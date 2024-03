Kolik raket Starship letos Elon Musk zničí? SpaceX jde na třetí zkoušku

Ve čtvrtek má podle nynějšího plánu proběhnout další test megarakety společnosti SpaceX. Starship by se měla vydat na svou třetí cestu z odpalovací rampy 14. března ve 13:00 středoevropského času. Co se bude dít potom, není jasné. Každopádně SpaceX bude chtít, aby stroj vydržel letět co nejdéle.