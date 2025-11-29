Po 49 letech ve vesmíru bude Voyager 1 jeden světelný den od Země

Autor:
Sonda Voyager 1 se do kosmického prostoru vydala 5. září 1977. Během svého několikrát prodlužovaného života již několikrát překonala řadu rekordů a dostala se až za hranice Sluneční soustavy. Příští rok ji čeká další milník. Dostane se od Země na vzdálenost jednoho světelného dne.
Ilustrace sondy Voyager 1 v kosmickém prostoru

Ilustrace sondy Voyager 1 v kosmickém prostoru | foto: NASA

Kryt desky na sondách Voyager s návodem na přehrání desky a s vyznačenou...
Voyager 1 v Kennedyho vesmírném středisku před umístěním na nosnou raketu Titan...
Voyager 1
Start Voyageru 1 z mysu Canaveral 5. září 1977
16 fotografií

Sonda Voyager 1 je nejvzdálenějším lidským objektem ve vesmíru. Na cestu vesmírem se vydala 5. září 1977 za pomoci nosiče Titan 3E Centaur, což kvůli technickým a konstrukčním potížím bylo až po její sesterské sondě Voyager 2, která se ze startovací rampy zvedla k obloze 20. srpna 1977.

Původně byla součástí programu Mariner a nesla také označení Mariner 11, ale v průběhu letu se NASA rozhodla o přeznačení na Voyager, protože mise se začala opravdu výrazně lišit od jiných letů programu Mariner, při níž probíhal pouze průzkum blízkých planet, jako je Merkur, Venuše nebo Mars.

Od září roku 1977 se tak sonda Voyager 1 vzdaluje od Země rychlostí blížící se 60 tisícům kilometrů za hodinu, čehož žádný jiný lidský objekt ve vesmíru nedosahuje.

9. září 2017

Jako první funkční sonda vstoupila v roce 2012 do mezihvězdného prostoru, tedy do oblasti mimo heliosféru, což je jakási bublina slunečního větru a magnetického pole vycházející ze Slunce.

Sonda již značně přesluhuje, což se projevuje řadou problémů. Zhruba před rokem museli vědci z NASA řešit problém s komunikací, kdy v polovině října Voyager 1 vypnul vysílač v pásmu X a přešel na úspornější S.

Nejvzdálenější lidský objekt ve vesmíru zavolal linkou nepoužitou od roku 1981

Letos v květnu zase inženýři z NASA oživili sadu trysek Voyager 1, které byly od roku 2004 považovány za nefunkční.

I přes problémy a řadu vypnutých systémů sonda stále funguje a komunikuje se Zemí. Nyní, 48 let po svém startu, je vzdálená asi 25,5 miliardy kilometrů.

Tak velká vzdálenost už se projevuje na času, který uplyne, než od sondy doletí data k nám na Zemi a naopak od nás k sondě. V tuto chvíli je to zhruba 23 hodin a 34 minut. Jen pro srovnání, Země je od našeho slunce vzdálena v průměru asi 150 milionů kilometrů a světlo tak k nám rychlostí 300 000 kilometrů za sekundu letí asi 8,3 minuty.

Rychlost sondy je taková, že přibližně za rok už se dostane na hranici jednoho světelného dne. Tedy na vzdálenost, kterou světlo uletí přesně za 24 hodin. Stane se to v listopadu 2026, kdy bude sonda vzdálená téměř 26,2 miliardy kilometrů od Země.

Zázrak! NASA po pěti měsících obdržela od sondy Voyager smysluplnou zprávu

Na své dráze v mezihvězdném prostoru se tak bude pohybovat dál a za zhruba 40 tisíc let mine ve vzdálenosti 1,6 světelného roku hvězdu AC+79 3888, která je v souhvězdí Žirafy.

Na své palubě veze vzkaz pro případné mimozemské nálezce, který obsahuje měděný pozlacený disk o průměru 305 milimetrů se záznamem 115 obrázků v analogovém formátu. Dále zvukový záznam 55 pozdravů v různých jazycích světa od akkadštiny, kterou se hovořilo v Sumeru před šesti tisíci lety, přes angličtinu, češtinu, ruštinu až k modernímu čínskému dialektu Wu.

Kryt desky na sondách Voyager s návodem na přehrání desky a s vyznačenou polohou Země

Následuje tištěné poselství tehdejšího amerického presidenta Jamese Cartera a generálního tajemníka OSN Kurta Waldheima a dále záznam 35 různých přírodních i umělých zvuků od sloního troubení, přes zvuk písku po start rakety Titan. Na konci je devadesátiminutový koncert z 27 hudebních úryvků včetně etnických skladeb, například iniciační písně pygmejských dívek, vážné hudby (Bach, Beethoveen, Stravinskij a další) i jazzu (L. Armstrong a jeho Melancholické blues).

Rytina na „obalu“ zobrazuje i návod k puštění desky, znovu v binárním kódu, včetně určení rychlosti desky (16 2/3 otáčky za minutu). Součástí pouzdra je také americká vlajka a vzorek radioaktivního uranu 238 (počáteční aktivita 9,6 bequerelu), které by měly nálezcům umožnit určit stáří sondy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vrtulníků s překrývajícími se rotory moc nevzniklo. Americké se proslavily

Kaman K-Max

Nejpočetnějším vrtulníkem s překrývajícími se rotory byl americký Huskie od firmy Kaman. Osvědčil se především při záchraně sestřelených letců a dalších nešťastníků za války ve Vietnamu, kde se mu v...

Země NATO ruší plány na nákup radarových letounů E-7. Může za to Hegseth

Australský E-7A Wedgetail

Nizozemské ministerstvo obrany vydalo zprávu, podle níž se Severoatlantická aliance vzdává plánu na nákup letadel včasné výstrahy z nabídky Boeingu. Souvisí to s americkým rozhodnutím z letošního...

Vybíráme nový televizor. S naším tahákem vás nenapálí reklama ani prodejce

Vybrat si televizor bez přípravy dnes není snadné.

Výběr televizoru dnes může zaskočit i poměrně ostříleného technologického nadšence. Těch různých zkratek a technologií je totiž tolik, že bez „taháku“ v ruce si je není snadné zapamatovat, natož se v...

NASA hlásí objev marsovských blesků. Ale jak to, když tam není voda ani mraky?

Prachový vír na Marsu označovaný jako rarášek, který zaznamenal rover Curiosity...

Elektrické výboje na Marsu jsou realitou. Sonda Perseverance totiž zaznamenala něco jako „mini-blesk“. Jak je to ale možné, když na Marsu nejsou mraky ze zkondenzované vodní páry?

Start rakety poškodil slavnou rampu na Bajkonuru. Rusko nemůže posílat lidi do vesmíru

Poškozená startovací rampa 31/6 na kosmodromu Bajkonur.

Slavná startovací rampa na kosmodromu Bajkonur byla poškozena. Stalo se to při čtvrtečním startu pilotované lodě Sojuz MS-28 k ISS. Rampa číslo 31/6 je jediná, odkud Rusko vysílá posádky do...

Po 49 letech ve vesmíru bude Voyager 1 jeden světelný den od Země

Ilustrace sondy Voyager 1 v kosmickém prostoru

Sonda Voyager 1 se do kosmického prostoru vydala 5. září 1977. Během svého několikrát prodlužovaného života již několikrát překonala řadu rekordů a dostala se až za hranice Sluneční soustavy. Příští...

29. listopadu 2025

Start rakety poškodil slavnou rampu na Bajkonuru. Rusko nemůže posílat lidi do vesmíru

Poškozená startovací rampa 31/6 na kosmodromu Bajkonur.

Slavná startovací rampa na kosmodromu Bajkonur byla poškozena. Stalo se to při čtvrtečním startu pilotované lodě Sojuz MS-28 k ISS. Rampa číslo 31/6 je jediná, odkud Rusko vysílá posádky do...

28. listopadu 2025  11:42

Nový přepočet OSN: ve městech žije už 81 procent všech lidí na naší planetě

Indonéská Jakarta se umístila na sedmé pozici žebříčku Lonely Planet.

Demografové se pokusili vyčíslit, jaký podíl obyvatel Země bydlí v městských oblastech. Na rozdíl od minulých snah využili jednotná kritéria. Lidstvo z nich vyšlo jako překvapivě urbanizované.

28. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Neštěstí na Erebusu: Náraz letu do sopky před 46 lety nikdo nepřežil

Trosky letounu na úbočí sopky Erebus

Nehodu vyhlídkového letu před 46 lety nad Antarktidou způsobila navigační chyba, špatná komunikace a optický klam. Po nárazu letu Air New Zealand 901 do úbočí sopky zemřelo všech 257 lidí na palubě...

28. listopadu 2025

NASA hlásí objev marsovských blesků. Ale jak to, když tam není voda ani mraky?

Prachový vír na Marsu označovaný jako rarášek, který zaznamenal rover Curiosity...

Elektrické výboje na Marsu jsou realitou. Sonda Perseverance totiž zaznamenala něco jako „mini-blesk“. Jak je to ale možné, když na Marsu nejsou mraky ze zkondenzované vodní páry?

28. listopadu 2025

Chůvičku s připojením na internet bych nepoužíval, říká hacker. Pozor i na kamery

Premium
„Chytré domácnosti moc nedůvěřuju. Hacknout se dá všechno, co má v sobě...

Marek Jílek pracuje jako etický hacker. Firmy ho – na rozdíl od těch nelegálních – dobrovolně zvou, aby jejich systémy napadl a otestoval. Ochotně ale poradí se zabezpečením i jednotlivcům. „Umělá...

27. listopadu 2025

Rusko vyslalo na ISS posádku složenou ze dvou Rusů a jednoho Američana

Loď Sojuz MS-28 krátce po startu

Ve čtvrtek dopoledne se na se na Mezinárodní kosmickou stanici vydala nová posádka, která se bude součástí misí Expedice 73 a 74. Loď Sojuz MS-28 vynesla z kazašského Bajkonuru Rusy Sergej...

27. listopadu 2025  11:02

Vybíráme nový televizor. S naším tahákem vás nenapálí reklama ani prodejce

Vybrat si televizor bez přípravy dnes není snadné.

Výběr televizoru dnes může zaskočit i poměrně ostříleného technologického nadšence. Těch různých zkratek a technologií je totiž tolik, že bez „taháku“ v ruce si je není snadné zapamatovat, natož se v...

27. listopadu 2025

Praha plná kamer. Policii pomohly s vrahy na útěku, neschovají se ani piráti silnic

Premium
Po Praze je porůznu rozmístěno na tři tisíce kamer. Že jste dosud nikde žádnou...

Černé auto přejíždí po mostě přes Vltavu a proplete se pražským provozem do Pařížské ulice. Tady podezřelý muž vystupuje. Celou dobu ho sledují městské kamery. Policisté by k němu mohli ihned vyslat...

26. listopadu 2025

Děti řeší problémy programátorskými metodami. Psychology to překvapilo

Komentář
Děti sestavovaly puzzle podle historických postaviček ze Vsetínska.

Třídili jste dnes nějaké položky od nejmenší do největší, případně naopak? A co třeba podle abecedy? Nejspíš k tomu používáte algoritmy známé z počítačové vědy.

26. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Pilotovací teodolit dokázal určit rychlost a směr větru v různých výškách

Znát rychlost a směr proudění vzduchu v různých výškových hladinách je velmi cenný údaj zvlášť pro plánování letu balonů. Unikátním nástrojem je tzv. pilotovací teodolit z depozitáře Vojenského...

26. listopadu 2025

POZOR VLAK: Sledovali jsme náročnou opravu Zubačky v extrémním terénu

153. díl magazínu POZOR VLAK

Strmé svahy Jizerských hor, syrový horský vzduch a práce, která se nezastavila ani na okamžik. Obnova ozubnicové tratě Tanvald–Kořenov patřila k nejodvážnějším projektům posledních let a vyžadovala...

26. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.