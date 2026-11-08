Před více než 49 lety se na svou cestu vydala sonda Voyager 1. Nyní již téměř desetinásobně překonává původně plánovanou životnost a to si samozřejmě vybírá svou daň. Sonda se musela vypořádat s řadou problémů. Poslední přišel nedlouho před tím, než tento přístroj překročí pomyslnou hranici jedno světelného dne. To je vzdálenost, kterou světlo putuje 24 pozemských hodin.
„Voyager 1 bude prvním člověkem vytvořeným objektem, který dosáhne této vzdálenosti od Země, a přidá se tak k dlouhému seznamu historických prvenství pro misi. Voyager 1 a jeho dvojče Voyager 2 jsou jediné kosmické lodě, které kdy operovaly mimo heliosféru neboli ochrannou bublinu částic a magnetických polí generovaných Sluncem,“ uvádějí odborníci z NASA.
NASA už má i přesné datum a čas, kdy k překročení hranice dojde. Má se tak stát ve středu 18. listopadu v 11:16:07 SEČ. Odpočet můžete sledovat na této stránce.
Vraťme se ovšem k problému, který vystrašil řídící středisko. O co šlo?
Mezi 18. a 19. říjnem 2026 se krátce ztratil kontakt s Voyagerem 1. Komunikaci se nějakou dobu nedařilo navázat a to mohl být problém pro případnou oslavu překonání historického milníku. Náhlé rádiové ticho se ale naštěstí vyřešilo 20. října, když se znovu objevil signál kosmické lodi.
Později bylo zjištěno, že jedna skupina trysek přešla do režimu offline, což spustilo záložní sadu. To je automatický proces, který nastává pokud počítače kosmické lodi zjistí, že s aktivními tryskami není něco v pořádku.
„Tato automatická reakce se nazývá ochrana proti poruchám a přiměje kosmickou loď, aby se přepnula do bezpečného, respektive stabilního stavu a pozastavila běžný provoz, čímž poskytne inženýrům čas na diagnostiku problému a přijetí opatření,“ vysvětlují specialisté NASA vzniklý problém.
Velký třesk
Začátkem září přitom inženýři úspěšně vypnuli najednou tři zařízení na kosmické lodi Voyager 1 a nahradili je třemi alternativami s nižším výkonem. Akci nazvali „Velký třesk“, a byla vyvrcholením úsilí o úsporu energie. Podobný trik už provedli o šest týdnů dříve na Voyageru 2. Velký třesk umožní zbývajícím vědeckým přístrojům Voyageru 1 fungovat déle, než se dříve předpokládalo.
Pro obě sondy jsou jediným zdrojem energie tři radioizotopové termoelektrické generátory, které přeměňují teplo vznikající při rozpadu jader oxidu plutoničitého na elektřinu. Výkon těchto článků postupně klesá.
Podle NASA tak sonda každý rok přichází o přibližně 4 watty energie. Po téměř půl století ve vesmíru se energetické rezervy ztenčily na minimum, což vyžaduje, aby tým šetřil energií vypínáním topení a přístrojů a zároveň zajistil, že sondy nevychladnou natolik, aby zamrzlo jejich palivové potrubí.
Proto k vypínání přístrojů docházelo již dříve. Jako tomu bylo letos v dubnu, kdy kvůli úspoře energie její inženýři vydali příkazy k vypnutí přístroje s označením Low-energy Charged Particles experiment (LECP).
„Kosmické lodi na jaderný pohon dochází energie a vypnutí přístroje LECP je považováno za nejlepší způsob, jak udržet prvního mezihvězdného průzkumníka lidstva v provozu,“ vysvětlili tehdy zástupci NASA.
Přístroj, který fungoval od startu družice v roce 1977, měřil nízkoenergetické nabité částice, včetně iontů, elektronů a kosmického záření pocházejícího z naší sluneční soustavy a galaxie.
Inženýři byli přesvědčeni, že vypnutí systému LECP přidá sondě Voyager 1 zhruba rok provozu navíc. Už tehdy připravili plány na to, aby se najednou vyměnila již zmíněná skupina napájených zařízení za alternativy s nižší spotřebou energie, aby se sonda udržela dostatečně teplá a mohla pokračovat ve sběru vědeckých dat.
Vypnutí LECP bylo také reakcí na incident, který se stal 27. února. Tehdy během rutinního, plánovaného manévru s nakloněním sondy došlo k neočekávanému poklesu úrovně napájení sondy Voyager 1. Jakýkoli další pokles napájení by přitom mohl spustit systém ochrany proti podpětí sondy, který by automaticky odstavil některé komponenty.
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9. září 2017
Nejdříve byly vypnuté kamery
Vůbec k prvnímu vypnutí přístrojů došlo v únoru roku 1990, když NASA vyslala signál k vypnutí dvou kamer na palubě sondy.
Nyní je celé zařízení vzdáleno od Země 25,9 miliardy kilometrů a pohybuje se rychlostí asi 61 tisíc km/h. Signál ze Země k němu putuje již téměř 24 hodin.
Na své palubě veze vzkaz pro případné mimozemské nálezce, který obsahuje měděný pozlacený disk o průměru 305 milimetrů, na němž je záznam 115 obrázků v analogovém formátu. Dále zvukový záznam 55 pozdravů v různých jazycích světa od akkadštiny, kterou se hovořilo v Sumeru před šesti tisíci lety, přes angličtinu, češtinu, ruštinu až k modernímu čínskému dialektu Wu.
Sonda Voyager 1 letí přibližně směřuje k hvězdě vzdálené od Země více než 17 světelných let, která se nazývá AC +79 3888 a je známá také jako Gliese 445. Jedná se o málo známou hvězdu, která se nyní nachází v souhvězdí Malé medvědice (Ursa Minor). Očekává se, že ji sonda Voyager 1 za 40 000 let mine ve vzdálenosti přibližně 1,7 světelného roku.