátého smajlíka.