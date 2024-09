Starship poletí asi až na konci roku. SpaceX se agresivně pustilo do úřadů

SpaceX tvrdí, že přehnaná byrokracie a zbytečné ekologické posudky brzdí ve vývoji Starship, což má dopady také na program Artemis agentury NASA.

V čem přesně je problém?

V prohlášení, kterým SpaceX vyjádřilo své rozhořčení z těchto zpoždění, zdůrazňuje, jak klíčová je Starship nejen pro vlastní vizi firmy, ale i pro americké národní priority v oblasti vesmírného průzkumu. Starship je největší a nejvýkonnější raketou, jaká byla kdy vyvinuta, a její návrh, který počítá s plnou a rychlou znovupoužitelností, představuje zásadní průlom v historii kosmonautiky. Každý testovací let Starship není jen experimentem, ale klíčovým krokem směrem k provozuschopnosti systému, který by mohl zásadně změnit možnosti cestování do vesmíru, a to jak z hlediska ceny, tak z hlediska vynášeného objemu.

6. června 2024

Pátý testovací let Starship, který je podle SpaceX připraven ke startu již od srpna, představuje důležitý milník v tomto postupném vývojovém procesu. Hlavním cílem letu je poprvé v historii kosmonautiky zachytit přistávající nosič Super Heavy. Tento krok je klíčový pro dosažení plné znovupoužitelnosti celého systému. Test však byl odložen kvůli zdlouhavému licenčnímu procesu, který zhoršují zbytečné ekologické přezkumy. Původní termín udělení povolení pro start v polovině září nyní FAA posunula až na konec listopadu.

Ekologické rozpory

SpaceX si nestěžuje jen na ztracený čas, ale i na povahu regulačních překážek. Společnost se výrazně vymezuje vůči tomu, co považuje za nesprávné zaměření na ekologické otázky, které podle ní nemají přímý dopad na bezpečnost či životní prostředí. SpaceX upozorňuje na čtyři konkrétní ekologické problémy, které přispěly ke zpoždění, a tvrdí, že tyto obavy byly buď již zcela vyřešeny, nebo se zakládají na nesprávných předpokladech. Jedním z diskutovaných témat je například vodou chlazený ocelový deflektor spalin na startovní rampě ve Starbase, který někteří kritici mylně obviňují ze znečišťování životního prostředí. SpaceX tato tvrzení vyvrací s tím, že systém používá pouze pitnou vodu a funguje na základě povolení od Texaské komise pro ochranu životního prostředí (TCEQ).

Test vodou chlazeného deflektoru spalin na rampě ve Starbase

Spor kolem deflektoru je příkladem širších regulačních výzev, kterým SpaceX čelí. Přestože společnost úzce spolupracuje s ekologickými regulátory, včetně TCEQ, Americké agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) a U.S. Fish and Wildlife Service, SpaceX tvrdí, že zpoždění často vyplývají z nesrovnalostí v administrativě, nikoli z faktických ekologických rizik. SpaceX se rozhodlo zaplatit pokuty udělené EPA a TCEQ, i když nesouhlasí s obviněními, aby se firma místo toho mohla soustředit na plnění svých závazků vůči NASA a pokrok ve vývoji Starship. Společnost zdůrazňuje, že žádný z regulátorů nenašel důvod, proč by bylo nutné měnit fungování deflektoru, což podle ní potvrzuje zbytečnost těchto nových překážek.

Další spornou otázkou je rozhodnutí FAA podrobit SpaceX dalším konzultacím s Národní mořskou rybářskou službou (NMFS) ohledně možného dopadu letu na mořské živočichy. Tento problém se týká dopadu horní části Super Heavy, tzv. prstence pro hot staging, který je odhazován do Mexického zálivu. SpaceX argumentuje tím, že pravděpodobnost, že tato část rakety poškodí chráněné mořské druhy, je prakticky nulová, a to vzhledem k malé velikosti tohoto dílu a řídkému výskytu mořských živočichů v dané oblasti. Navíc už tento proces byl jednou schválen a u pátého letu je jediným rozdílem mírně odlišné místo dopadu. Navzdory tomu FAA schválila 60denní konzultaci s NMFS, kterou SpaceX považuje za potenciálně nekonečnou, pokud by během přezkumu vyvstaly nové otázky. Ty totiž můžou 60denní lhůtu pokaždé obnovit.

SpaceX se také potýká s obavami FAA ohledně sonických třesků, které vznikají při návratu a zachycení prvního stupně rakety. Tyto zvukové rázové vlny jsou běžným fenoménem v leteckém průmyslu a dosavadní studie ukázaly, že nemají dlouhodobý negativní vliv na divokou zvěř, ačkoli ji mohou na krátkou chvíli vyplašit. Přesto FAA schválila další 60denní přezkum této problematiky, což SpaceX vnímá jako další zbytečné zdržení.

Regulační zpoždění se netýkají pouze ekologických otázek. Širší kritika na adresu FAA zaznívá i v rámci celého kosmického průmyslu, kde členové Kongresu i zástupci soukromých společností obviňují FAA z toho, že nedokáže dostatečně rychle modernizovat své předpisy, aby odpovídaly tempu inovací v komerčním vesmírném sektoru. Tento přístup podle nich vychází ze zastaralého regulačního rámce, který byl navržen pro dobu, kdy vesmírnému výzkumu dominovaly vládní agentury, a nikoli soukromé společnosti. Tento rámec nestačí na současné potřeby komerčního sektoru, zejména společností jako SpaceX, které posouvají hranice možného. Například počet vyřízených povolení FAA pro starty raket se od roku 2020 více než ztrojnásobil, na čemž má lví podíl právě SpaceX se svou bleskově narůstající kadencí startů.

Frustrace SpaceX s FAA se ještě zvyšuje kvůli tomu, že společnost se zavázala splnit ambiciózní termíny programu Artemis agentury NASA, jehož cílem je návrat lidí na Měsíc ještě v této dekádě. Zpoždění testovacích letů Starship by mohla ohrozit tyto termíny, protože Starship hraje klíčovou roli v plánech NASA na přistání astronautů na povrchu Měsíce. SpaceX opakovaně zdůraznilo, že čím častěji bude moci Starship létat, tím rychleji bude firma schopná raketu zdokonalit a splnit cíle amerického vesmírného programu. Ve svém prohlášení SpaceX kritizovalo regulační prostředí, ve kterém „vyřízení vládní administrativy potřebné k licencování startu rakety trvá déle než samotný návrh a výroba hardwaru“. Taková situace podle společnosti ohrožuje pozici Spojených států jako lídra v oblasti vesmíru.

Lunární Starship neboli HLS, kterou SpaceX vyvíjí pro NASA kvůli zajištění dopravy astronautů na povrch Měsíce v rámci programu Artemis.

Ačkoli se SpaceX podařilo překonat mnoho technických výzev spojených s vývojem Starship, regulační problémy zůstávají významnou překážkou. Společnost není ve své frustraci osamocená. FAA čelí stále většímu tlaku jak ze strany průmyslu, tak vlády, aby zjednodušila své procesy a odstranila zbytečné překážky, které brání inovacím. Udržení rovnováhy mezi zajištěním veřejné bezpečnosti, ochranou životního prostředí a podporou inovací je však náročný úkol a je jasné, že současný systém nestačí držet krok s rychlým tempem změn v komerčním kosmickém sektoru.

Pro SpaceX je další krok jasný: Starship musí létat. Společnost pokračuje ve svém úsilí realizovat vizi plně znovupoužitelného kosmického dopravního systému, přičemž každý testovací let představuje klíčovou příležitost k učení, zlepšování a přibližování lidstva k budoucnosti, kde bude vesmír přístupnější než kdy dříve. Dokud se však regulační systém nevyvine tak, aby odpovídal tempu inovací, bude SpaceX a další společnosti v kosmickém průmyslu i nadále čelit zpožděním, která ohrožují jejich pokroky​.

Text vznikl pro server ElonX, který se věnuje primárně psaní o firmě SpaceX. Text byl redakčně upraven, původní verzi najdete zde.