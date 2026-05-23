Megaraketa Starship se při zkušebním letu musela vyrovnat s výpadkem motoru

Autor:
  9:56
Po několika odkladech se na svůj 12. zkušební let dostala raketa Starship od společnosti SpaceX. Přes několik menších problémů většinu svých úkolů 124metrový stroj splnil, včetně vypuštění asi dvou desítek simulátorů družic Starlink.

Americká společnost SpaceX v noci na sobotu vyslala na zkušební suborbitální let svou dosud největší a nejvýkonnější loď Starship. Jedná se o vylepšenou verzi V3, která mimo jiné přinesla větší výšku už tak mohutné lodi a vyšší objem palivových nádrží.

Start třetí verze megarakety od SpaceX k 12. testovacímu letu v rámci programu Starsihp.
Loď S39 systému systému Starship se po testovacím letu a vypustění maket družit vrací do atmosféry v sobotu po 1:30 SELČ.
Loď S39 systému Starship necelou hodinu po startu na 12. zkušební let ze základny Starbase v sobotu 23. května našeho času.
Záběr na raketové motory nosiče Super Heavy pohánějící systém Startship při 12. testovacím letu.
Raketa odstartovala z jižního cípu Texasu a na palubě vezla 20 maket satelitů Starlink, které byly vypuštěny na druhé straně zeměkoule. Dvě z nich pak sledovaly její tepelné štíty. Byl to už o 12. zkušební let systému, kterým chce Elon Musk jednoho dne dopravit lidi na Mars.

Nejnovější model dlouhý 124 metrů převyšuje starší řady Starship o několik metrů a má větší tah motorů. Vylepšený raketový stupeň je vybaven méně početnými, avšak většími a pevnějšími stabilizačními kormidly, které následně pomohly při návratu horní části zpět k Zemi.

Třetí verze Straship má i větší a odolnější palivové potrubí pro napájení 33 hlavních motorů Raptor, které byly v rámci třetí verze Straship také upravené. Kosmická loď z nerezové oceli disponuje rovněž více kamerami, výkonnějšími navigačními a výpočetními systémy i dokovacími systémy pro budoucí setkání s jinými raketami či pro mise na Měsíc. Má být také plně opakovaně použitelná.

Třetí generace rakety Starship od SpaceX, vylepšená verze s názvem V3, vzlétla z úplně nové odpalovací rampy Pad 2 ve Starbase poblíž mexických hranic. Problémy s odpalovací rampou ale na poslední chvíli zmařily předchozí pokus o start.

22. května 2026

Společnost SpaceX doufala, že se vyhne potížím, které zažila při některých loňských startech, kdy exploze ve vzduchu poslala trosky do Atlantiku.

Tentokrát ale k žádnému výbuchu nedošlo, pokud nepočítáme ten plánovaný po simulovaném přistání do vody. Avšak během startu došlo k výpadku jednoho z 33 motorů Raptor rakety Super Heavy a nosná raketa neprovedla klíčový manévr „boost back“, který měl řídit její návrat na Zemi.

„Po oddělení stupňů provedla nosná raketa Super Heavy otáčecí manévr a pokusila se o zážeh pro návrat. Nepodařilo se jí zapálit všechny plánované motory, a tak provedla pouze částečný zážeh, který byl předčasně ukončen. Super Heavy se pokusila znovu zapálit motory pro simulaci přistávacího manévru, než tvrdě dopadla do vod Amerického zálivu,“ píše SpaceX.

Horní stupeň lodi Starship č. 39 rovněž při stoupání přišel o jeden ze svých šesti hlavních motorů, ale s pomocí zbývajících pěti se mu podařilo dosáhnout vesmíru.

NASA platí společnosti SpaceX a také společnosti Blue Origin Jeffa Bezose miliardy dolarů za dodání přistávacích modulů, které budou použity k přistání astronautů mise Artemis na Měsíci, připomíná ČTK. Obě společnosti se předhánějí v tom, aby byly první. Zatímco Starship dosáhl okrajů vesmíru při několika letech trvajících nanejvýš hodinu, Bezosova Blue Moon ještě nevzlétla, ačkoli se prototyp připravuje na let na Měsíc později v letošním roce.

NASA po úspěšném obletu Měsíce čtyřmi astronauty v dubnu plánuje na příští rok zkušební dokování na oběžné dráze kolem Země. V rámci mise Artemis III si astronauti vyzkouší dokování své kapsle Orion s lodí Starship, Blue Moon nebo s oběma.

Přistání dvou astronautů na Měsíci, čili mise Artemis IV, by mohlo následovat již v roce 2028, a to buď s pomocí lodi Starship, nebo modulu Blue Moon, podle toho, který z těchto přistávacích modulů bude bezpečnější a připravený dříve. Půjde o první přistání NASA s posádkou na Měsíci od mise Apollo 17 v roce 1972. Cílem bude vybudovat základnu poblíž jižního pólu Měsíce, na níž budou působit jak astronauti, tak roboti.

