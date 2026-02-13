Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Jak se blíží konec provozu Mezinárodní vesmírné stanice, nyní naplánovaný na rok 2030, zdá se, že její návštěvníky a provozovatele provází stále víc problémů. V listopadu minulého roku se při startu pilotované lodě Sojuz MS-28 k ISS poškodila rampa číslo 31/6. Ta je jediná, odkud Rusko vysílá posádky do vesmírného prostoru.
Také NASA musela v posledních měsících řešit unikátní problém, kdy na začátku ledna museli předčasně stáhnout posádku mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice. Důvodem byl zdravotní stav jednoho z astronautů. To se v historii stanice ještě nikdy nestalo.
Nynější start kosmické lodi Crew Dragon se čtyřčlennou posádkou v rámci mise Crew-12 tak snad proběhne bez problémů, stejně jako jejich následný pobyt na Mezinárodní vesmírné stanici. Při něm budou provádět výzkum, technologické demonstrace a údržbu stanice.
NASA naplánovala start lodi na 11:15 SEČ. Na palubě lodi jsou Američané Jessica Meirová a Jack Hathaway, Francouzka Sophie Adenotová a Rus Andrej Feďajev. Bude to již 13. mise kosmické lodi Dragon s lidskou posádkou směřující na vesmírnou stanici od roku 2020 v rámci programu Commercial Crew Program agentury NASA.
Posádka Crew-12 se připojí k členům posádky Expedice 74, kteří jsou již na palubě vesmírné stanice.