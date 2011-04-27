náhledy
V 11:16:07 SEČ dosáhne sonda Voyager 1 vzdálenosti přibližně 25,902 miliardy kilometrů od Země a tím se stane prvním strojem, jejž vytvořil člověk, který dosáhne vzdálenosti jednoho světelného dne od Země. Od vypuštění sondy uplynulo 49 let, dva měsíce a téměř třináct dní.
Autor: NASA/JPL-Caltech
Takto vypadá v simulaci NASA poloha sondy Voyager 1 vůči Sluneční soustavě v době překonání vzdálenosti jednoho světelného dne.
Autor: NASA/JPL-Caltech
Všemu ale předcházel start Voyageru 1, který se odehrál 5. září 1977 v 8:56 tamního času na nosné raketě Titan IIIE s přídavným stupněm Centaur ze startovacího komplexu v Kennedyho vesmírném středisku na ostrově Merritt Island na Floridě.
Autor: NASA, AP
Americký vesmírný program Voyager, který využívá dvě robotické mezihvězdné sondy Voyager 1 a Voyager 2, byl spuštěn v roce 1977. Původně byly obě sondy určeny pro výzkum čtyř planet (Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu), obě byly ale schopny pokračovat dál. Na snímku je jedna ze sond Voyager v srpnu 1977, když byla zvedána, aby byla připevněna k nosné raketě v Kennedyho vesmírném středisku NASA na mysu Canaveral na Floridě.
Autor: NASA, AP
Sonda Voyager 1 opustila v roce 2012 jako první objekt vyrobený na Zemi heliosféru a Voyager 2 ji o šest let později následoval. Tady je Voyager 1 v Kennedyho vesmírném středisku.
Autor: NASA
Snímek z 27. dubna 1977 zachycuje jednu ze sond Voyager v termovakuové komoře v Laboratoři pro tryskové pohonné systémy NASA (JPL) v jižní Kalifornii.
Autor: NASA, AP
Voyager 1 se pohybuje rychlostí téměř 61 000 km/h a signál ze Země k němu ve středu poletí 24 hodin. Jinými slovy, řídicí středisko dostává odezvu po 48 hodinách na svůj vyslaný požadavek.
Autor: NASA
John Casani, vedoucí projektu Voyager, drží malou vlajku, která byla před startem složena a umístěna do jedné z kosmických lodí Voyager spolu se zlatou deskou (vlevo) a jejím obalem (vpravo).
Autor: NASA, AP
Sondy Voyager nesou pozlacenou měděnou gramofonovou desku vytvořenou pod vedením astronoma Carla Sagana jako vzkaz pro možné mimozemské nálezce. Obsahuje 115 obrazů zachycujících Zemi, krajinu, rostliny, živočichy, záznam tlukotu srdce nebo hudbu od barokního skladatele Johanna Sebastiana Bacha až po tradiční hudbu z Afriky či Asie. Nese také krátké pozdravy v 55 jazycích. Mezi nimi je i český vzkaz od fyzika Václava Otakara Kostrouna, díky němuž zní čeština i daleko ve vesmíru.
Autor: NASA
Kryt desky na sondách Voyager s návodem na přehrání a s vyznačenou polohou Země
Autor: NASA
Vědecko-technická výbava sond Voyager
Autor: NASA/JPL-Caltech
Na snímku je pohled z paluby sondy na nitro naší Sluneční soustavy pořízený už v roce 1990. Je složený z 60 záběrů.
Autor: NASA
Voyager 1 a jeho dvojče Voyager 2 jsou jediné kosmické sondy, které kdy operovaly mimo heliosféru, tedy ochrannou bublinu částic a magnetických polí generovaných Sluncem.
Autor: NASA
Sonda každý rok přichází o přibližně 4 watty energie. Po téměř půl století ve vesmíru se energetické rezervy ztenčily na minimum, což vyžaduje, aby tým šetřil energií vypínáním topení a přístrojů a zároveň zajistil, že sondy nevychladnou natolik, aby zamrzlo jejich palivové potrubí.
Autor: NASA/JPL
Voyager musí postupně vypínat své přistroje na palubě, aby si prodloužil životnost. Vůbec k prvnímu vypnutí přístrojů došlo v únoru roku 1990, když NASA vyslala signál k vypnutí dvou kamer na palubě sondy. Letos v září pak inženýři úspěšně vypnuli najednou tři zařízení na kosmické lodi Voyager 1 a nahradili je třemi alternativami s nižším výkonem.
Autor: NASA
Nyní sonda překračuje hranici jednoho světelného dne. Nám nezbývá, než jí popřát ještě dlouhou cestu v dostatečném zdraví.
Autor: NASA