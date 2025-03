Část 1/5

Jistě není třeba uvádět, kterou ságou se posádka Fram2 při představování své mise inspirovala

To se tak čtyři sešli nad pivem. Dobrodruh, kameramanka, inženýrka a polárník. Prý se viděli poprvé v životě, přesto si padli do oka. Čas ubíhal, řeči se vedly... Bavili se o všem možném i nemožném, ale hlavně o polárních oblastech a jejich průzkumu. V jednu chvíli přešla řeč na možnost jejich studia z vesmíru. Téma všechny čtyři zaujalo a probírali ho ze všech stran.

V hlavě jednoho z nich pak uzrála myšlenka. A protože byl muž činu, okamžitě ji skrze své osobní asistenty – s financemi neměl nejmenší problém – začal studovat. Když se čtveřice sešla u stejného stolu při jiné příležitosti, oznámil jí, že všichni společně poletí do vesmíru. Na polární dráhu, na kterou se dosud žádný člověk nevydal. Na dráhu, jak její název napovídá, která je jako stvořená pro průzkum polárních oblastí.

Všichni se od srdce zasmáli. Mysleli si, že žertuje.

Nežertoval. Mise nazvaná Fram2, v jejíž posádce ke dobrodruh, kameramanka, inženýrka a polárník, startuje na polární oběžnou dráhu v úterý 1. dubna (stále to není žert) ve 3 h 46 min našeho času.

Tenkrát na Špicberkách

Jestli to bylo úplně přesně takto, nevíme. Spíše to bylo trochu jinak, ale podle všeho hodně podobně. Příběh se stal někdy v roce 2022 na Špicberkách, všichni jeho protagonisté mají jména. Dobrodruh je Chun Wang, kameramanka Jannicke Mikkelsenová, inženýrka Rabea Roggeová a polárník Eric Philips.

Jannicke Mikkelsenová při práci v polárních oblastech

Velitelem mise a jejím sponzorem je podnikatel a dobrodruh Chun Wang. Mnoho o něm nevíme. Narodil se a vyrostl v čínském Tianjinu, kde v roce 2013 spoluzaložil F2Pool. To je jeden z prvních a největších bitcoinových těžebních poolů na světě. „Pool“ (česky „bazén“, ale také „zájmová skupina“) sdružuje těžaře kryptoměn, kteří tak spojují svůj výpočetní výkon, společně zvyšují těžbu a následně sdílejí odměnu. F2Pool podporuje těžbu různých kryptoměn, např. bitcoin, ethereum, litecoin a dalších.

V roce 2015 odešel Chun Wang do Thajska, pak do Jižní Koreje. Tehdy (2018) spoluzaložil společnost Stakefish, což je přední validátor pro blockchainy. Validátory představují v kryptoměnách nadstandardní službu; zajišťují bezpečnost, integritu a správnost transakcí v blockchainové síti. Stakefish se věnuje i stakingu: procesu, při kterém uživatelé uzamykají (stakují) své kryptoměny na určitou dobu, aby podpořili síť a získali za to odměny. Podíl v obou firmách vedl k tomu, že se Chun Wang stal už v roce 2021 dolarovým miliardářem.

V roce 2023 se přestěhoval na Maltu a stal se jejím občanem (a také občanem Federace Svatého Kryštofa a Nevisu). Jeho životní vášní jsou polární oblasti a kosmické lety. Obojí se potkává právě při misi Fram2, kterou financuje.

Chun Wang na místě, kde to všechno začalo – na Špicberkách

Mimochodem, Chun Wang není jediným asijským podnikatelem v oblasti kryptoměn, který míří do kosmického prostoru. Justin Sun z Číny stojící za projektem TRON a souvisejícím ekosystémem vyhrál v aukci letenku v první suborbitální raketě New Shepard (20. července 2021), ale cesty se nakonec údajně z časových důvodů nezúčastnil. Nyní se ovšem na let raketou přece jen chystá, když zakoupil všech šest míst při jednom letu New Shepardu a připravuje misi Moře hvězd. Původně měla letět na konci roku 2022, ale po havárii rakety (bez posádky) 12. září 2022 byla odložena na neurčito.