SpaceX si při testu své megarakety pohraje se štíty. Výbuch se neočekává

  20:00
Společnost SpaceX již podvanácté vypustí svou raketu Starship, ale tentokrát to není test, během něhož se pouze pokusí neopakovat některé předchozí neúspěchy. Na startovací rampě, která je zbrusu nová, je připravena vylepšená verze celého systému označená jako V3.
Převoz lodi Starship na startovací rampu. | foto: SpaceX

Je větší, má nádrže, které pojmou více pohonných hmot, a motory Raptor nové generace. V součtu to znamená i větší kapacitu a nosnost. Je to další vývojový krok ke stroji, který má někdy v budoucnu vozit náklad a možná i lidi na Mars. Ale NASA by byla ráda i za to, kdyby v nejbližších letech mohla dopravit lidi na povrch Měsíce a z něj. I proto je nynější horní stupeň vybaven systémem pro tankování na oběžné dráze, což bude pro takové mise důležité.

To jsme však stále poměrně daleko, nyní se poprvé od října 2025 vydá největší stroj SpaceX do kosmu, aby navázal na předchozí úspěšný let, který proběhl již před více než půl rokem. Profil mise je v podstatě stejný, ale vedle toho, že samotný nosič SuperHeavy nepřistává, dojde i k uvolnění speciálního nákladu ve vesmíru.

Starship totiž vypustí 22 maket družic Starlink verze V2 (více než dvojnásobný počet oproti předchozímu testu), ale dvě z nich mají vlastní úkol. Budou se věnovat sledování tepelného štítu, a vyzkouší, zda je vůbec možné takto štít kontrolovat, přičemž získaná data bude moci společnost využít při dalším letu.

Právě štít, který je složen z téměř 40 tisíc dlaždic a obarvuje tak část lodi do černa, bude součástí tohoto důležitého testu.

„Několik dlaždic na lodi Starship bylo natřeno na bílo, aby simulovaly chybějící dlaždice a sloužily jako cíle pro snímkování během testu,“ píše firma ve zprávě k letu. Test by měl napovědět, jaké jsou možnosti znovupoužitelnosti tepelných štítů.

A to není vše, společnost SpaceX záměrně odstranila jednu dlaždice tepelného štítu, aby bylo možné změřit rozdíly v aerodynamickém zatížení sousedních dlaždic v případě, že jedna dlaždice chybí.

Pojďme se více podívat na některé věci, kterými se Starship ve třetí verzi liší od té předchozí. Celý stroj je totiž ještě větší, než už tak obrovský předchozí Starship. Jen samotný nosič Super Heavy měří přes 70 metrů a k tomu je ještě třeba přičíst více než 50metrovou loď Starship. Celkem se toto monstrum přiblížilo výškové hranici 125 metrů při průměru devět metrů. Není se tak co divit, že když se kolem tohoto stroje pohybuje člověk, vypadá jako malá myš.

Změna rozměrů a objemu není jedinou úpravou. Nově je centrální spojovník, či přesněji mezistupeň pro oddělení obou částí i se zapnutými raketovými motory, připojen napevno k nosiči a nebude se tak oddělovat a neshoří v atmosféře. Super Heavy také přišla o jedno kormidlo. Zbylá čtyřka je podle SpaceX o polovinu větší a silnější.

Pokud jste se těšili na zachytávání nosiče Super Heavy rameny konstrukce označované jako Mechazilla, při tomto letu nebudeme moci tuto dramatickou podívanou sledovat. Obě části sice budou přistávat, ale pouze v rámci simulace a do vody. Třetí generace stroje je ovšem na zachycení Mechazillou připravena, a tak se dočkáme někdy později.

Nová je také rampa z níž Starship odstartuje, jmenuje se jednoduše Pad 2 a má urychlit přípravu na vypuštění Starshipů.

