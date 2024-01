Do vesmíru má ve středu vyrazit soukromá posádka. Je plná Evropanů

Společnost Axiom ve spolupráci se SpaceX vysílá na ISS astronauty, kteří si cestu platí nějakým způsobem sami a zpravidla nejsou přímo vysíláni kosmickými agenturami jednotlivých zemí. I proto nemají na starosti údržbu ISS a další podobné povinnosti, ale plní si své vlastní úkoly. V tomto případě však jednoho cestovatele vyslala Evropská kosmická agentura.

Axiom Space se přitom již stihla po NASA stát druhým nejčastějším zákazníkem SpaceX pro dopravu lidí. Kolik může taková cesta stát, jsme se nedávno dozvěděli díky nabídce na účast v jedné „Ax“ misi pro našeho potenciálního astronauta Aleše Svobodu. Její cena by činila šedesát milionů dolarů (asi 1,4 miliardy korun) – a byla Českou republikou odmítnuta.

V noci na středu ve 23:11 se vydá z kosmodromu na mysu Canaveral na Floridě k ISS čtveřice astronautů. V rámci soukromé mise Ax-3 společnosti Axiom Space poletí v kosmické lodi Crew Dragon, kterou vynese do vesmíru raketa Falcon 9 společnosti SpaceX.

Po zakotvení plánují astronauti Ax-3 strávit na palubě orbitální stanice čtrnáct dní a při misi zkoumat mikrogravitaci, demonstrovat technologie a provádět osvětovou činnost.

Misi povede bývalý astronaut NASA Michael López-Alegría, jediný ze čtveřice, který má zkušenosti přímo z vesmíru. Posádku pak doplní Švéd Marcus Wandt z ESA, Ital Walter Villadei a Turek Alper Gezeravci. Všichni tři mají zkušenosti jako vojenští piloti. Gezeravci, který kromě toho létal i pro komerční aerolinky, bude prvním tureckým astronautem ve vesmíru.

Vedle toho, že je to vůbec nejevropštější posádka vyslaná za pomoci soukromé společnosti do vesmíru, je to také poprvé, co ESA využila k dopravě člověka soukromou společnost, a zároveň poprvé, co astronaut ESA neletí s americkou NASA nebo ruským Roskosmosem.

Pro společnost Axiom Space, která se snaží o vybudování komerční vesmírné stanice, jde o třetí misi po Ax-1 a Ax-2 z dubna 2022 a května 2023.